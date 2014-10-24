Місцеве самоврядування – як реалізація невід’ємного права людей самостійно керувати своїм життям

25 жовтня в Україні відбулися вибори до місцевих органів влади. Місцеві вибори 2020 – перші, що відбувалися у нових об’єднаних територіальних громадах і з новими повноваженнями.Саме після цих виборів має запрацювати справжнє місцеве самоврядування – як реалізація невід’ємного права людей, які живуть на спільній території, самостійно керувати своїм життям. Справжнє місцеве самоврядування, що забезпечить можливість громадянам вільно працювати на своїй землі, бути заможними і самодостатніми, не чекаючи подачок від чиновників та не бути залежними від центральної влади.Команда Волинської обласної партійної організації Аграрної партії України активно брала участь у жовтневих виборах, бо ми насправді прагнемо реальних змін. Протягом усього складного та суперечливого виборчого процесу Аграрна партія позиціонувала себе як альтернативу проти монополізації місцевого самоврядування регіональними фінансово-господарськими елітами та різними популістськими проектами.З доброї волі наших краян, за результатами голосування, депутати-аграрії будуть представлені у Волинській обласній та новоутворених районних радах,у багатьох радах територіальних громад. Сподіваюсь, що з оновленням місцевих рад розпочнеться процес реального впливу громадян на управлінські рішення.Успіх Аграрної партії на Волині зумовлений тим, що ми запропонували чітку і зрозумілу ідею: найбільша цінність держави – це земля і люди, які на ній працюють. Наші депутати – справжні лідери, які мають авторитет у своїх громадах і вже багато зробили добрих справ для своїх земляків. Для вирішення нагальних питань їх не треба буде розшукувати і завжди можна буде звернутися. Кожен кандидат організовував свою виборчу кампанію самостійно, тому і в роботі керуватиметься лише інтересами громади і звітуватиме лише перед нею.Негативним моментом виборів стало розчарування та недовіра до політиків, що зумовили вкрай низьку явку виборців. Цим скористалися місцеві клани, які “протягнули” своїх депутатів у самоврядні органи. Не сприятимуть злагодженій роботі і депутати від парламентських партій, які тільки й служитимуть партійним босам, намагаючись підняти куций рейтинг. Завданням активних громадян залишається ретельно моніторити усі прийняті рішення та контролювати діяльність депутатів, інакше вони займуться збагаченням своїх хазяїв, а не працюватимуть на розвиток громад.Сьогодні економічні реалії визначають необхідність розвитку аграрного сектору, що дає майже половину експорту і значну валютну виручку для державного бюджету. Значна кількість українських одноосібників, фермерів та власників агрокомпаній своєю самовідданою працею забезпечують добробут країни, формують визначальну частку доходів місцевих бюджетів. Також, ще й забезпечують власними коштами багато соціальних функцій у селах та невеличких містечках. Проте, численні половинчасті реформи поки що не забезпечили необхідного підвищення ефективності та продуктивності сільськогосподарської праці.Зрозумілим та логічним видається процес об’єднання усіх сільських трудівників та агровиробників навколо Аграрної партії України. Досить блукати серед тимчасових політичних проектів. Депутатські фракції є саме тією платформою у владі, де має звучати консолідований голос аграріїв. Спільна позиція забезпечить дієві механізми реалізації прав власності на землі сільськогосподарського призначення їх власникам на користь територіальних громад та місцевих господарів.