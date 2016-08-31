Велика війна за великі гроші: пани воюють, а підприємці страждають, зачистка в ТЦ «Гостинець». ВІДЕО

Леоніда Джулінського минуло більше року. За життя чоловік зумів розбудувати багато бізнесів, загалом більше 80 об’єктів. Серед них – ринок «Пасаж», торгові центри «Караван», «Гостинець» та «BOSS».



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Наразі ж триває судова тяганина через поділ статків Леоніда Володимировича Джулінського. Адже вже через декілька днів після смерті батька один з його синів – Олександр Джулінський – дізнався, що більшу частину майна вже встигли переписати на інших осіб. І всім вправно керує його молодший брат Леонід Леонідович Джулінський.



Чи справді є власником ТЦ «Гостинець» Леонід Леонідович Джулінський, має встановити суд. Проте юнак вправно керує бізнесом, виставляючи на вулицю підприємців, які десятки років працювали в ТЦ «Гостинець» і колись допомагали його батькові будувати цей торговий центр. Так, одна з підприємиць отримала лист, що її приміщення, яке розташоване в дуже гарному прохідному місці, потрібне на господарські потреби. Їй дали два місяці, щоб звільнити його. Як виявилось пізніше, все просто: інша підприємиця поклала на нього око, домовилась з Л.Л. Джулінським і він їй віддав добре розкручене місце. Те, що люди, які 20-ть років вчасно платили оренду, і за якими не було жодних порушень за договором і які згідно з законом мають першочергове право на оренду, для нього не аргумент.



Ще цікавіша історія сталась з дружиною брата, Оленою Джулінською, яка була невісткою покійного Л.В.Джулінського і мала офіс в ТЦ «Гостинець», де розвивала туристичний бізнес. Вона також отримала листа, про те, що її приміщення потрібно для господарських потреб. Їй дали сім днів, щоб звільнити офіс. Договір про оренду був чинним до кінця 2021 року, тому Олена вирішила залишитись, про що повідомила керівництво офіційним листом. Цей лист проігнорували і натомість обрізали світло в офісі (90-ті повернулись?), а через декілька днів без її відома зламали замок, замінили його і опечатали двері. Речі, які були на той момент в офісі, їй ніхто не повернув. Два місяці офіс був закритий, а тепер стало відомо, що на її місце заїжджає інша туристична фірма.



Тож, виходить так: один підприємець приходить, розкручує місце, тоді його виганяють і за винагороду віддають місце іншим людям.



Журналісти намагалися поспілкуватися із Леонідом Джулінським. Хотіли поцікавитись, скільком ще підприємцям доведеться пакувати речі. Він вперто не брав слухавку. Згодом адвокат, який представляє його інтереси в суді, Вадим Матвіїв лише сказав: «Позиція мого клієнта – не давати коментарі. Якщо вас це не влаштовує, шукайте інші способи».



Ми поспілкувались з Юрієм Мельником, адвокатом Олександра, і дізнались, що наразі у Луцькому міськрайонному суді триває розгляд справ за позовами, які подав Олександр Джулінський про визнання правочинів недійсними та визнання права власності на спадкове майно, зокрема щодо відчуження юридичної особи Приватне підприємство «Виробничо-комерційна фірма "Домінанта», щодо відчуження часток у статутних капіталах Товариства з обмеженою відповідальністю «Ленд Арт Сервіс» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіональний центр логістики та дистриб'юції», які належали Леоніду Джулінському.



Олександр розровідає, що в нього з батьком були гарні стосунки, вони спілкувались, збирались на родинні свята, їздили разом на відпочинок. Батько навіть і не думав складати заповіт, бо до останнього боровся за життя і сподівався, що одужає.



Як сталось так, що, маючи трьох синів, трьох внучок, маму, дружину, сестру, брата, племінників, яким завжди допомагав, все майно віддав одному сину і нікому про це, окрім нього, не сказав, залишається зовсім незрозумілим для Олександра.



Олександр Джулінський хоче розібратись у цій справі і повернути майно у спадкову масу, щоб воно було поділене згідно із законом, він впевнений, що так би хотів батько.



Щоправда, відповідачі зазвичай на судові засідання не з'являються, чим затягують розгляд справ. Судове засідання щодо продажу фірми «Домінанта», який належить ТЦ «Гостинець», ТЦ «Караван», ринок «Пасаж», спорткомплекс «Лідер», призначене на 4 жовтня о 10:00.



