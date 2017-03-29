Автівка, яку переслідувала поліція, збила жінку з дитячим візком

У місті Вишневе Київської області автомобіль, керований іноземцем, виїхав на тротуар, де збив жінку з дитячим візком і 11-річну дівчинку.Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.Зараз мати і її півторарічний малюк знаходяться в лікарні, школярка отримала тілесні ушкодження і також знаходиться під пильним наглядом медиків.Автомобіль з іноземними номерами, який зупинився на червоне світло світлофора, викликав підозру в патрульних поліцейських. Ті вирішили перевірити документи у водія і пасажира автомобіля, однак, побачивши поліцейських, водій іномарки виїхав на зустрічну смугу і спробував втекти від патрульних."Попереду підозрювані помітили службовий автомобіль державної служби охорони. Намагаючись сховатися від поліцейських, водій направив машину на тротуар, де і сталася трагедія. Двох іноземців поліцейські затримали згідно зі ст. 208 КПК і помістили в ізолятор тимчасового утримання", - йдеться в повідомленні.Зловмисниками виявилися громадяни сусідньої держави, у яких вже неодноразово були проблеми з законом."Один з них зараз перебуває під слідством за численні крадіжки барсеток. Результати медичної експертизи показали, що чоловіки в момент аварії перебували під впливом важких наркотиків. Відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування", - резюмували в поліції.