Як економити на комуналці: лайфхаки від луцького забудовника*

Мабуть, найважливішим серед елементів утеплення є безпосередньо матеріал, з якого збудований будинок. Екологічно чиста, довговічна, чудово утримуватиме тепло, – так характеризують спеціалісти червону цеглу. Саме з цього матеріалу у «Caramel Residence» збудували основні несучі конструкції. Хоч, до слова, нерідко забудовники використовують білу цеглу через її нижчу ціну.Червону цеглу виготовляють із глини методом випалення. Вона дозволяє будівлі «дихати», підтримуючи при цьому комфортний рівень вологості, має високі теплоізоляційні властивості, дозволяючи економити на опаленні. Багатоповерхівки із червоної цегли мають високий рівень звукоізоляції, завдяки чому ви не почуєте розмов сусідів чи гавкіт їхнього пса, а також здатні прослужити без руйнувань не один десяток років і не одному поколінню.Про енерго- і теплоефективність багатоповерхівок дбають ще на стадії будівництва. Утеплення фасадів зменшує коефіцієнт тепловіддачі від стіни в зовнішнє середовище, таким чином зменшуючи необхідну кількість тепла для підтримування комфортної температури помешкань.Утеплюють будинки ЖК «Caramel Residence» за допомогою сертифікованої системи австрійського виробника Baumit. Саме використання цієї системи дозволяє захистити новобудови від вологи та гарантує довговічність, стійкість до забруднень і тріщиностійкість, запобігає утворенню плісняви та появі шкідливих грибків, адже вирівнює температуру на стінах, дозволяє знизити витрати на кондиціонування влітку та на опалення взимку. Захищатимуть від впливу зовнішніх чинників «карамельні» багатоповерхівки 15 сантиметрів утеплювача.Окрім того, під час зведення житлового комплексу фахівці використовують цементно-вапняну штукатурку. До її складу входять природні мінеральні матеріали, наприклад, цемент, що відповідає за міцність поверхні, стійкість до вологи і перепадів температур.Фахівці кажуть, що встановивши енергозберігальні вікна, власники осель зможуть економити біля 15 % на комунальних послугах. Адже саме через вікна виходить чималий відсоток тепла із квартир. Будівельна компанія «ЛДБК» використала у своєму проєкті якісні вікна німецького виробництва REHAU. Це – п’ятикамерний віконний профіль товщиною 7 сантиметрів та двокамерний склопакет, де два з трьох листів скла – енергозберігальні. Коефіцієнт теплоопору конструкції – 0,9, що вище передбаченої норми у 0,75. Тож вікна якісно зберігають тепло всередині осель.Забудовник ціленаправлено не встановлював у квартирах гарні, проте зовсім не економні вітражні вікна, адже чим більше вікно – тим більше тепла втрачається і відповідно більші витрати на комуналку.Комфортна температура в приміщенні у будь-яку погоду і безперебійна подача гарячої води можливі завдяки автономній системі опалення. Тобто, ви самі регулюєте температурний режим, додаючи або збавляючи градуси лише одним рухом на котлі чи «підкрутивши» батареї.Особливо актуальна така опція у зимовий період, коли мешканці будинків із централізованим опаленням скаржаться або на занадто високу температуру в домівках, через що доводиться жити із відчиненими вікнами та у протягах, або ж взагалі на відсутність опалення у певні періоди.Саме завдяки «автономці» опалювальний сезон у вашому житлі розпочнеться та закінчиться не з розпорядженням міської влади, а коли вам цього захочеться. До того ж, якщо ви вирішите гайнути на вікенд у Львів чи Карпати, з автономною системою зможете лишити мінімальну температуру обігріву, щоб труби не замерзли, і при цьому заощадити на комунальних витратах.Важливу роль не лише у питанні комфорту, а й у економії сімейного бюджету на комуналці відіграє котел. У ЖК «Caramel Residence» котлах точно не економили, обравший добротну німецьку фірму Vaillant. Ці котли невеликі за розміром, енергоощадні, прості в експлуатації, забезпечують відмінну тепло- і звукоізоляцію. Та ще й безперебійно служитимуть впродовж 15 років.Vaillant дозволяє підключити терморегулятор, завдяки якому можна програмувати потрібну температуру на визначений час. Наприклад, додавати градуси в обідню пору, коли дітлахи приходять зі школи, або ж після 18:00, щоб після напруженого робочого дня прийти у домівку з комфортними +20-23 градусами.