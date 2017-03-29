У Луцьку посеред вулиці знайшли мертвого чоловіка





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Труп чоловіка 1976 року народження знайшли вранці 25 грудня. Ймовірно чоловік помер від алкогольного отруєння.



За попередніми даними, померлий був працівником луцького СІЗО.



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