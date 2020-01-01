Найбільша вітчизняна мережа відкрила понад 100 нових супермаркетів*

Буремний 2020-й видався вкрай складним в економічному плані як для пересічних громадян, так і для вітчизняного бізнесу. До того ж пандемія додала клопотів. Та навіть у таких непростих умовах найбільша за багатьма показниками торговельна мережа країни «АТБ» змогла безперебійно забезпечувати мільйони громадян країни, включаючи і мешканців нашої Волині, гарантовано якісними продуктами за максимально доступними цінами. Водночас компанія послідовно розширювала мапу присутності в регіонах, відкривала нові магазини, проводила модернізацію вже наявних супермаркетів.З початку поточного року «АТБ» відкрила 111 нових супермаркетів. Ще в 42 магазинах провели капітальну реконструкцію. Їх обладнали з урахуванням інноваційних рішень у галузі архітектури, будівництва, ритейлу. Ставши значно комфортнішими, вони вже прийняли перших клієнтів.Нині в 24 областях нашої країни працюють 1178 комфортних магазинів «АТБ». Вражаюча мапа присутності торгових представництв компанії наразі включає 302 населених пункти. І це не тільки привабливі для бізнесу обласні центри, такі як наш Луцьк. Охоплено майже кожен куточок України.Протягом листопада перших покупців прийняли 16 нових супермаркетів торговельної мережі № 1 в країні. Ще шість магазинів цього місяця відкрили в оновленому форматі після планової модернізації. Місяцем раніше, в жовтні 2020-го, лідер вітчизняного ритейлу ввів в експлуатацію 11 новеньких маркетів та ще стільки ж інноваційних магазинів відкрив після капремонту.«Наші плани залишаються незмінними: рости далі, розвиватися, відкривати нові магазини, модернізувати вже працюючі, піклуватися про комфорт і безпеку наших клієнтів, яких ми традиційно вважаємо партнерами по бізнесу. В 2021 році ми плануємо розширити мережу до 1277 магазинів. Нагадаю, що в 2016 році їх було лише 835, у 2017-му – 913, у 2018-му – 990, ще за рік кількість збільшилась до 1077», – розповів в одному з інтерв'ю генеральний директор і голова Ради директорів корпорації «АТБ»Слід згадати, що, розширюючи власну торговельну мережу, «АТБ» допомагає подолати одну з головних проблем української економіки – безробіття. Завдяки динамічному розвитку бізнесу компанія цього року знов підтвердила своє звання одного з найбільших роботодавців країни та безперечного галузевого лідера.Як планувалося, цьогоріч найбільш активно торговельна мережа розширювалася у західних областях (44 нових магазини) і на Київщині (32 супермаркети). Ще 12 торговельних точок відкрили на півдні нашої країни, а решту – в Дніпропетровському та Харківському регіонах.Процес розвитку та розширення флагмана корпорації – торговельної мережі не зупиняється ні на мить. У планах компанії до кінця року відкрити ще 25 нових супермаркетів, а також оновити 20 вже працюючих магазинів. Це цілком доречно, адже в умовах, коли доходи мільйонів українців значно впали, а рівень безробіття стрімко зростає, потреба в якісних, але при цьому доступних продуктах не знижується. Нагадаємо, що ціни в дискаунтерах «АТБ»,традиційно нижчі за середньоринкові на 10–15%. Досягають такого результату завдяки оптимізації бізнес-процесів, застосуванню енергоощадних технологій, використанню принципу працювати з виробниками без посередників тощо. Якщо клієнти уважно стежать за акціями в «АТБ» і користуються бонусною програмою, то зекономити можуть понад 40 відсотків.Більш ніж чотири мільйони постійнихклієнтів «АТБ», у тому числі й волиняни, знають, що вигідно купувати продукцію власних торгових марок (ТМ «De Luxe Foods & Goods Selected», ТМ «Своя лінія», ТМ «Розумний вибір»). Кожна з них посідає лідерські позиції в своєму сегменті, вирізняється високою технологічністю виробництва, відповідає європейським вимогам щодо якості та безпеки продукту.Частка продукції власних ТМ у загальному асортименті кожного із супермаркетів мережі «АТБ», який перевищує 3,5 тис. найменувань, становить приблизно 30%. Будь-який продукт з цього ексклюзивного асортименту (продукцію ВТМ продають тільки в магазинах «АТБ») за якістю не поступається брендовим аналогам, проте ціною може приємно здивувати. До вартості такої продукції не включені витрати на рекламу, промоакції, послуги посередників тощо. Як свідомий і патріотичний бізнес «АТБ» працює з фіксованою мінімальною націнкою. Більш того, делікатеси з лінійки власного імпорту в «АТБ» реалізують клієнтам без націнки. Отже, у супермаркетів цієї мережі ми можемо придбати певні продукти за ціною виробника.Приходячи в будь-який магазин «АТБ», в тому числі й у нашому головному місті Волині, маємо чудовий шанс заощадити кошти, не відмовляючи собі в улюблених продуктах.