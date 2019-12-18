Житловий комплекс «Візаві»: складна історія зі щасливим фіналом*

Кожна людина мріє про своє житло з просторою кухнею, світлою спальнею, затишною дитячою кімнатою, зручною ванною та гардеробом. А коли воно ще й розташоване в районі з розвиненою інфраструктурою, то годі й хотіти більшого. Багато сил, часу і нервів люди у наш час витрачають, аби лиш мати нарешті свою квартиру, у якій буде вдосталь місця для роботи й відпочинку, творчості та веселих посиденьок з друзями, квартиру, в якій можна нарешті реалізувати задуманий дизайн і перетворити свій дім на затишний витвір мистецтва. І головне на шляху до омріяного майбутнього – знайти надійного забудовника, який допоможе втілити мрію в життя.Але не завжди забудовник добросовісний й власник отримує квартиру вчасно. На жаль, ні для кого не секрет, що ринок нерухомості у нашій країні, не є настільки прозорим і чесним, як у країнах Європи чи Америки, й буває так, що майбутні мешканці квартир стають заручниками ситуації, коли значні кошти в будівництво вкладені, а про здачу будинку в експлуатацію та заселення не може бути мови. Так могло статися й з власниками квартир у будинку на проспекті Соборності, 22б. Могло, але не сталося.Історія будівництва ЖК «Візаві», що раніше мав назву ЖК «Егоїст», довга і не завжди все було добре. Один з двох партнерів-забудовників виявився не зовсім порядним, через що не раз переносили терміни здачі будинку, з’являлися судові позови та в певний момент взагалі виникла загроза, що будинок залишиться недобудованим.На щастя, ситуацію вдалося вирішити на користь майбутніх мешканців і попри певні ускладнення, роботу завершать, а об’єкт найближчим часом здадуть в експлуатацію. З багажем досвіду та впевненістю в тому, що все можна вирішити, новий забудовник проводить масштабну роботу з організації добудови та вирішенню поточних проблем, тому сьогодні ЖК «Візаві» – це проєкт у високій стадії готовності. Процес йде за графіком, до закінчення будівництва залишається зовсім небагато часу, тому, запевняє забудовник, більше не виникне ніяких казусів, а згодом кожен покупець отримає таку квартиру, яку хотів. Сьогодні пріоритетом забудовника є вчасне та якісне виконання всіх робіт, щоб кожен мешканець був впевнений в надійності житла. Зараз триває завершальна стадія будівництва і до покупки доступні декілька квартир, серед них – однокімнатні, двокімнатні та одна трикімнатна.Завдяки великим площам ці квартири ідеально підійдуть для людей, які цінують власний простір. Тут достатньо місця для комфортного перебування. Потреба у цьому особливо загострилася під час карантину, коли доводиться проводити у квартирі багато часу і питання зручного житла остаточно вийшло на перше місце. Кімнати просторі, є приміщення під гардеробну, площі коридорів дозволяють розмістити шафи-купе. Якщо планування частково не влаштовує, його можна змінити відповідно до потреб і вподобань покупців, адже будинок збудували монолітно-каркасним методом, що передбачає відсутність великої кількості опорних стін.Ще одна перевага квартир – наявність індивідуальних систем опалення, що дає змогу оплачувати лише ті одиниці електроенергії, газу й води, які фактично спожиті.Будинок розташований так, що все необхідне – в пішому доступі. Всього 5 хвилин доведеться витратити, щоб дістатися до школи чи дитсадка. Поряд – парк для прогулянок та вигулу домашніх улюбленців , а також зупинка громадського транспорту. Для комфорту мешканців на перших поверхах будинку запроєктовані комерційні площі. Серед переваг життя в ЖК «Візаві» – чиста та доглянута прибудинкова територія, нові холи, коридори, ліфти. А ще тим, чиєю домівкою буде ЖК «Візаві», буде легко налагодити будь-які процеси, які стосуються організації дозвілля, адже майбутні мешканці – це люди, які неодмінно мають схожі інтереси та розділяють прагнення до комфортного життя. Це власники та керівники бізнесу, програмісти, дизайнери, підприємці, словом – ділові зайняті люди, які живуть в ритмі міста, хочуть встигнути все та мати час на відпочинок.