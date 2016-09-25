Вирізали грати, вибили вікно: у Нововолинську пограбували офіс
Сьогодні, 06:20
У Нововолинську грабіжникам довелося "попотіти", щоб потрапити в офіс, з якого викрали речі.
Це трапилося 23 грудня, - пише в Facebook місцевий активіст Руслан Влодарчик.
"...було викрадено комплект зимової резини (радіусом R15) на металевих дисках, диски пофарбовані (як нові) та бензокосу (зелено-салатового кольору).
Будемо вдячні за інформацію та будь-яку допомогу. Конт. тел /098/ 692-68-85"
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Це трапилося 23 грудня, - пише в Facebook місцевий активіст Руслан Влодарчик.
"...було викрадено комплект зимової резини (радіусом R15) на металевих дисках, диски пофарбовані (як нові) та бензокосу (зелено-салатового кольору).
Будемо вдячні за інформацію та будь-яку допомогу. Конт. тел /098/ 692-68-85"
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