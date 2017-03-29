Неначе у казці: туристи масово їдуть подивитися на замерзлий водоспад. ВІДЕО
Сьогодні, 13:05
Туристи в Китаї їдуть до провінції Шаньсі подивитися на замерзлий водоспад Хукоу.
Про таке повідомляє 5 канал.
Коли на півночі провінції температура впала до мінус десяти, він перетворився на мальовничу льодову композицію. Замерзлі потоки води утворили льодяні колони. Зазвичай зима – непопулярний серед туристів період для поїздок до водоспаду Хукоу. Однак цьогоріч незвичне явище природи привабило сотні відвідувачів.
Хукоу - найбільший водоспад на річці Хуанхе. Його назва з китайської означає носик чайника. Саме його нагадує форма водоспаду.
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Про таке повідомляє 5 канал.
Коли на півночі провінції температура впала до мінус десяти, він перетворився на мальовничу льодову композицію. Замерзлі потоки води утворили льодяні колони. Зазвичай зима – непопулярний серед туристів період для поїздок до водоспаду Хукоу. Однак цьогоріч незвичне явище природи привабило сотні відвідувачів.
Хукоу - найбільший водоспад на річці Хуанхе. Його назва з китайської означає носик чайника. Саме його нагадує форма водоспаду.
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