Неначе у казці: туристи масово їдуть подивитися на замерзлий водоспад. ВІДЕО





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Коли на півночі провінції температура впала до мінус десяти, він перетворився на мальовничу льодову композицію. Замерзлі потоки води утворили льодяні колони. Зазвичай зима – непопулярний серед туристів період для поїздок до водоспаду Хукоу. Однак цьогоріч незвичне явище природи привабило сотні відвідувачів.



Хукоу - найбільший водоспад на річці Хуанхе. Його назва з китайської означає носик чайника. Саме його нагадує форма водоспаду.







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