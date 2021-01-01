Безоплатні медичні послуги – у приватному закладі: як їх отримати у луцькій «Новій Поліклініці»*

Ситуація, коли при потребі у медичній допомозі не знаєш, куди бігти, а як дізнався – чекаєш у довгій черзі, – те, чого запросто можна уникнути.Нині безоплатні медичні послуги пацієнт має можливість отримати навіть у приватному медичному закладі. Єдині умови – заклад повинен мати договір, підписаний із Національною службою здоров’я України, а пацієнт – декларацію із сімейним лікарем такого медичного закладу. Тоді замість пацієнта за консультації лікаря первинної допомоги й чималу частину медичних послуг платитиме держава, а саме – НСЗУ.Одним із таких приватних медичних закладів у Луцьку є «Нова Поліклініка» у центрі міста – на вулиці Коцюбинського, 2. Це – одна із амбулаторій мережі «Нова Поліклініка», що вже представлена у Львові та Луцьку. Два «кити», на яких побудували роботу мережі, – виключно доказова медицина та професіонали своєї справи.Про те, які послуги та які лікарі тут надають пацієнтам безкоштовно, Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли завідувачка амбулаторії № 1 «Нової Поліклініки», сімейний лікарта очолюваний нею колектив.Наразі тут працюють 8 лікарів – два педіатри, терапевт та п’ять сімейних лікарів. Усі вони – найкращі лікарі первинної допомоги, які прийняли для себе рішення працювати у приватному закладі й нині працюють лише тут.Так, для прикладу, сама Тетяна Братченя раніше працювала у комунальному медичному закладі «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» й була лідером за кількістю підписаних із пацієнтами декларацій. Тож, коли прийняла рішення працювати у приватній структурі, більшість пацієнтів (понад 80%) прийняли рішення іти за нею. Така ж ситуація і в інших лікарів. Щоправда, через стереотип про «приватне – платне» довелося пояснювати, що і у приватному медзакладі їм не треба буде платити за безоплатні раніше послуги.За словами Тетяни Братчені, для пацієнтів, які мають підписані декларації із лікарями «Нової Поліклініки», безоплатним є пакет послуг, передбачений наказом Міністерства охорони здоров’я України №504. Йдеться, зокрема, про:- консультації лікарів (сімейного, педіатра чи терапевта);- отримання направлень до лікарів вторинної (спеціалізованої) і третинної (високоспеціалізованої) ланки медичної допомоги;- отримання довідок, лікарняних листів чи сертифікатів;- загальний аналіз крові, сечі, холестерину;- електрокардіограму (ЕКГ);- вимірювання артеріального тиску;- вакцинацію дітей і дорослих;- тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити, SARS-CoV-2;- ведення вагітних з неускладненою вагітністю.«Окрім того, ми, сімейні лікарі, виписуємо пацієнтам, з якими підписана декларація, електронні рецепти за програмою «Доступні ліки». Програма поширюється на лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, діабету ІІ типу, а з 1 жовтня 2021 року – також і на пацієнтів з цукровим та нецукровим діабетом, розладами психіки та епілепсією.Також ми даємо електронні скерування на діагностичні обстеження, такі як ендоскопія, УЗД серця, УЗД органів черевної порожнини, рентген тощо. Програмою медичних гарантій передбачена й певна кількість скринінгових обстежень. Усі ці обстеження будуть безоплатними для пацієнта лише за наявності направлення від сімейного лікаря», - пояснила керівниця амбулаторії №1 «Нова Поліклініка» у Луцьку.Тож, усі ті послуги, які безоплатно надають сімейні лікарі, терапевти та педіатри у комунальних закладах, так само не коштують жодної гривні і у «Новій Поліклініці», яка має підписаний із НСЗУ договір.