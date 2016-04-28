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Повідомили, як працюватиме луцький ЦНАП на новорічно-різдвяні свята

Повідомили, як працюватиме луцький ЦНАП на новорічно-різдвяні свята
У період новорічно-різдвяних свят графік прийому у луцькому ЦНАПі буде змінено.

Про це інформує прес-служба відомства на своїй сторінці у Facebook.

Графік:

30 грудня, субота - з 08:00 до 14:00;
6 січня, субота - з 08:00 до 14:00;
1 січня, понеділок - вихідний;
8 січня, понеділок - вихідний.

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Теги: графік, ЦНАП
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