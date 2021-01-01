Електронна автоцивілка: переваги, використання, оформлення*





Про переваги електронної страховки



Нагадаємо, що ОСАЦПВ - поліс страхування відповідальності водіїв перед третіми особами. Кожен власник наземного транспорту зобов'язаний оформити його. В іншому випадку людину чекає накладення штрафу, який інколи дорівнює вартості договору. Якщо ви стаєте винуватцем аварії, ваша страхова береться компенсувати збитки постраждалим замість вас в межах лімітів. Але при цьому відновлення власного автомобіля не покривається, за його ремонт доведеться заплатити зі своєї кишені. Купівля страхового поліса можлива на сьогодні двома способами: 1 - в офісі страхової компанії, 2 - онлайн. Розглянемо, чому другий варіант має переваги перед першим. Отже, чотири головних плюси Е-поліса:



1. Швидкість оформлення. Водієві не потрібно їхати в офіс СК. Процес відбувається віддалено через девайс з виходом в інтернет. Ви не витрачаєте час і гроші на відвідування відділення. Процедура займає від 5 до 8 хвилин.



2. Простота зберігання. Страховка зберігається на e-mail, в додатку "Дія" та в загальнодоступній базі Моторно-транспортного бюро. Документ не можна втратити або забути вдома, як це часто буває з паперовим бланком.



3. Захист від шахрайства. Дані електронного поліса автоматично передаються в базу МТСБУ. Фальсифікація апріорі неможлива. Важливо лише вибрати надійний агрегатор для покупки.



4. Приємні тарифи. Це можливо через зниження витрат на утримання фізичних офісів і відсутність роботи страхового агента. До слова, його комісія закладена у вартість паперового бланка. Побачити актуальні



Конкуруючи між собою, СК пропонують різні бонуси при оформленні автоцивілки. Наприклад, це може бути технічна картка асистанс, знижка на поліс добровільного страхування - ДЦВ та інше.



Як користуватися онлайн автоцивілкою

Попри очевидні переваги електронного поліса, багато драйверів не поспішають переходити на більш вдалий варіант. Основний страх - це його перевірка поліцією. Однак, законодавство України не сковує водіїв не тільки у виборі типу поліса, але і в комфорті використання. Онлайн страховка може бути пред'явлена ​​з екрана будь-якого мобільного пристрою. Поліція також проводить контроль, зробивши запит до бази МТСБУ за номером ТЗ. Не заборонено роздрукувати документ для спокою і покласти його в бардачок. А ті водії, які звільнені від необхідності купувати ОСАЦПВ, повинні мати при собі відповідне посвідчення. Це правило відноситься до пільгової категорії.



Як купити Е-ОСАЦПВ



Ми вже говорили, що краще оформляти поліси на перевірених агрегаторах або безпосередньо на офіційних сайтах страхових компаній. У першому випадку ви ще маєте шанс порівняти опції та ціну програм. Якщо ж потрібний додатковий фінансовий захист, ви можете дооформити онлайн ДЦВ, розширивши ліміти автоцивілки до 1 000 000 грн. Звертаємо увагу, що страховки набирають чинності не раніше ніж на наступний день після оформлення. Це стандартна умова.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Електронна автоцивілка вже не є чимось новим і незвіданим. Вибравши такий поліс, водій не стане першопрохідцем. Е-страховка офіційно запроваджена з 2018 року і вже показала себе, як популярний продукт. З огляду на процес діджиталізації та мобільність сучасного життя, це вдала альтернатива паперовому бланку.Нагадаємо, що ОСАЦПВ - поліс страхування відповідальності водіїв перед третіми особами. Кожен власник наземного транспорту зобов'язаний оформити його. В іншому випадку людину чекає накладення штрафу, який інколи дорівнює вартості договору. Якщо ви стаєте винуватцем аварії, ваша страхова береться компенсувати збитки постраждалим замість вас в межах лімітів. Але при цьому відновлення власного автомобіля не покривається, за його ремонт доведеться заплатити зі своєї кишені. Купівля страхового поліса можлива на сьогодні двома способами: 1 - в офісі страхової компанії, 2 - онлайн. Розглянемо, чому другий варіант має переваги перед першим. Отже, чотири головних плюси Е-поліса:1. Швидкість оформлення. Водієві не потрібно їхати в офіс СК. Процес відбувається віддалено через девайс з виходом в інтернет. Ви не витрачаєте час і гроші на відвідування відділення. Процедура займає від 5 до 8 хвилин.2. Простота зберігання. Страховка зберігається на e-mail, в додатку "Дія" та в загальнодоступній базі Моторно-транспортного бюро. Документ не можна втратити або забути вдома, як це часто буває з паперовим бланком.3. Захист від шахрайства. Дані електронного поліса автоматично передаються в базу МТСБУ. Фальсифікація апріорі неможлива. Важливо лише вибрати надійний агрегатор для покупки.4. Приємні тарифи. Це можливо через зниження витрат на утримання фізичних офісів і відсутність роботи страхового агента. До слова, його комісія закладена у вартість паперового бланка. Побачити актуальні ціни на автоцивілку онлайн можна на hotline.finance.Конкуруючи між собою, СК пропонують різні бонуси при оформленні автоцивілки. Наприклад, це може бути технічна картка асистанс, знижка на поліс добровільного страхування - ДЦВ та інше.Як користуватися онлайн автоцивілкоюПопри очевидні переваги електронного поліса, багато драйверів не поспішають переходити на більш вдалий варіант. Основний страх - це його перевірка поліцією. Однак, законодавство України не сковує водіїв не тільки у виборі типу поліса, але і в комфорті використання. Онлайн страховка може бути пред'явлена ​​з екрана будь-якого мобільного пристрою. Поліція також проводить контроль, зробивши запит до бази МТСБУ за номером ТЗ. Не заборонено роздрукувати документ для спокою і покласти його в бардачок. А ті водії, які звільнені від необхідності купувати ОСАЦПВ, повинні мати при собі відповідне посвідчення. Це правило відноситься до пільгової категорії.Ми вже говорили, що краще оформляти поліси на перевірених агрегаторах або безпосередньо на офіційних сайтах страхових компаній. У першому випадку ви ще маєте шанс порівняти опції та ціну програм. Якщо ж потрібний додатковий фінансовий захист, ви можете дооформити онлайн ДЦВ, розширивши ліміти автоцивілки до 1 000 000 грн. Звертаємо увагу, що страховки набирають чинності не раніше ніж на наступний день після оформлення. Це стандартна умова.

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