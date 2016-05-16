«Будуємо таке житло, у якому і самі мріємо жити», – директор луцької будівельної компанії «Орбіта»*

Школи, дитячі садочки, логістичні і торгові центри, таунхауси, багатоповерхівки і навіть фонтани – усе це з’явилося у різних куточках Волині завдяки будівельній компанії «Орбіта». Важлива ж, запевняє Андрія Ярмолюк, не кількість збудованого, а якість і надійність. За увесь час, за словами директора будівельної компанії, не було жодної неприємної ситуації чи негативного відгуку щодо якогось зі збудованих об’єктів.«Ми не раз були галузевим лідером. Негативних відгуків не отримували і щодо тих об’єктів, які будували за державними закупівлями. Жоден директор школи чи садочка не сказав, що ми зробили погано. Ми розуміємо, що це для дітей, що це – для майбутнього. Так само і парки, фонтани, ми все намагалися робити максимально чесно, якісно», – переконує Андрія Ярмолюк.Додає, що для «Орбіти» важливо не лише реалізовувати головну мету будь-якого бізнесу – отримувати прибуток, але й бути соціально-відповідальними. Саме тому забудовник намагається брати участь у соціально-культурних проєктах, підтримувати спорт тощо.«Ми будували фонтани у Маневичах і Шацьку. Брали участь у тендерах і виграли. У Шацьку, до слова, облаштували цілий парк. Це ті проєкти, які важко назвати прибутковими, але для нас вони важливі, хочеться робити область кращою. Зараз ми також є генеральним спонсором міжнародного турніру зі змішаних єдиноборств, який відбудеться в Луцьку».Житло, яке «Орбіта» почала будувати трохи більше 5 років тому, вже встигло здобути собі хорошу репутацію. Зокрема, у таунхаусах вже живуть щасливі мешканці, а у п’ятиповерхівці, що в Ковелі, от-от оселяться люди, які якраз завершили або завершують ремонти.Починали, розповідає Андрій Ярмолюк, зі зведення котеджного містечка, а вже згодом стали будувати і квартири. Житловий комплекс «Смартхаус» – це 24 двоповерхових таунхауси із власною прибудинковою територією та паркувальними місцями.«Таке житло у нас час має неабияку популярність. Особливо зараз, у час пандемії і карантинних обмежень, чимало людей зрозуміли, що краще мати поруч з домом хоч невеликий клаптик землі і бути ближче до природи, ніж жити у багатоповерхівці», – розповідає директор компанії.Про те, що таунхауси – популярний вид помешкання, свідчить і той факт, що усі квартири у «Смархаусі» вже розкупили. Натомість охочі купити таке житло продовжують телефонувати, цікавитися. Тож, через попит «Орбіта» планує вже цьогоріч почати будівництво другої черги ЖК «Смартхаус».«Смартхаус» – не єдине котеджне містечко «Орбіти».Наразі у Рованцях, всього за 6 кілометрів від Луцька, триває спорудження сучасного житлового комплексу малоповерхових забудовЦе – ідеальне поєднання міських зручностей і заміського затишку і комфорту, адже йдеться про дворівневі таунхаури на 87 метрів квадратних з терасою та власною прибудинковою територією. Поруч – школа, дитячий садок, магазини, кафе, є зручна транспортна розв’язка.«У мешканців таунхаусів є власна земля, є простір, де можна зробити, для прикладу, зону барбекю чи дитячий майданчик. Є також власне паркомісце. Це такий собі міні-будинок за вигідною ціною. Ми, до того ж, даємо можливість вільного планування», - розповідає Андрій Ярмолюк.Квартири у «Green home» лише нещодавно почали продавати, тож ще є шанс купити продумане до дрібниць житло із безліччю переваг.