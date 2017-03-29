Логістика «АТБ»: товар у будь-який куточок країни чітко за графіком

Більшість господарок перед різдвяними та новорічними святами процес наповнення холодильника розпочинають завчасно. Здається, що в наші дні це не має жодного сенсу: сьогодні вельми багато магазинів найчастіше цілодобово й у будь-який день тижня можуть запропонувати найширший асортимент товарів.Але аргументація запасливих господинь проста – яка різниця, де зберігатимуться продукти: кілька тижнів у моєму власному холодильнику чи на складі магазину? З ними, ймовірно, можна було б погодитися, якби не одне «але».Сьогодні в Україні вже є торговельні мережі, які не займаються таким накопичуванням, а пропонують клієнтам тільки свіжу продукцію. Втім, для цього їм необхідно було протягом багатьох років (і навіть десятиліть) вибудовувати відповідну систему логістики. На прикладі «АТБ» ми розповімо, як це працює.Почнемо з того, що це найбільша вітчизняна торговельна мережа, що нараховує 897 маркетів у 232 населених пунктах України. Усім відомо, що йдеться про сучасні дискаунтери з доступними цінами (найчастіше на 10–15% нижчими за середньоринкові) і широким асортиментом товарів, що нараховує більше ніж 3500 тисяч позицій, включаючи 800 найменувань продукції так званих власних торгових марок. А ось про те, як улаштована мережа, що являє собою її «закулісся», знають лише нечисленні.Адже покупець бачить у торговому залі всього кількох консультантів і касирів, а на таке грамотно організоване функціонування всієї системи працює (вдумайтеся!) більше ніж 40 тисяч осіб. Водії, вантажники, керівники підрозділів, бухгалтери, контролери якості товарів, працівники розподільних центрів і багато інших – ті, хто становить основу успішної роботи як окремого магазину, так і підприємства у цілому. Це дійсно великий і дружний колектив однодумців, що працюють на благо кожного з нас.Компанія володіє однією з найбільших в Україні логістичних інфраструктур. Саме це дозволяє їй доставляти товари вчасно незалежно від того, де розташовано конкретний магазин. Для цього в «АТБ» створено вісім мультитемпературних центрів класу «А».«Складська інфраструктура обслуговує всі маркети мережі, цілодобово здійснюючи планування, організацію й облік руху товарних потоків на території Центральної, Східної, Північної та Південної України», – пояснює, заступник генерального директора ТОВ «АТБ-маркет». Усього лише один показник дає можливість оцінити масштаб цієї роботи: товарообіг розподільних центрів компанії становить 6000 тонн на добу.Втім, не тільки склади беруть участь у цій великій логістичній системі.«До структури компанії «Транс Логістик», що забезпечує виконання завдань щодо транспортної логістики для торговельної мережі «АТБ», входять чотири автоколони: автопарк підприємства складається з більш ніж 500 власних транспортних засобів, що проходять понад 5,2 млн кілометрів на місяць. Це така ж відстань, як 130 разів обігнути земну кулю по екватору», – розповідає, директор служби управління регіонами ТОВ «АТБ-маркет».Така збалансована й уміло сформована система дає можливість доправити товар у кожен куточок нашої країни в максимально стислий термін із дотриманням встановленого графіка. У цій системі важливі як складські й автотранспортні потужності мережі, так і взаємодія з регіональними виробниками, власні розподільні центри, власні відділи якості й багато чого іншого.Результат такого відповідального ставлення до своєї справи – лідерство підприємства, яке лише за три квартали поточного року досягло товарообігу в 57,3 млрд грн. (включаючи податки). Щодня в магазинах «АТБ» роблять покупки більше ніж три мільйони українців. Звичайно, з таким оборотом товари просто не мають шансу виявитися залежаними чи стати простроченими. Таку ситуацію просто виключено. Тим більше, що в мережі прийнято європейський підхід до контролю якості продукції й обслуговування покупців.«У нас одна із найжорсткіших систем контролю безпеки товарів, яка в тому числі передбачає щомісячні лабораторні дослідження 1000 зразків продукції різних товарних груп», – акцентує увагу Наталія Шаповалова.Повноцінна система своєчасної доставки товарів та їх подальшого контролю якості дає впевненість покупцям. Безумовно, клієнти «АТБ» можуть дозволити собі купувати товари тоді, коли їм це необхідно, а не про запас на тривалі новорічні святкування. Тим більше, що всі магазини мережі працюють цілодобово. Причому таким режим роботи буде також у святкові та вихідні дні. Чи це не зручність і європейський комфорт, до яких усі ми так прагнемо? Настав час звикати до нової якості та стандартів торгівлі.Текст - Оксана Дідик