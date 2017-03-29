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У Луцьку посеред вулиці знайшли мертвого чоловіка

У Луцьку посеред вулиці знайшли мертвого чоловіка
У Луцьку посеред вулиці Івана Франка знайшли тіло 41-річного чоловіка.

Про це пише Волинь24.

Труп чоловіка 1976 року народження знайшли вранці 25 грудня. Ймовірно чоловік помер від алкогольного отруєння.

За попередніми даними, померлий був працівником луцького СІЗО.

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Теги: труп, чоловік, смерть
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