Автівка, яку переслідувала поліція, збила жінку з дитячим візком
Сьогодні, 01:42
У місті Вишневе Київської області автомобіль, керований іноземцем, виїхав на тротуар, де збив жінку з дитячим візком і 11-річну дівчинку.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Зараз мати і її півторарічний малюк знаходяться в лікарні, школярка отримала тілесні ушкодження і також знаходиться під пильним наглядом медиків.
Автомобіль з іноземними номерами, який зупинився на червоне світло світлофора, викликав підозру в патрульних поліцейських. Ті вирішили перевірити документи у водія і пасажира автомобіля, однак, побачивши поліцейських, водій іномарки виїхав на зустрічну смугу і спробував втекти від патрульних.
"Попереду підозрювані помітили службовий автомобіль державної служби охорони. Намагаючись сховатися від поліцейських, водій направив машину на тротуар, де і сталася трагедія. Двох іноземців поліцейські затримали згідно зі ст. 208 КПК і помістили в ізолятор тимчасового утримання", - йдеться в повідомленні.
Зловмисниками виявилися громадяни сусідньої держави, у яких вже неодноразово були проблеми з законом.
"Один з них зараз перебуває під слідством за численні крадіжки барсеток. Результати медичної експертизи показали, що чоловіки в момент аварії перебували під впливом важких наркотиків. Відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування", - резюмували в поліції.
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Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Зараз мати і її півторарічний малюк знаходяться в лікарні, школярка отримала тілесні ушкодження і також знаходиться під пильним наглядом медиків.
Автомобіль з іноземними номерами, який зупинився на червоне світло світлофора, викликав підозру в патрульних поліцейських. Ті вирішили перевірити документи у водія і пасажира автомобіля, однак, побачивши поліцейських, водій іномарки виїхав на зустрічну смугу і спробував втекти від патрульних.
"Попереду підозрювані помітили службовий автомобіль державної служби охорони. Намагаючись сховатися від поліцейських, водій направив машину на тротуар, де і сталася трагедія. Двох іноземців поліцейські затримали згідно зі ст. 208 КПК і помістили в ізолятор тимчасового утримання", - йдеться в повідомленні.
Зловмисниками виявилися громадяни сусідньої держави, у яких вже неодноразово були проблеми з законом.
"Один з них зараз перебуває під слідством за численні крадіжки барсеток. Результати медичної експертизи показали, що чоловіки в момент аварії перебували під впливом важких наркотиків. Відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування", - резюмували в поліції.
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