Новорічний подарунок для волинян: святкові знижки в «АТБ»*



Залишаються чинними й інші акції: «Економія», «7 днів», «Товар дня» (до -50%) тощо. Загалом ціни на якісні продукти та товари першої необхідності в магазинах торговельної мережі «АТБ» завжди нижчі за середньоринкові на 10–15%. Нинішні ж новорічні знижки в «АТБ» зроблять продукцію цих маркетів ще більш доступною.



«Ми системно підходимо до питань, які важливі для більш ніж чотирьох мільйонів наших покупців. Це комфорт, гарантована якість і доступні ціни. Ефективно вирішувати такі завдання нам вдається завдяки впровадженню сучасних інноваційних ідей і створенню додаткових клієнтських сервісів», – поділився генеральний директор корпорації «АТБ» Борис Марков.



Комфортні дискаунтери мережі (їх у 24 областях України, включаючи й нашу Волинь, сьогодні відкрито 1186) радо приймають клієнтів у будь-який зручний час: сім днів на тиждень, без вихідних, свят, переобліків, обідніх перерв тощо. Такий формат разом зі зручним розташуванням магазину, просторими майданчиками для паркування, сучасною викладкою продукції, лаконічним дизайном торгових залів і гарантовано якісними товарами максимально відповідає потребам споживачів. Варто також зазначити, що в обласних центрах і великих населених пунктах багато дискаунтерів «АТБ» працює в режимі 24/7. Це стає особливо актуально перед Новим роком і Різдвом, коли українці традиційно готуються до сімейного застілля. Щоб запастися гарантовано свіжими та безпечними продуктами за доступними цінами в «АТБ», немає необхідності поспішати – святковий продовольчий кошик можна наповнити в будь-який зручний момент. Такий режим роботи зберігається в усі святкові та вихідні дні.



Цьогоріч не залишаться без улюблених продуктів навіть ті, хто напередодні свят не має часу на похід до магазину. Навесні поточного року відкрився перший в країні продуктовий інтернет-магазин «АТБ» повного циклу. Відтепер улюблені продукти можна замовляти онлайн. Весь процес приймання замовлення, його обробки та доставки товарів на зазначену клієнтом адресу здебільшого займає навіть менше часу, ніж ми зазвичай очікуємо кур'єра з піцою. Такий сервіс дозволив мільйонам українців, включаючи й лучан, підтримувати гідний рівень життя в умовах суворого карантину, а нині стає все більш популярним. Крім того, в «АТБ» у 2020-му з'явився сервіс попереднього замовлення. Отже, покупцеві більше немає потреби витрачати час на пошук продуктів у торговому залі – можна зекономити час і мінімізувати контакти з іншими покупцями (що зараз вкрай важливо!), зібравши свій продуктовий святковий набір онлайн і вибравши будь-який магазин на Волині, де його потім хочеться отримати. Коли клієнт прийде в маркет, його пакет з продуктами вже підготують. Оплатити товари також можна онлайн, а чек слід показати в спеціально відведеній зоні магазину. Це дійсно швидко та комфортно, особливо в період підготовки до свят.





Текст - Софія ПЕРОВА

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні новорічних свят найбільша торговельна мережа країни переходить на особливий графік роботи. Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого Луцька, супермаркети працюватимуть без вихідних і свят. Отже, понад 3,5 тисячі гарантовано свіжих продуктів до новорічного столу будуть доступні за максимально вигідними цінами в будь-який день тижня в зручний час. Крім того, до свят в усіх магазинах лідера вітчизняного ритейлу проходить акція «Новорічні знижки «АТБ», яка приємно здивує неймовірним цінопадом. З 16 грудня до 12 січня включно в магазинах мережі покупцям радо запропонують неймовірні знижки – до 45% практично на всі групи товарів! Акційні продукти легко знайти в торговому залі – їх позначено спеціальними цінниками. У цьому разі складніше буде відшукати неакційні! Повний перелік акційних товарів, на які поширюються новорічні знижки, можна подивитися на сайті Залишаються чинними й інші акції: «Економія», «7 днів», «Товар дня» (до -50%) тощо. Загалом ціни на якісні продукти та товари першої необхідності в магазинах торговельної мережі «АТБ» завжди нижчі за середньоринкові на 10–15%. Нинішні ж новорічні знижки в «АТБ» зроблять продукцію цих маркетів ще більш доступною.«Ми системно підходимо до питань, які важливі для більш ніж чотирьох мільйонів наших покупців. Це комфорт, гарантована якість і доступні ціни. Ефективно вирішувати такі завдання нам вдається завдяки впровадженню сучасних інноваційних ідей і створенню додаткових клієнтських сервісів», – поділився генеральний директор корпорації «АТБ»Комфортні дискаунтери мережі (їх у 24 областях України, включаючи й нашу Волинь, сьогодні відкрито 1186) радо приймають клієнтів у будь-який зручний час: сім днів на тиждень, без вихідних, свят, переобліків, обідніх перерв тощо. Такий формат разом зі зручним розташуванням магазину, просторими майданчиками для паркування, сучасною викладкою продукції, лаконічним дизайном торгових залів і гарантовано якісними товарами максимально відповідає потребам споживачів. Варто також зазначити, що в обласних центрах і великих населених пунктах багато дискаунтерів «АТБ» працює в режимі 24/7. Це стає особливо актуально перед Новим роком і Різдвом, коли українці традиційно готуються до сімейного застілля. Щоб запастися гарантовано свіжими та безпечними продуктами за доступними цінами в «АТБ», немає необхідності поспішати – святковий продовольчий кошик можна наповнити в будь-який зручний момент. Такий режим роботи зберігається в усі святкові та вихідні дні.Цьогоріч не залишаться без улюблених продуктів навіть ті, хто напередодні свят не має часу на похід до магазину. Навесні поточного року відкрився перший в країні продуктовий інтернет-магазин «АТБ» повного циклу. Відтепер улюблені продукти можна замовляти онлайн. Весь процес приймання замовлення, його обробки та доставки товарів на зазначену клієнтом адресу здебільшого займає навіть менше часу, ніж ми зазвичай очікуємо кур'єра з піцою. Такий сервіс дозволив мільйонам українців, включаючи й лучан, підтримувати гідний рівень життя в умовах суворого карантину, а нині стає все більш популярним. Крім того, в «АТБ» у 2020-му з'явився сервіс попереднього замовлення. Отже, покупцеві більше немає потреби витрачати час на пошук продуктів у торговому залі – можна зекономити час і мінімізувати контакти з іншими покупцями (що зараз вкрай важливо!), зібравши свій продуктовий святковий набір онлайн і вибравши будь-який магазин на Волині, де його потім хочеться отримати. Коли клієнт прийде в маркет, його пакет з продуктами вже підготують. Оплатити товари також можна онлайн, а чек слід показати в спеціально відведеній зоні магазину. Це дійсно швидко та комфортно, особливо в період підготовки до свят.

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