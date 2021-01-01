Безоплатні медичні послуги – у приватному закладі: як їх отримати у луцькій «Новій Поліклініці»*
Сьогодні, 16:10
Ситуація, коли при потребі у медичній допомозі не знаєш, куди бігти, а як дізнався – чекаєш у довгій черзі, – те, чого запросто можна уникнути.
Нині безоплатні медичні послуги пацієнт має можливість отримати навіть у приватному медичному закладі. Єдині умови – заклад повинен мати договір, підписаний із Національною службою здоров’я України, а пацієнт – декларацію із сімейним лікарем такого медичного закладу. Тоді замість пацієнта за консультації лікаря первинної допомоги й чималу частину медичних послуг платитиме держава, а саме – НСЗУ.
Одним із таких приватних медичних закладів у Луцьку є «Нова Поліклініка» у центрі міста – на вулиці Коцюбинського, 2. Це – одна із амбулаторій мережі «Нова Поліклініка», що вже представлена у Львові та Луцьку. Два «кити», на яких побудували роботу мережі, – виключно доказова медицина та професіонали своєї справи.
Про те, які послуги та які лікарі тут надають пацієнтам безкоштовно, Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли завідувачка амбулаторії № 1 «Нової Поліклініки», сімейний лікар Тетяна Братченя та очолюваний нею колектив.
Наразі тут працюють 8 лікарів – два педіатри, терапевт та п’ять сімейних лікарів. Усі вони – найкращі лікарі первинної допомоги, які прийняли для себе рішення працювати у приватному закладі й нині працюють лише тут.
Так, для прикладу, сама Тетяна Братченя раніше працювала у комунальному медичному закладі «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» й була лідером за кількістю підписаних із пацієнтами декларацій. Тож, коли прийняла рішення працювати у приватній структурі, більшість пацієнтів (понад 80%) прийняли рішення іти за нею. Така ж ситуація і в інших лікарів. Щоправда, через стереотип про «приватне – платне» довелося пояснювати, що і у приватному медзакладі їм не треба буде платити за безоплатні раніше послуги.
За словами Тетяни Братчені, для пацієнтів, які мають підписані декларації із лікарями «Нової Поліклініки», безоплатним є пакет послуг, передбачений наказом Міністерства охорони здоров’я України №504. Йдеться, зокрема, про:
- консультації лікарів (сімейного, педіатра чи терапевта);
- отримання направлень до лікарів вторинної (спеціалізованої) і третинної (високоспеціалізованої) ланки медичної допомоги;
- отримання довідок, лікарняних листів чи сертифікатів;
- загальний аналіз крові, сечі, холестерину;
- електрокардіограму (ЕКГ);
- вимірювання артеріального тиску;
- вакцинацію дітей і дорослих;
- тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити, SARS-CoV-2;
- ведення вагітних з неускладненою вагітністю.
«Окрім того, ми, сімейні лікарі, виписуємо пацієнтам, з якими підписана декларація, електронні рецепти за програмою «Доступні ліки». Програма поширюється на лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, діабету ІІ типу, а з 1 жовтня 2021 року – також і на пацієнтів з цукровим та нецукровим діабетом, розладами психіки та епілепсією.
Також ми даємо електронні скерування на діагностичні обстеження, такі як ендоскопія, УЗД серця, УЗД органів черевної порожнини, рентген тощо. Програмою медичних гарантій передбачена й певна кількість скринінгових обстежень. Усі ці обстеження будуть безоплатними для пацієнта лише за наявності направлення від сімейного лікаря», - пояснила керівниця амбулаторії №1 «Нова Поліклініка» у Луцьку.
Тож, усі ті послуги, які безоплатно надають сімейні лікарі, терапевти та педіатри у комунальних закладах, так само не коштують жодної гривні і у «Новій Поліклініці», яка має підписаний із НСЗУ договір.
Один із тих, хто вирішив приєднатися до команди «Нової Поліклініки» – сімейний лікар Ростислав Дудік. Раніше він працював у Луцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги. Каже, майже усі його декларанти «перейшли» з ним у приватний медичний заклад, й за два місяці роботи на новому місці у лікаря вже був рекомендований НЗСУ максимум пацієнтів за деклараціями – 1800.
