Курси програмування, де викладають практики. Огляд програм від SoftServe IT Академії*

Розглядаючи різні можливості навчання для It-фахівців, слід звертати увагу на такі навчальні ресурси, де практики не менше ніж теорії. У студентів має бути можливість долучатися до реальних проєктів і розширювати власні можливості й компетенції безпосередньо в робочому процесі.Одним з таких потужних навчальних ресурсів є SoftServe IT Academy, створена на базі провідної української компанії-розробника SoftServe.Випускників академії цінують на ринку за високий рівень підготовки та лідерські якості, які всіляко розвивають в них викладачі й техліди в процесі навчання.Академія пропонує безліч унікальних навчальних рішень для початківців, кандидатів з певною технічною базою й мінімальним досвідом, а також для світчерів.У переліку освітніх програм академії наявні короткострокові базові курси, на яких вивчається одна з найпоширеніших мов програмування, поглибленні курси зі стажуванням, де інтерни отримають ґрунтовні знання HRM, бізнес-аналізу, практичного тестування тощо, а також онлайн-марафони – двомісячні інтенсивні курси з практикою. Багато курсів – безкоштовні.Віднедавна компанія спільно з Львівським національним університетом ім. І.Франка та національним університетом «Львівська політехніка» запустила проєкт «Дуальна освіта», завдяки якому студенти вишів отримуватимуть лише актуальні знання і матимуть можливість активно практикуватися у команді фахівців, починаючи з 1-2 курсу навчання.Академія активно співпрацює зі студентами вишів і пропонує для них такі програми:- CRASH COURSES – двомісячні курси з практикою. Студенти отримують доступ до онлайн матеріалів, і можуть активно працювати самостійно.- R&D INCUBATOR − тримісячна інкубаційна програма для обдарованих студентів, що хочуть здобути досвід у справжній команді фахівців. Компанія не тільки забезпечує учасників робочим місцем і цікавою роботою в серйозних проєктах з інноваційними технологіями, а й виплачує їм щомісячну стипендію.- STUDENTS INTERNSHIP – якісна практична підготовка для студентів технічних вишів.- STUDENT AMBASSADOR − програма для студентів з лідерськими якостями, які хотіли б представляти компанію в IT- спільнотах.Навчання в академії відбувається дистанційно. Для різних локацій створено цілу низку пропозицій, які доступні в конкретному напрямку.Наприклад, для мешканців міста Рівне на сайті академії наявні цілих 9 пропозицій, більшість з яких безкоштовні.На відповідних курсах зі стажуванням рівняни можуть розпочати кар'єру за такими напрямками:- DEVOPS INTERNSHIP;- System Integration;- Автоматизація тестування;- Розробка .Net проєктів;- WEB UI.DevОps-інженер налагоджує взаємодію команд фахівців і впливає на процес розробки продуктів. Для старту кар’єри потрібні знання однієї з відомих мов програмування (Java, .NET, Python, Ruby, Go), розуміння принципів ООП, досвід у адмініструванні в Linux або Windows, навички роботи з системами управління базами даних, знання та розуміння мережевих технологій, базові знання написання автоматизованих скриптів (BASH, CMD, PowerShell).Фахівець з System Integration відповідає за управління та синхронізацію інформації між базами даних, Enterprise системами за допомогою хмарних технологій/платформ.Кар'єру SI-інженера може обрати той, хто має базові знання однієї з мов програмування: Java або JavaScript та SQL, розуміння принципів SOAP, REST та основних концепцій RDBMS.Якщо ви прагнете контролювати якість програмного забезпечення, обирайте кар'єру інженера з автоматизованого тестування. Для старту вам знадобиться знання принципів ООП, однієї з мов програмування: C/C++, Java, C#, Python, Ruby, базові знання з HTML/CSS та JavaScript, навички роботи з базами даних і знання SQL, розуміння основних процесів тестування і принципів роботи web аплікацій..Net- розробник − це програміст, який використовує технології платформи .NET від Microsoft. Фахівці цього напрямку можуть розробляти багато різних продуктів, тому є досить затребуваними.Необхідна база: ґрунтовні знання С# та чітке розуміння принципів ООП, знайомство зі SCRUM та Git, знання технологій .Net, а також JavaScript (TypeScript), HTML, CSS.Для тих, хто хоче покращити свої навички кодування у Web UI, опанувати методологію Scrum, навчиться розробляти веб-додатки і ефективно співпрацювати з командою розробників разом з QC, DevOps, DB інженерами, є пропозиція почати кар’єру WEB UI-девелопера.За 2-3 місяці навчання в академії ви отримаєте повноцінний релевантний досвід і прокачаєте soft&hard навички, які неодмінно знадобляться вам у подальшій роботі.