Директор будівельної компанії орбіта також відкриває секрет: невдовзі у передмісті Луцька – у селі Липини – будуватимуть ще одне котеджне містечко. Його особливість буде у тому, що таунхауси будуватимуть на 100 метрів квадратних кожен, тоді як у «Смартхаусі» і «Green home» – менші за площею.Один з пріоритетних проєктів БК «Орбіта» зараз –на вулиці Даньшина у Луцьку. Проєкт, як каже директор компанії, покликаний стати окрасою мікрорайону ДПЗ, знаного у Луцьку як «ГПЗ».«Крила» – це житловий комплекс, який складається з 2-ох будинків. У першому, розповідає Андрій Ярмолюк, вже мурують 5-ий поверх, у другому лише розпочинають заливку фундаменту.«Зима трохи пригальмувала наші темпи, але зараз будемо активно їх нарощувати. Наша мета – щоб «Крила» стали окрасою району ДПЗ. Там буде дуже гарний фасад з підсвіткою. Будинок буде видно звідусіль. Місце – досить хороше. Поряд – одна з найкращих шкіл у Луцьку, це гімназія №14, є дитячі садочки, ринок, розвинена інфраструктура. Все близько, зручно. До об’їзної, яка зараз є основною транспортною артерією, – хвилина–дві.Досі у Луцьку існує певний стереотип щодо цього району, але, напевно, не зовсім виправданий. Ми для того там і будуємо, щоб змінити цей район. Ми його змінимо. Ми збудуємо там комплекс, через який люди хотітимуть жити саме там», – заявляє Андрій Ярмолюк.«Комплекс у цьому районі буде високий, красивий, окрилений, близький до неба, тому і назва – «Крила». З вікон його верхніх поверхів буде видно замок Любарта», – захоплено продовжує розповідь про житловий комплекс на Даньшина Андрій Ярмолюк.Житловий комплекс «Крила» має зручне розташування – усього 200 метрів до дитсадка та зупинки, 250 метрів – до школи, 700 метрів – до ринку. У квартирах комплексу, як і у всіх проєктах «Орбіти», можливим буде вільне планування, автономне опалення.Окрім того, на території цього житлового комплексу буде унікальний для Луцька дитячий майданчик, аналог якому на Волині поки є лише на території збудованого «Орбітою» ЖК «Барселона» у Ковелі.«Ми категорично відійшли від старих радянських дитячих майданчиків, – розповідає директор БК «Орбіта». Облаштовуємо зараз такі майданчики для дітвори, які направлені на розвиток у різному віці.Як у «Барселоні», так і у «Крилах» споруджуємо їх за європейськими нормами. Окрім традиційних гірок на дитячому майданчику «Крил» будуть різні ілюмінатори, де дітки зможуть ховатися, канатні піраміди, де їм буде дуже цікаво. Наші майданчики матимуть елементи геопластики. Тут буде не просто пісочниця зі звичним піском, а з різнокольоровим, з якого буде можливість робити різні цікаві речі. Дітки зможуть лазити тунелями. Перший такий майданчик на Волині ми збудували у «Барселоні», і він вражає. Він стає окрасою ЖК, нашої території і району загалом».Він додає, що усі свої проєкти «Орбіта» намагається зробити максимально зручними для покупця. Зокрема, щоб квартири були максимально затишними та комфортними, їх утеплюють сучасними матеріалами, у них є тепла підлога та сучасні економні котли. У будинках – привабливі під’їзди, встановлені хороші двері, як у під’їздах, так і у кожній квартирі. Передбачені також місця, де можна ставити дитячі візочки.Наразі у першому будинку ЖК «Крила» розпродані майже 50% квартир. В другому – приблизно 20%.Найпопулярнішими, як свідчить статистика продажів, є двокімнатні квартири. Забудовник же пропонує і одно-, і дво-, і трикімнатні квартири.«У нас, окрім того, є дизайнери, які можуть запропонувати цікаві дизайнерські рішення нашим покупцям. Деякі квартири ми будемо продавати вже готовими, з ремонтами, заздалегідь розробивши для них дизайн.