«Для пацієнтів головне – професійність лікаря, його людяний підхід. І чудово, що нині держава дає можливість тим, хто знайшов для себе такого лікаря, бути з ним на однакових умовах надання послуг і в приватному закладі.
Для мене перехід у «Нову Поліклініку» був стимулом розвиватися. А для пацієнтів у фінансовому плані нічого не змінилося, але умови стали кращими, якість надання послуг – вищою. У мене є пацієнти, які навіть приїздять з Рівненщини», – розповідає Ростислав Дудік. Додає, що і йому довелося зіткнутися зі стереотипом про те, що приватне означає платне, але комунікація зі своїми пацієнтами дала можливість швидко спростувати цей міф.
Лікар запевняє: у «Новій Поліклініці» пацієнт точно не стикатиметься з проблемою щодо комунікації. Тут цьому приділяють особливу увагу: вже працює кол-центр, а усі лікарі є активними у соцмережах.
Ростив Дудік каже: приватна структура спрощує роботу сімейного лікаря щонайменше у плані паперової тяганини: «У нас взагалі немає паперів, лише електронні картки. Немає зайвого документообігу. Всю інформацію вносимо в систему, звідти її можна легко витягнути. Це дає можливість зекономити час».
У команді «Нової Поліклініки» – й педіатри Оксана Литвин та Людмила Зосімчук.
Зауважують, що саме батьки, яким доводиться відвідувати медичний заклад із малюками, найбільше зауважують його переваги. Тут – усі умови для перебування малюків й, навіть якщо доведеться трішки зачекати, дитину можна бути розважити іграшками чи розмальовками у спеціально облаштованому куточку.
Педіатри здійснюють огляд, патронаж. До новонароджених діток лікарі безоплатно виїжджають додому.
Лікар Юрій Алімов, який працює в команді «Нової Полікніки», зауважує, що якість та ефективність надання послуг пацієнтам тут – на щабель вища, ніж у державних чи комунальних закладах. Хоч, як і його колеги, зауважує, що пацієнти ідуть не в заклад, а до конкретного лікаря. А ті умови, які їм може запропонувати «Нова Поліклініка», окрім висококваліфікованих лікарів, – приємний бонус.
«Тенденція до створення таких філіалів нових поліклінік буде зростати, оскільки державні структури не встигли перелаштуватися в це русло, якого вимагає час і реформа. Це загальносвітова практика. Це ми спостерігаємо в таких розвинутих країнах, як Польща, Німеччина, Чехія тощо.
Пацієнти задоволені і послугами і направду приємно враженні рівнем сервісу. А нам, лікарям, неймовірно приємно працювати тоді, коли відчуваєш задоволення пацієнта і маєш належні умови роботи і оплати праці. З останнім тут – все прозоро. Усі ми знаємо, хто із колег скільки заробляє і розуміємо, чому саме стільки, а не більше чи менше. Маючи досвід роботи у комунальному медичному закладі, можу порівняти заробітну плату яку отримував там, і ту, яку маю, працюючи у «Новій Полікніці». Тут вона значно вища. Більше того, чим вища заробітна плата у лікарів, тим більші відрахування у бюджет. Ми також розуміємо, що і рівень нашої майбутньої пенсії залежить від заробітної плати. Тому, працюючи тут, лікарі мають гідну винагороду за роботу і впевненість у майбутньому», – зауважує Юрій Алімов. Наразі у нього – 1400 підписаних декларацій з пацієнтами. Тож він та інші фахівці «Нової Поліклініки» чекають на людей, яким необхідні кваліфіковані сімейні лікарі, з якими завжди легко сконтактувати та до яких легко дістатися.
І хоч дехто із лікарів «Нової Полікнікіки» на Коцюбинського вже має максимальну кількість підписаних із пацієнтами декларацій, на досягнутому не зупинятимуться. Кажуть: для кожного, хто виявить бажання підписати декларацію, тут знайдуть місце. А попереду – відкриття нових амбулаторій мережі.