Детальніше про цю історію – в сюжеті 12-го каналу.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після смерті відомого луцького бізнесмена-мільйонераминуло більше року. За життя чоловік зумів розбудувати багато бізнесів, загалом більше 80 об’єктів. Серед них – ринок «Пасаж», торгові центри «Караван», «Гостинець» та «BOSS».Про це йдеться у сюжеті «12 каналу» Наразі ж триває судова тяганина через поділ статків Леоніда Володимировича Джулінського. Адже вже через декілька днів після смерті батька один з його синів –– дізнався, що більшу частину майна вже встигли переписати на інших осіб. І всім вправно керує його молодший братЧи справді є власником ТЦ «Гостинець» Леонід Леонідович Джулінський, має встановити суд. Проте юнак вправно керує бізнесом, виставляючи на вулицю підприємців, які десятки років працювали в ТЦ «Гостинець» і колись допомагали його батькові будувати цей торговий центр. Так, одна з підприємиць отримала лист, що її приміщення, яке розташоване в дуже гарному прохідному місці, потрібне на господарські потреби. Їй дали два місяці, щоб звільнити його. Як виявилось пізніше, все просто: інша підприємиця поклала на нього око, домовилась з Л.Л. Джулінським і він їй віддав добре розкручене місце. Те, що люди, які 20-ть років вчасно платили оренду, і за якими не було жодних порушень за договором і які згідно з законом мають першочергове право на оренду, для нього не аргумент.Ще цікавіша історія сталась з дружиною брата,, яка була невісткою покійного Л.В.Джулінського і мала офіс в ТЦ «Гостинець», де розвивала туристичний бізнес. Вона також отримала листа, про те, що її приміщення потрібно для господарських потреб. Їй дали сім днів, щоб звільнити офіс. Договір про оренду був чинним до кінця 2021 року, тому Олена вирішила залишитись, про що повідомила керівництво офіційним листом. Цей лист проігнорували і натомість обрізали світло в офісі (90-ті повернулись?), а через декілька днів без її відома зламали замок, замінили його і опечатали двері. Речі, які були на той момент в офісі, їй ніхто не повернув. Два місяці офіс був закритий, а тепер стало відомо, що на її місце заїжджає інша туристична фірма.Тож, виходить так: один підприємець приходить, розкручує місце, тоді його виганяють і за винагороду віддають місце іншим людям.Журналісти намагалися поспілкуватися із Леонідом Джулінським. Хотіли поцікавитись, скільком ще підприємцям доведеться пакувати речі. Він вперто не брав слухавку. Згодом адвокат, який представляє його інтереси в суді,лише сказав: «Позиція мого клієнта – не давати коментарі. Якщо вас це не влаштовує, шукайте інші способи».Ми поспілкувались з, адвокатом Олександра, і дізнались, що наразі у Луцькому міськрайонному суді триває розгляд справ за позовами, які подав Олександр Джулінський про визнання правочинів недійсними та визнання права власності на спадкове майно, зокрема щодо відчуження юридичної особи Приватне підприємство «Виробничо-комерційна фірма "Домінанта», щодо відчуження часток у статутних капіталах Товариства з обмеженою відповідальністю «Ленд Арт Сервіс» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіональний центр логістики та дистриб'юції», які належали Леоніду Джулінському.Олександр розровідає, що в нього з батьком були гарні стосунки, вони спілкувались, збирались на родинні свята, їздили разом на відпочинок. Батько навіть і не думав складати заповіт, бо до останнього боровся за життя і сподівався, що одужає.Як сталось так, що, маючи трьох синів, трьох внучок, маму, дружину, сестру, брата, племінників, яким завжди допомагав, все майно віддав одному сину і нікому про це, окрім нього, не сказав, залишається зовсім незрозумілим для Олександра.Олександр Джулінський хоче розібратись у цій справі і повернути майно у спадкову масу, щоб воно було поділене згідно із законом, він впевнений, що так би хотів батько.Щоправда, відповідачі зазвичай на судові засідання не з'являються, чим затягують розгляд справ. Судове засідання щодо продажу фірми «Домінанта», який належить ТЦ «Гостинець», ТЦ «Караван», ринок «Пасаж», спорткомплекс «Лідер», призначене на 4 жовтня о 10:00.Детальніше про цю історію – в сюжеті 12-го каналу.

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