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Вирізали грати, вибили вікно: у Нововолинську пограбували офіс

Вирізали грати, вибили вікно: у Нововолинську пограбували офіс
У Нововолинську грабіжникам довелося "попотіти", щоб потрапити в офіс, з якого викрали речі.

Це трапилося 23 грудня, - пише в Facebook місцевий активіст Руслан Влодарчик.

"...було викрадено комплект зимової резини (радіусом R15) на металевих дисках, диски пофарбовані (як нові) та бензокосу (зелено-салатового кольору).

Будемо вдячні за інформацію та будь-яку допомогу. Конт. тел /098/ 692-68-85"

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Теги: Нововолинськ, пограбування
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