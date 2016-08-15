Волинських поліцейських, яких п’яними зловили у Львові, покарають





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Як повідомлялося, у Львові очевидці помітили поліцейське авто, яке тривалий час стояло на паркінгу, а водія запідозрили у вживанні спиртного, зрештою викликали поліцію. Львівська поліція зупинила автомобіль, у водія, який разом з пасажиром заявив, що вони з поліції Луцька, при перевірці драгером показало 0,69 проміле.



Як повідомили у ГУНП у Волинській області, двоє співробітників поліції перебували у відрядженні у Львові, водія поліцейського авто затримали у стані алкогольного сп’яніння.



Наразі щодо водія і пасажира розпочато службове розслідування. Як заявили у ГУНП, позиція керівництва жорстка і залежно від його результатів працівникам ГУНП загрожує покарання від дисциплінарного стягнення до звільнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щодо працівників волинської поліції, яких п’яними затримали у центрі Львові, розпочали службове розслідування.Про це пишуть Волинські новини Як повідомлялося, у Львові очевидці помітили поліцейське авто, яке тривалий час стояло на паркінгу, а водія запідозрили у вживанні спиртного, зрештою викликали поліцію. Львівська поліція зупинила автомобіль, у водія, який разом з пасажиром заявив, що вони з поліції Луцька, при перевірці драгером показало 0,69 проміле.Як повідомили у ГУНП у Волинській області, двоє співробітників поліції перебували у відрядженні у Львові, водія поліцейського авто затримали у стані алкогольного сп’яніння.Наразі щодо водія і пасажира розпочато службове розслідування. Як заявили у ГУНП, позиція керівництва жорстка і залежно від його результатів працівникам ГУНП загрожує покарання від дисциплінарного стягнення до звільнення.

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