Для прикладу, з двокімнатної квартири може бути величезна студія, якщо людині цього вистачає. Або ж можна зовсім по-іншому перепланувати і зробити трикімнатну квартиру. Варіацій дуже багато, і з кожним новим проектом ми переходимо до того, щоб всередині квартири взагалі не було несучих стін, аби людина могла планувати простір так, як їй подобається. Вільне планування – наш тренд, який ми і надалі будемо розвивати», – розповідає Андрій Ярмолюк.За словами директора компанії, одні з головних переваг співпраці з «Орбітою» – те, що житло тут пропонують дуже якісне, а до покупця – дуже лояльні і пропонують умови купівлі, які зможуть для всіх бути прийнятними: «Ми завжди намагаємося врахувати побажання клієнта, ми гнучкі. Якщо людина хоче купити наше житло, але у неї не вистачає грошей, ми можемо запропонувати довше розтермінування або ж робимо іншу спеціальну пропозицію, щоб клієнт був задоволений. Стандартне розтермінування у нас – півтора року. Коли людина платить 100%, це одна ціна, а коли розтермінування – ціна трошки збільшується. Ми завжди готові домовлятися і завжди готові йти на компроміс».Так, якщо оплачувати 100% вартості квартири у ЖК «Крила», то ціна за 1 квадратний метр становитиме 14 000 гривень. Якщо передоплата 50% – 14 500 гривень, якщо передоплата 10% – 15 000 гривень.Здати у експлуатацію перший будинок «Крил» планують у третьому кварталі 2021 року, а другий – у другому кварталі 2022 року. Ще один з головних принципів роботи «Орбіти» – вкладатися в обіцяні терміни, тож тим, хто купує житло на етапі будівництва, переконує Андрій Ярмолюк, не варто хвилюватися з цього приводу.Свідченням того, що житло БК «Орбіта» якісне, а забудовник – надійний, є і той факт, що працівники компанії активно купують житло, яке зводять. Зокрема, у ЖК «Крила» вже четверо працівників придбали житло й зізнаються, що мріють якнайшвидше там оселитися.«Ми будуємо мрію нашого покупця. Ми намагаємося побудувати квартиру, яку справді дуже хотів би мати наш покупець. Це, напевно, наша перевага. Це наш принцип, якого ми не порушуємо ніколи», – каже Андрій Ярмолюк й зізнається, що і сам мріяв би жити у такому помешканні, як, для прикладу, трикімнатна квартира у «Барселоні»: «Річ у тім, що у «Барселоні» квартири вже готові, тож там мрію легше візуалізувати. Але впевнений, що, коли побачу готову квартиру у «Крилах», то захочу оселитися з сім’єю і там. Ми будуємо як для себе, будуємо таке житло, у якому і самі мріємо жити.До слова, житлове будівництво не витіснило із діяльності «Орбіти» інші напрямки, лише розширило її. Тож підприємство продовжує розвиватися і братися за амбітні проєкти – збудували величезну автобазу з офісом на вулиці Львівській (тут є СТО, фарбувальний цех тощо), великий офіс для всеукраїнської корпорації в Гаразджі, величезне складське приміщення, у Ковелі зводять торговий центр. Незабаром почнуть будівництво комерційної нерухомості у Житомирі та у місті Червоноград на Львівщині.У розмові директор компанії розкриває й один із планів щодо Луцька. Тут «Орбіта» у центральній частині міста візьметься за спорудження сучасногоз повністю відкритим простором open space. Обіцяють, що це буде дуже цікава архітектурно споруда.«Кожен проєкт по-своєму важливий і по-своєму особливий для нас. Але я думаю, що найамбітніші наші проєкти – ще попереду, ми ще скажемо про них загалу. Я можу точно сказати, що це будуть дуже цікаві і неординарні речі. Ще багато усього – попереду, але кожен створений нами проєкт ми любимо, кожним пишаємося», – резюмує керівник будівельної компанії «Орбіта».