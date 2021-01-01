Виявили нові небезпеки вейпів: дослідження впливу на підлітків*





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Очолила дослідження Донгмей Лі, яка є доцентом Інституту клінічних і трансляційних наук. Раніше повідомляли, що інші вчені проводили оцінку впливу вейпінгу на тварин.



У безлічі піддослідних відзначали серйозні розумові порушення. Отримавши ці дані, команда Донгмей Лі вирішила провести повномасштабне дослідження на людях.



Вчені прийшли до однозначного висновку, що вейпінг не можна вважати безпечною альтернативою куріння.



Відзначили шкоду, що наносить використання вейпів для багатьох органів і систем, але найбільше постраждали легені.



Небезпека вейпу для підлітків



У підлітковому віці триває активне формування нервової системи, розвиваються вищі психічні функції. Саме по них роблять головний удар сигарети або пристрої, що містять нікотин. Адже в вейпах його не менше, ніж в традиційних сигаретах. До дослідження залучали широкі маси молоді.



Виявили, що найбільше страждають підлітки, що почали практикувати вейпінг у віці 8-13 років. Вони скаржаться на проблеми з концентрацією уваги, їм важче приймати рішення. Наслідки у юнаків і дівчат, які познайомилися з вейпами в більш старшому віці, не такі виражені, але вони також виявлені дослідниками.



Представники дослідницької групи вважають, що публікація результатів повинна привести до посилення боротьби з вейпінгом в підлітковому середовищі. Адже більшість змін, що відбуваються в нервовій системі, незворотні. Наявні програми боротьби зі шкідливою звичкою діють в середніх і старших класах.



Але дослідження показує, що вейп поширений і серед молодших школярів.



Шкода вейпу для дихальної системи



Проводили дослідження, які встановили ступінь впливу вейпа на серцево-судинну систему. Спочатку використовували пристрої з нагрівальним елементом з нержавіючої сталі.



Потім перейшли на вейпи, нагрівальний елемент яких складався з нікель-хромового сплаву. Дослідники помітили несподіваний ефект, що полягає в великому ураженні легенів.



Ці негативні зміни чітко збіглися в часі зі зміною типу нагрівального елементу в вейпах. Вчені вирішили максимально широко оприлюднити результати дослідження, щоб прихильники вейпів були попереджені про нові небезпеки своєї звички.



Окрім того, їхні побоювання пов'язані з розповсюдженням хвороби COVID-19. Людині з ураженими легенями набагато складніше протистояти атаці вірусу. Різко зростає ризик серйозних ускладнень або навіть летального випадку.



Куріння вейпів швидко поширюється. Однак більше за інших ризикують підлітки і молоді люди, тому саме на цю вікову групу вчені звертають максимум уваги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Представники Медичного центру Університету Рочестера відзвітували про проведення двох нових досліджень. Вони встановили зв'язок між вейпінгом і проблемами з концентрацією уваги. Більше за інших ризикують особи, які використовують вейп у віці до 14 років.Вейп в Україні продають навіть в інтернеті dymok.net.ua , законом лише встановлено обмеження на продаж для неповнолітніх.Очолила дослідження, яка є доцентом Інституту клінічних і трансляційних наук. Раніше повідомляли, що інші вчені проводили оцінку впливу вейпінгу на тварин.У безлічі піддослідних відзначали серйозні розумові порушення. Отримавши ці дані, командавирішила провести повномасштабне дослідження на людях.Вчені прийшли до однозначного висновку, що вейпінг не можна вважати безпечною альтернативою куріння.Відзначили шкоду, що наносить використання вейпів для багатьох органів і систем, але найбільше постраждали легені.У підлітковому віці триває активне формування нервової системи, розвиваються вищі психічні функції. Саме по них роблять головний удар сигарети або пристрої, що містять нікотин. Адже в вейпах його не менше, ніж в традиційних сигаретах. До дослідження залучали широкі маси молоді.Виявили, що найбільше страждають підлітки, що почали практикувати вейпінг у віці 8-13 років. Вони скаржаться на проблеми з концентрацією уваги, їм важче приймати рішення. Наслідки у юнаків і дівчат, які познайомилися з вейпами в більш старшому віці, не такі виражені, але вони також виявлені дослідниками.Представники дослідницької групи вважають, що публікація результатів повинна привести до посилення боротьби з вейпінгом в підлітковому середовищі. Адже більшість змін, що відбуваються в нервовій системі, незворотні. Наявні програми боротьби зі шкідливою звичкою діють в середніх і старших класах.Але дослідження показує, що вейп поширений і серед молодших школярів.Проводили дослідження, які встановили ступінь впливу вейпа на серцево-судинну систему. Спочатку використовували пристрої з нагрівальним елементом з нержавіючої сталі.Потім перейшли на вейпи, нагрівальний елемент яких складався з нікель-хромового сплаву. Дослідники помітили несподіваний ефект, що полягає в великому ураженні легенів.Ці негативні зміни чітко збіглися в часі зі зміною типу нагрівального елементу в вейпах. Вчені вирішили максимально широко оприлюднити результати дослідження, щоб прихильники вейпів були попереджені про нові небезпеки своєї звички.Окрім того, їхні побоювання пов'язані з розповсюдженням хвороби COVID-19. Людині з ураженими легенями набагато складніше протистояти атаці вірусу. Різко зростає ризик серйозних ускладнень або навіть летального випадку.Куріння вейпів швидко поширюється. Однак більше за інших ризикують підлітки і молоді люди, тому саме на цю вікову групу вчені звертають максимум уваги.

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