Один із тих, хто вирішив приєднатися до команди «Нової Поліклініки» – сімейний лікар. Раніше він працював у Луцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги. Каже, майже усі його декларанти «перейшли» з ним у приватний медичний заклад, й за два місяці роботи на новому місці у лікаря вже був рекомендований НЗСУ максимум пацієнтів за деклараціями – 1800.«Для пацієнтів головне – професійність лікаря, його людяний підхід. І чудово, що нині держава дає можливість тим, хто знайшов для себе такого лікаря, бути з ним на однакових умовах надання послуг і в приватному закладі.Для мене перехід у «Нову Поліклініку» був стимулом розвиватися. А для пацієнтів у фінансовому плані нічого не змінилося, але умови стали кращими, якість надання послуг – вищою. У мене є пацієнти, які навіть приїздять з Рівненщини», – розповідає Ростислав Дудік. Додає, що і йому довелося зіткнутися зі стереотипом про те, що приватне означає платне, але комунікація зі своїми пацієнтами дала можливість швидко спростувати цей міф.Лікар запевняє: у «Новій Поліклініці» пацієнт точно не стикатиметься з проблемою щодо комунікації. Тут цьому приділяють особливу увагу: вже працює кол-центр, а усі лікарі є активними у соцмережах.Ростив Дудік каже: приватна структура спрощує роботу сімейного лікаря щонайменше у плані паперової тяганини: «У нас взагалі немає паперів, лише електронні картки. Немає зайвого документообігу. Всю інформацію вносимо в систему, звідти її можна легко витягнути. Це дає можливість зекономити час».У команді «Нової Поліклініки» – й педіатритаЗауважують, що саме батьки, яким доводиться відвідувати медичний заклад із малюками, найбільше зауважують його переваги. Тут – усі умови для перебування малюків й, навіть якщо доведеться трішки зачекати, дитину можна бути розважити іграшками чи розмальовками у спеціально облаштованому куточку.Педіатри здійснюють огляд, патронаж. До новонароджених діток лікарі безоплатно виїжджають додому.Лікар, який працює в команді «Нової Полікніки», зауважує, що якість та ефективність надання послуг пацієнтам тут – на щабель вища, ніж у державних чи комунальних закладах. Хоч, як і його колеги, зауважує, що пацієнти ідуть не в заклад, а до конкретного лікаря. А ті умови, які їм може запропонувати «Нова Поліклініка», окрім висококваліфікованих лікарів, – приємний бонус.«Тенденція до створення таких філіалів нових поліклінік буде зростати, оскільки державні структури не встигли перелаштуватися в це русло, якого вимагає час і реформа. Це загальносвітова практика. Це ми спостерігаємо в таких розвинутих країнах, як Польща, Німеччина, Чехія тощо.Пацієнти задоволені і послугами і направду приємно враженні рівнем сервісу. А нам, лікарям, неймовірно приємно працювати тоді, коли відчуваєш задоволення пацієнта і маєш належні умови роботи і оплати праці. З останнім тут – все прозоро. Усі ми знаємо, хто із колег скільки заробляє і розуміємо, чому саме стільки, а не більше чи менше. Маючи досвід роботи у комунальному медичному закладі, можу порівняти заробітну плату яку отримував там, і ту, яку маю, працюючи у «Новій Полікніці». Тут вона значно вища. Більше того, чим вища заробітна плата у лікарів, тим більші відрахування у бюджет. Ми також розуміємо, що і рівень нашої майбутньої пенсії залежить від заробітної плати. Тому, працюючи тут, лікарі мають гідну винагороду за роботу і впевненість у майбутньому», – зауважує Юрій Алімов. Наразі у нього – 1400 підписаних декларацій з пацієнтами. Тож він та інші фахівці «Нової Поліклініки» чекають на людей, яким необхідні кваліфіковані сімейні лікарі, з якими завжди легко сконтактувати та до яких легко дістатися.І хоч дехто із лікарів «Нової Полікнікіки» на Коцюбинського вже має максимальну кількість підписаних із пацієнтами декларацій, на досягнутому не зупинятимуться. Кажуть: для кожного, хто виявить бажання підписати декларацію, тут знайдуть місце. А попереду – відкриття нових амбулаторій мережі.Адреса та контакти «Нової Поліклініки»:Амбулаторія №1: м.Луцьк, вул. Коцюбинського, 2, +38 098 737 53 99,