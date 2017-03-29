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Неначе у казці: туристи масово їдуть подивитися на замерзлий водоспад. ВІДЕО

Неначе у казці: туристи масово їдуть подивитися на замерзлий водоспад. ВІДЕО
Туристи в Китаї їдуть до провінції Шаньсі подивитися на замерзлий водоспад Хукоу.

Про таке повідомляє 5 канал.

Коли на півночі провінції температура впала до мінус десяти, він перетворився на мальовничу льодову композицію. Замерзлі потоки води утворили льодяні колони. Зазвичай зима – непопулярний серед туристів період для поїздок до водоспаду Хукоу. Однак цьогоріч незвичне явище природи привабило сотні відвідувачів.

Хукоу - найбільший водоспад на річці Хуанхе. Його назва з китайської означає носик чайника. Саме його нагадує форма водоспаду.



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Теги: водоспад, туристи, Китай
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