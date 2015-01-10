Як у Луцьку святкують католицьке Різдво. ФОТО





Так, сьогодні 25 грудня, частина християн як східного, так і західного обряду відзначає Різдво Христове за григоріанським календарем, - інформує



Святкове богослужіння у Кафедральному костелі Святих Апостолів Петра і Павла відвідали представники влади, Генеральний Консул Республіки Польща у Луцьку Вєслав Мазур, священнослужителі різних конфесій.



На урочисту месу прийшли сотні вірян. Вони молилися та співали різдвяні гімни. Привітав прихожан єпископ Віталій Скомаровський. Він нагадав людям про історію та істинну суть Різдва.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У храмах Луцька відбулися святкові різдвяні меси.Так, сьогодні 25 грудня, частина християн як східного, так і західного обряду відзначає Різдво Христове за григоріанським календарем, - інформує прес-служба Луцької міської ради.Святкове богослужіння у Кафедральному костелі Святих Апостолів Петра і Павла відвідали представники влади, Генеральний Консул Республіки Польща у Луцьку, священнослужителі різних конфесій.На урочисту месу прийшли сотні вірян. Вони молилися та співали різдвяні гімни. Привітав прихожан єпископ. Він нагадав людям про історію та істинну суть Різдва.

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