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Лучан запрошують на благодійний ярмарок у «ПортCity»

Лучан запрошують на благодійний ярмарок у «ПортCity»
Волонтерський рух «Меценати для солдата» за підтримки торгово-розважального центру «ПортCity» організовують благодійний новорічний ярмарок хенд-мейд виробів.

Дійство відбудеться 30 та 31 грудня.

Традиційно Волонтерський рух «Меценати для солдата» співпрацює з ТРЦ «ПортCity» в рамках соціальних проектів. Напередодні Нового року волонтери організовують ярмарок хенд-мейд, аби вкотре привернути увагу до дітей з родин Небесного легіону.

Вони закликають майстрів, волонтерів та креативних людей долучитися до реалізації ярмарку. Він відбудеться на першому поверсі ТРЦ. Детальна інформація за телефоном: 0997508538, або на сторінці волонтерського руху facebook.


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Теги: «Меценати для солдата», «ПортCity», благодійність, допомога
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