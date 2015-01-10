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Як у Луцьку святкують католицьке Різдво. ФОТО

Як у Луцьку святкують католицьке Різдво. ФОТО
У храмах Луцька відбулися святкові різдвяні меси.

Так, сьогодні 25 грудня, частина християн як східного, так і західного обряду відзначає Різдво Христове за григоріанським календарем, - інформує прес-служба Луцької міської ради.

Святкове богослужіння у Кафедральному костелі Святих Апостолів Петра і Павла відвідали представники влади, Генеральний Консул Республіки Польща у Луцьку Вєслав Мазур, священнослужителі різних конфесій.

На урочисту месу прийшли сотні вірян. Вони молилися та співали різдвяні гімни. Привітав прихожан єпископ Віталій Скомаровський. Він нагадав людям про історію та істинну суть Різдва.


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Теги: католики, Різдво, свято, Луцьк
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Коментарі 3
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Ну чого вже той поліщук і тут? Невже не вистачить виконуючого обов'язки мера ? Скрізь раднику треба засвітитись, нудить від його вигляду
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Немає католицького Різдва. Це те саме, що польські гриби. Є Різдво Західного обряду. За Григоріанським календарем, за яким живуть не лише римо-католики, а і протестанти а також переважна частина православних конфесій світу.
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ми тепер не мацкалі. Гейропс цілковита! Батько нациї перевертається в домовині...
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