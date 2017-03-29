Лучан запрошують на благодійний ярмарок у «ПортCity»
Сьогодні, 22:02
Волонтерський рух «Меценати для солдата» за підтримки торгово-розважального центру «ПортCity» організовують благодійний новорічний ярмарок хенд-мейд виробів.
Дійство відбудеться 30 та 31 грудня.
Традиційно Волонтерський рух «Меценати для солдата» співпрацює з ТРЦ «ПортCity» в рамках соціальних проектів. Напередодні Нового року волонтери організовують ярмарок хенд-мейд, аби вкотре привернути увагу до дітей з родин Небесного легіону.
Вони закликають майстрів, волонтерів та креативних людей долучитися до реалізації ярмарку. Він відбудеться на першому поверсі ТРЦ. Детальна інформація за телефоном: 0997508538, або на сторінці волонтерського руху facebook.
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Дійство відбудеться 30 та 31 грудня.
Традиційно Волонтерський рух «Меценати для солдата» співпрацює з ТРЦ «ПортCity» в рамках соціальних проектів. Напередодні Нового року волонтери організовують ярмарок хенд-мейд, аби вкотре привернути увагу до дітей з родин Небесного легіону.
Вони закликають майстрів, волонтерів та креативних людей долучитися до реалізації ярмарку. Він відбудеться на першому поверсі ТРЦ. Детальна інформація за телефоном: 0997508538, або на сторінці волонтерського руху facebook.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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