Адреса та контакти «Нової Поліклініки»:
Амбулаторія №1: м.Луцьк, вул. Коцюбинського, 2, +38 098 737 53 99,
[email protected]
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Нині безоплатні медичні послуги пацієнт має можливість отримати навіть у приватному медичному закладі. Єдині умови – заклад повинен мати договір, підписаний із Національною службою здоров’я України, а пацієнт – декларацію із сімейним лікарем такого медичного закладу. Тоді замість пацієнта за консультації лікаря первинної допомоги й чималу частину медичних послуг платитиме держава, а саме – НСЗУ.
Одним із таких приватних медичних закладів у Луцьку є «Нова Поліклініка» у центрі міста – на вулиці Коцюбинського, 2. Це – одна із амбулаторій мережі «Нова Поліклініка», що вже представлена у Львові та Луцьку. Два «кити», на яких побудували роботу мережі, – виключно доказова медицина та професіонали своєї справи.
Про те, які послуги та які лікарі тут надають пацієнтам безкоштовно, Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли завідувачка амбулаторії № 1 «Нової Поліклініки», сімейний лікар Тетяна Братченя та очолюваний нею колектив.
Наразі тут працюють 8 лікарів – два педіатри, терапевт та п’ять сімейних лікарів. Усі вони – найкращі лікарі первинної допомоги, які прийняли для себе рішення працювати у приватному закладі й нині працюють лише тут.
Так, для прикладу, сама Тетяна Братченя раніше працювала у комунальному медичному закладі «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» й була лідером за кількістю підписаних із пацієнтами декларацій. Тож, коли прийняла рішення працювати у приватній структурі, більшість пацієнтів (понад 80%) прийняли рішення іти за нею. Така ж ситуація і в інших лікарів. Щоправда, через стереотип про «приватне – платне» довелося пояснювати, що і у приватному медзакладі їм не треба буде платити за безоплатні раніше послуги.
За словами Тетяни Братчені, для пацієнтів, які мають підписані декларації із лікарями «Нової Поліклініки», безоплатним є пакет послуг, передбачений наказом Міністерства охорони здоров’я України №504. Йдеться, зокрема, про:
- консультації лікарів (сімейного, педіатра чи терапевта);
- отримання направлень до лікарів вторинної (спеціалізованої) і третинної (високоспеціалізованої) ланки медичної допомоги;
- отримання довідок, лікарняних листів чи сертифікатів;
- загальний аналіз крові, сечі, холестерину;
- електрокардіограму (ЕКГ);
- вимірювання артеріального тиску;
- вакцинацію дітей і дорослих;
- тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити, SARS-CoV-2;
- ведення вагітних з неускладненою вагітністю.
«Окрім того, ми, сімейні лікарі, виписуємо пацієнтам, з якими підписана декларація, електронні рецепти за програмою «Доступні ліки». Програма поширюється на лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, діабету ІІ типу, а з 1 жовтня 2021 року – також і на пацієнтів з цукровим та нецукровим діабетом, розладами психіки та епілепсією.
Також ми даємо електронні скерування на діагностичні обстеження, такі як ендоскопія, УЗД серця, УЗД органів черевної порожнини, рентген тощо. Програмою медичних гарантій передбачена й певна кількість скринінгових обстежень. Усі ці обстеження будуть безоплатними для пацієнта лише за наявності направлення від сімейного лікаря», - пояснила керівниця амбулаторії №1 «Нова Поліклініка» у Луцьку.
Тож, усі ті послуги, які безоплатно надають сімейні лікарі, терапевти та педіатри у комунальних закладах, так само не коштують жодної гривні і у «Новій Поліклініці», яка має підписаний із НСЗУ договір.
Один із тих, хто вирішив приєднатися до команди «Нової Поліклініки» – сімейний лікар Ростислав Дудік. Раніше він працював у Луцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги. Каже, майже усі його декларанти «перейшли» з ним у приватний медичний заклад, й за два місяці роботи на новому місці у лікаря вже був рекомендований НЗСУ максимум пацієнтів за деклараціями – 1800.
