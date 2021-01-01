10 модних правил ділового гардеробу*





Чи можна одягатися відповідно до офісного дрес-коду, але при цьому мати модний, стильний та вишуканий вигляд? Так, із цим завданням точно можна справитися. Пропонуємо 10 модних правил ділового гардеробу від платформи італійського стилю



1. Взуття – на першому місці



Стилісти в один голос скажуть, що навіть базовий лук може повністю змінити пара взуття. Тому на ньому не варто економити. І для роботи обирати краще закриті пари. Туфлі-човники — лідери офісного дрес-коду. Якщо підбори не обов'язкові, зверніть увагу на лофери, оксфорди, броги чи балетки. Вони мають стриманий, вишуканий вигляд, але при цьому досить зручні. І пасуватимуть до будь-якого аутфіту.



2. Аксесуари



У діловому образі часто грають вагому роль саме деталі – хустка, годинник, прикраси, окуляри. За допомогою аксесуарів ви зможете проявити власну індивідуальність у стриманих рамках дрес-коду. Подивіться на себе в дзеркало перед виходом на роботу. На що першим у образі впав ваш погляд? Саме на це звертатимуть увагу і інші.



Звичайно, не забуваємо про почуття міри. І не надягаємо усі улюблені прикраси разом. Робіть один акцент у образі, аби зберегти модний баланс.



3. Оберіть ідеальний костюм



Найголовніше у костюмі – гарна посадка по фігурі. Жінка у якісному дорогому костюмі більш впевнена у собі. З першого погляду стає зрозуміло, що саме вона підкорить цей світ.



На жаль, дівчата часто обирають мішкуваті моделі, які зовсім їм не пасують. І замість стриманого та ділового образ виходить незібраним.



4. Не костюмами єдиними



Дійсно, в офісі можна носити не тільки ділові костюми. Комбінація блузи чи гольфа та брюк-кюлотів буде стильною та відповідатиме дрес-коду. Сукні різноманітних силуетів, спідниці міді довжини також варто додати до офісного гардеробу. Тоді ви зможете створювати нові, оригінальні образи кожного дня. Надавайте перевагу натуральним тканинам. Вони дають відчуття приємного комфорту.



5. Більше кольорів



Біло-чорна палітра – класика для ділового стилю. Але можна і треба додати трохи більше кольорів. Звичайно, не йдеться про всі відтінки райдуги.



Спробуйте використати у луках рожеві, лимоні, гірчичні, бежеві чи приглушені темні відтінки. Не забувайте і про сірий тон, він має стильний та дорогий вигляд.



Також можете пограти з принтами. Гусяча лапка чи клітинка допустимі у діловому дрес-коді. Але від більш виразних орнаментів краще відмовитися.



6. Сформуйте капсулу



Створіть універсальний набір речей, які поєднуються між собою. Таким чином завжди матимете що одягти, а у шафі не буде зайвих речей, які не носитимете роками.



База – це завжди стильно та вишукано на будь-якій дівчині. Не варто сприймати капсулу як щось одноманітне та нецікаве. Можна створювати різні комбінації.



7. Зробіть образ індивідуальним



Незважаючи на суворі рамки дрес-коду, ви маєте широкі можливості у виявленні власної індивідуальності. Зверніть увагу на імідж відомих, успішних жінок. Кожна з них має свою фішку, що вирізняє її з-поміж інших. Оберіть і для себе родзинку, яка зробить вас впізнаваною чи взагалі повністю змініть лук. Можливо, кардинально новий образ подарує більше впевненості в собі і надихне на нові проєкти та нестандартні рішення.



8. Трикотаж у офіс: так чи ні



Оверсайз светри краще залишити для зустрічей з друзями чи вечірніх прогулянок містом. Товсті вовняні кофтинки, що колються також краще не носити на роботу.



На холодний сезон придбайте декілька пуловерів прямого крою з натурального матеріалу. Їх можна цікаво поєднувати зі спідницями чи брюками з твіду.



9. Верхній одяг



Ідеальним рішенням для ділового гардеробу є пальто. Воно стильно доповнює стриманий образ та повністю відповідає пунктам дрес-коду. Більше того, пальто підкреслює фігуру завдяки чітким лініям, формує красивий, витончений силует.



Обирайте пальто міді-довжини до коліна. Аби підкреслити лінію талії, обирайте моделі з поясом. У питанні кольорів також варто притримуватися класичних рішень: чорний, коричневий, сірий або ж бежевий.



10. Сумочка



Окремо варто сказати про найголовніший аксесуар кожної жінки. Сумочка доповнює образ справжньої ділової леді.



Якщо маєте багато справ з паперами, то обирайте місткі моделі: сетчел, даффл або тоут. В інших випадках можете обрати кросс-боді чи хобо. Аксесуари краще обрати без зайвих деталей та насичених відтінків. Чорна, коричнева, темно-синя чи пастельних кольорів сумка буде влучною крапкою у аутфіті.



Чи можна у офісі мати модний і непересічний вигляд? Звичайно, так! Варто лише внести невеличкі корективи до іміджу, і тоді дрес-код вже не буде таким беззаперечним.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Влучний стиль може відіграти певну роль у кар'єрному рості. У наш час цінують відчуття стилю та смаку, у тому числі - і роботодавці. Багато хто вважає, що офісний дрес-код не залишає місця для експериментів та вираження себе. Але чи так це насправді?Чи можна одягатися відповідно до офісного дрес-коду, але при цьому мати модний, стильний та вишуканий вигляд? Так, із цим завданням точно можна справитися. Пропонуємо 10 модних правил ділового гардеробу від платформи італійського стилю MODOZA Стилісти в один голос скажуть, що навіть базовий лук може повністю змінити пара взуття. Тому на ньому не варто економити. І для роботи обирати краще закриті пари. Туфлі-човники — лідери офісного дрес-коду. Якщо підбори не обов'язкові, зверніть увагу на лофери, оксфорди, броги чи балетки. Вони мають стриманий, вишуканий вигляд, але при цьому досить зручні. І пасуватимуть до будь-якого аутфіту.У діловому образі часто грають вагому роль саме деталі – хустка, годинник, прикраси, окуляри. За допомогою аксесуарів ви зможете проявити власну індивідуальність у стриманих рамках дрес-коду. Подивіться на себе в дзеркало перед виходом на роботу. На що першим у образі впав ваш погляд? Саме на це звертатимуть увагу і інші.Звичайно, не забуваємо про почуття міри. І не надягаємо усі улюблені прикраси разом. Робіть один акцент у образі, аби зберегти модний баланс.Найголовніше у костюмі – гарна посадка по фігурі. Жінка у якісному дорогому костюмі більш впевнена у собі. З першого погляду стає зрозуміло, що саме вона підкорить цей світ.На жаль, дівчата часто обирають мішкуваті моделі, які зовсім їм не пасують. І замість стриманого та ділового образ виходить незібраним.Дійсно, в офісі можна носити не тільки ділові костюми. Комбінація блузи чи гольфа та брюк-кюлотів буде стильною та відповідатиме дрес-коду. Сукні різноманітних силуетів, спідниці міді довжини також варто додати до офісного гардеробу. Тоді ви зможете створювати нові, оригінальні образи кожного дня. Надавайте перевагу натуральним тканинам. Вони дають відчуття приємного комфорту.Біло-чорна палітра – класика для ділового стилю. Але можна і треба додати трохи більше кольорів. Звичайно, не йдеться про всі відтінки райдуги.Спробуйте використати у луках рожеві, лимоні, гірчичні, бежеві чи приглушені темні відтінки. Не забувайте і про сірий тон, він має стильний та дорогий вигляд.Також можете пограти з принтами. Гусяча лапка чи клітинка допустимі у діловому дрес-коді. Але від більш виразних орнаментів краще відмовитися.Створіть універсальний набір речей, які поєднуються між собою. Таким чином завжди матимете що одягти, а у шафі не буде зайвих речей, які не носитимете роками.База – це завжди стильно та вишукано на будь-якій дівчині. Не варто сприймати капсулу як щось одноманітне та нецікаве. Можна створювати різні комбінації.Незважаючи на суворі рамки дрес-коду, ви маєте широкі можливості у виявленні власної індивідуальності. Зверніть увагу на імідж відомих, успішних жінок. Кожна з них має свою фішку, що вирізняє її з-поміж інших. Оберіть і для себе родзинку, яка зробить вас впізнаваною чи взагалі повністю змініть лук. Можливо, кардинально новий образ подарує більше впевненості в собі і надихне на нові проєкти та нестандартні рішення.Оверсайз светри краще залишити для зустрічей з друзями чи вечірніх прогулянок містом. Товсті вовняні кофтинки, що колються також краще не носити на роботу.На холодний сезон придбайте декілька пуловерів прямого крою з натурального матеріалу. Їх можна цікаво поєднувати зі спідницями чи брюками з твіду.Ідеальним рішенням для ділового гардеробу є пальто. Воно стильно доповнює стриманий образ та повністю відповідає пунктам дрес-коду. Більше того, пальто підкреслює фігуру завдяки чітким лініям, формує красивий, витончений силует.Обирайте пальто міді-довжини до коліна. Аби підкреслити лінію талії, обирайте моделі з поясом. У питанні кольорів також варто притримуватися класичних рішень: чорний, коричневий, сірий або ж бежевий.Окремо варто сказати про найголовніший аксесуар кожної жінки. Сумочка доповнює образ справжньої ділової леді.Якщо маєте багато справ з паперами, то обирайте місткі моделі: сетчел, даффл або тоут. В інших випадках можете обрати кросс-боді чи хобо. Аксесуари краще обрати без зайвих деталей та насичених відтінків. Чорна, коричнева, темно-синя чи пастельних кольорів сумка буде влучною крапкою у аутфіті.Чи можна у офісі мати модний і непересічний вигляд? Звичайно, так! Варто лише внести невеличкі корективи до іміджу, і тоді дрес-код вже не буде таким беззаперечним.

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