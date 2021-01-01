5 методів вибратися з боргової ями*





1. Скорочення витрат



Почніть відстежувати щоденні витрати. Лише так ви дізнаєтесь, на що йдуть ваші гроші, а відповідно - зрозумієте, від чого можна відмовитись. Боргова яма не любить тих, хто вправно розпоряджається своїми фінансами.



Ось кілька порад, як заощадити гроші:



- Відмовтесь від спонтанних покупок



Навіть якщо вам здається, що та пінка для ванної з ароматом лаванди вкрай необхідна. Краще відкладіть покупку на наступний день. Швидше за все, на ранок ви зрозумієте, що обійдетесь і без неї.



- Позбудьтесь або змінімізуйте шкідливі звички



Йдеться про все, що на перший погляд коштує дешево. Наприклад, цигарки, зловживання кавою, солодощі.



- Готуйте вдома та уникайте столових/кав’ярень.



Замість сидіти в кав’ярні, зробіть імпровізований пікнік в парку.



- Купуйте продукти в магазинах з гуртовими цінами.



Обирайте склади-супермаркети, які не ставлять націнок на продукти.



- Скоротіть витрати на транспорт та комуналку



Постарайтесь більше ходити пішки. Іноді, це швидше, ніж стояти в заторах та шукати, де припаркувати машину. Щодо комуналки, то доведеться відмовитись від довгого душу та звикнути до економії світла.



Також ви можете увімкнути послугу накопичення у вашому банку. Таким чином певний відсоток від ваших витрат буде йти на депозит, а ви непомітно для гаманця відкладатимете гроші.



2. Пролонгація позики



Пролонгація - це можливість відкласти сплату кредиту на певний час. Найчастіше - до 30 днів або ж на рівнозначну кількість днів вашому кредиту.



Послугу надають майже всі мікрофінансові компанії в Україні. Щоб підключити пролонгацію, потрібно:



- Зайти в

- Вибрати період пролонгації.

- Погасити відсотки, які накопичилися за період користування позикою.

- Очікувати на смс та імейл підтвердження.



Ця послуга абсолютно безкоштовна й реально допомагає виграти час. Що важливо, ви можете продовжувати оплату необмежену кількість разів.



3. Кредитні канікули



Кредитні канікули дозволяють заморозити сплату кредиту на період від 3 місяців до 1 року. Умови “канікул” залежать від результатів переговорів з компанією. Вам можуть запропонувати три можливих варіанти:



- нічого не платити;

- зменшити суму щомісячних платежів;

- залишити лише відсотки.



Взяти кредитні канікули можна у випадку тимчасової неплатоспроможності. Наприклад, якщо ви втратили роботу або ж терміново потребували грошей на лікування.



Важливо: зрештою все одно повинні повернути гроші, просто у вас з'явиться на це більше часу.



4. Реструктуризація



Реструктуризація допомагає збільшити термін кредиту. За рахунок цього зменшується сума щомісячного платежу. Цей метод працює у випадках, коли у вас раптово зменшується дохід й через сплату кредиту ви не можете себе прогодувати.



Важливо: разом з терміном сплати зростають відсотки.

Щоб отримати реструктуризацію, вам потрібно надати документи, які засвідчують вашу скрутну ситуацію.



5. Банкрутство



Оголошення банкрутства - найбільш радикальний крок з усіх. Таку заяву можна скласти у випадках, якщо:



- борг перевищує мінімальну зарплату у 30 разів;

- за 2 місяці ви погасили лише половину одномісячного платежу;

- суд визнав, що у вас немає майна, яке можна стягнути за несплату;

- ви втратили роботу або серйозно захворіли.



Як тільки ви подасте заяву про банкрутство до суду, ваші штрафи перестануть рости. Протягом розгляду заяви колектори та представники банку не мають права до вас телефонувати. Всі переговори відбуватимуться через суд. Після завершення процесу всі борги анулюють.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Борги пригнічують, однак не варто вестись на оголошення з обіцянками видалити ваші дані з баз МФО. Це чергова спроба шахраїв виманити гроші і лише поглибити вашу фінансову скруту. Як вибратися з боргової ями? Фінансові екперти Loando пропонують 5 дієвих та легальних методів, що допоможуть вийти з цієї кризи.Почніть відстежувати щоденні витрати. Лише так ви дізнаєтесь, на що йдуть ваші гроші, а відповідно - зрозумієте, від чого можна відмовитись. Боргова яма не любить тих, хто вправно розпоряджається своїми фінансами.Ось кілька порад, як заощадити гроші:Навіть якщо вам здається, що та пінка для ванної з ароматом лаванди вкрай необхідна. Краще відкладіть покупку на наступний день. Швидше за все, на ранок ви зрозумієте, що обійдетесь і без неї.Йдеться про все, що на перший погляд коштує дешево. Наприклад, цигарки, зловживання кавою, солодощі.Замість сидіти в кав’ярні, зробіть імпровізований пікнік в парку.Обирайте склади-супермаркети, які не ставлять націнок на продукти.Постарайтесь більше ходити пішки. Іноді, це швидше, ніж стояти в заторах та шукати, де припаркувати машину. Щодо комуналки, то доведеться відмовитись від довгого душу та звикнути до економії світла.Також ви можете увімкнути послугу накопичення у вашому банку. Таким чином певний відсоток від ваших витрат буде йти на депозит, а ви непомітно для гаманця відкладатимете гроші.Пролонгація - це можливість відкласти сплату кредиту на певний час. Найчастіше - до 30 днів або ж на рівнозначну кількість днів вашому кредиту.Послугу надають майже всі мікрофінансові компанії в Україні. Щоб підключити пролонгацію, потрібно:- Зайти в особистий кабінет вашого МФО.- Вибрати період пролонгації.- Погасити відсотки, які накопичилися за період користування позикою.- Очікувати на смс та імейл підтвердження.Ця послуга абсолютно безкоштовна й реально допомагає виграти час. Що важливо, ви можете продовжувати оплату необмежену кількість разів.Кредитні канікули дозволяють заморозити сплату кредиту на період від 3 місяців до 1 року. Умови “канікул” залежать від результатів переговорів з компанією. Вам можуть запропонувати три можливих варіанти:- нічого не платити;- зменшити суму щомісячних платежів;- залишити лише відсотки.Взяти кредитні канікули можна у випадку тимчасової неплатоспроможності. Наприклад, якщо ви втратили роботу або ж терміново потребували грошей на лікування.Важливо: зрештою все одно повинні повернути гроші, просто у вас з'явиться на це більше часу.Реструктуризація допомагає збільшити термін кредиту. За рахунок цього зменшується сума щомісячного платежу. Цей метод працює у випадках, коли у вас раптово зменшується дохід й через сплату кредиту ви не можете себе прогодувати.Важливо: разом з терміном сплати зростають відсотки.Щоб отримати реструктуризацію, вам потрібно надати документи, які засвідчують вашу скрутну ситуацію.Оголошення банкрутства - найбільш радикальний крок з усіх. Таку заяву можна скласти у випадках, якщо:- борг перевищує мінімальну зарплату у 30 разів;- за 2 місяці ви погасили лише половину одномісячного платежу;- суд визнав, що у вас немає майна, яке можна стягнути за несплату;- ви втратили роботу або серйозно захворіли.Як тільки ви подасте заяву про банкрутство до суду, ваші штрафи перестануть рости. Протягом розгляду заяви колектори та представники банку не мають права до вас телефонувати. Всі переговори відбуватимуться через суд. Після завершення процесу всі борги анулюють.

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