«Для пацієнтів головне – професійність лікаря, його людяний підхід. І чудово, що нині держава дає можливість тим, хто знайшов для себе такого лікаря, бути з ним на однакових умовах надання послуг і в приватному закладі.
Для мене перехід у «Нову Поліклініку» був стимулом розвиватися. А для пацієнтів у фінансовому плані нічого не змінилося, але умови стали кращими, якість надання послуг – вищою. У мене є пацієнти, які навіть приїздять з Рівненщини», – розповідає Ростислав Дудік. Додає, що і йому довелося зіткнутися зі стереотипом про те, що приватне означає платне, але комунікація зі своїми пацієнтами дала можливість швидко спростувати цей міф.
Лікар запевняє: у «Новій Поліклініці» пацієнт точно не стикатиметься з проблемою щодо комунікації. Тут цьому приділяють особливу увагу: вже працює кол-центр, а усі лікарі є активними у соцмережах.
Ростив Дудік каже: приватна структура спрощує роботу сімейного лікаря щонайменше у плані паперової тяганини: «У нас взагалі немає паперів, лише електронні картки. Немає зайвого документообігу. Всю інформацію вносимо в систему, звідти її можна легко витягнути. Це дає можливість зекономити час».
У команді «Нової Поліклініки» – й педіатри Оксана Литвин та Людмила Зосімчук.
Зауважують, що саме батьки, яким доводиться відвідувати медичний заклад із малюками, найбільше зауважують його переваги. Тут – усі умови для перебування малюків й, навіть якщо доведеться трішки зачекати, дитину можна бути розважити іграшками чи розмальовками у спеціально облаштованому куточку.
Педіатри здійснюють огляд, патронаж. До новонароджених діток лікарі безоплатно виїжджають додому.
Лікар Юрій Алімов, який працює в команді «Нової Полікніки», зауважує, що якість та ефективність надання послуг пацієнтам тут – на щабель вища, ніж у державних чи комунальних закладах. Хоч, як і його колеги, зауважує, що пацієнти ідуть не в заклад, а до конкретного лікаря. А ті умови, які їм може запропонувати «Нова Поліклініка», окрім висококваліфікованих лікарів, – приємний бонус.
«Тенденція до створення таких філіалів нових поліклінік буде зростати, оскільки державні структури не встигли перелаштуватися в це русло, якого вимагає час і реформа. Це загальносвітова практика. Це ми спостерігаємо в таких розвинутих країнах, як Польща, Німеччина, Чехія тощо.
Пацієнти задоволені і послугами і направду приємно враженні рівнем сервісу. А нам, лікарям, неймовірно приємно працювати тоді, коли відчуваєш задоволення пацієнта і маєш належні умови роботи і оплати праці. З останнім тут – все прозоро. Усі ми знаємо, хто із колег скільки заробляє і розуміємо, чому саме стільки, а не більше чи менше. Маючи досвід роботи у комунальному медичному закладі, можу порівняти заробітну плату яку отримував там, і ту, яку маю, працюючи у «Новій Полікніці». Тут вона значно вища. Більше того, чим вища заробітна плата у лікарів, тим більші відрахування у бюджет. Ми також розуміємо, що і рівень нашої майбутньої пенсії залежить від заробітної плати. Тому, працюючи тут, лікарі мають гідну винагороду за роботу і впевненість у майбутньому», – зауважує Юрій Алімов. Наразі у нього – 1400 підписаних декларацій з пацієнтами. Тож він та інші фахівці «Нової Поліклініки» чекають на людей, яким необхідні кваліфіковані сімейні лікарі, з якими завжди легко сконтактувати та до яких легко дістатися.
І хоч дехто із лікарів «Нової Полікнікіки» на Коцюбинського вже має максимальну кількість підписаних із пацієнтами декларацій, на досягнутому не зупинятимуться. Кажуть: для кожного, хто виявить бажання підписати декларацію, тут знайдуть місце. А попереду – відкриття нових амбулаторій мережі.
Адреса та контакти «Нової Поліклініки»:
Амбулаторія №1: м.Луцьк, вул. Коцюбинського, 2, +38 098 737 53 99,
[email protected]
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