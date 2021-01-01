Як ОСББ у Луцьку можуть попередити виникнення сезонної алергії в мешканців багатоповерхівок*

Серед рослин, що ростуть в Україні в степу та поза ним, науковці нараховують 49 видів, котрі можуть викликати алергічні реакції. Алергія - доволі розповсюджена хвороба серед жителів міст. Часто алергія виникає саме на пилок рослин, особливо таких як амброзія та полин. Вчені стверджують, що пилок амброзії – найагресивніший алерген, який крім алергічної реакції здатний викликати астму.Косіння до початку цвітіння трав попереджає розповсюдження пилку рослин-алергенів. Більше того, воно зменшує кількість кліщів, які приносять шкоду людям і тваринам.Разом з тим, екологи стверджують, що косіння трави призводить до її висихання, і апелюють до досвіду інших країн. Наприклад, у країнах західної Європи косіння виконують тільки на газонах, а не на трав’яному покриві. Тут же треба зауважити, що, наприклад, у Німеччині траву штучно засівають. Таким чином, вона не потребує косіння та навіть поливу, а також засіяні трави «витісняють» бур’яни, що несуть алергічну загрозу мешканцям. Штучне створення заростей багаторічних трав сприяє пригніченню осередків амброзії. А підбір трав для посіву проводять з урахуванням умов зони вирощування і умов міста.Лучанам же варто вирішувати проблему з газонами вже зараз, беручи до уваги об'єктивні обставини, адже косіння залишається на сьогодні найбільш швидким та дієвим способом убезпечити людей від алергії, кліщів, а також підтримати охайний вигляд двору.Згідно зі статтею 22 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного добробуту», утримувати земельні ділянки та території в належному санітарному стані зобов’язані не тільки органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, але й усі громадяни.У Луцьку 21 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків замовило послугу косіння в управлінській компанії «Місто для людей». Загальна площа покосів в таких ОСББ складає 34133 кв.м.«Ми надаємо послуги косіння не лише тим будинкам, які перебувають в обслуговуванні керуючої компанії. Це важлива робота з огляду на потенційну шкоду, яку можуть завдавати людям карантинні рослини, такі як борщівник і амброзія, наприклад. Ми наголошуємо, що вбачаємо в ОСББ не конкурентів, а потенційних клієнтів та партнерів. Тому відкриті до співпраці та завжди раді допомогти людям», - зазначив директор керуючої компанії «Місто для людей» в ЛуцькуКрім косіння у компанії«Місто для людей» передбачили багато форматів співпраці з ОСББ: це і окремі послуги, і укладання договору на постійне виконання окремої послуги, наприклад, роботу аварійної служби, і комплексне обслуговування за договором, в якому співвласники можуть визначити необхідний перелік робіт.Щодо будь-яких питань, у тому числі для замовлення послуги косіння прибудинкової території, можна звертатись у цілодобовий кол-центр «Місто для людей» в Луцьку: