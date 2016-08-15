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Волинських поліцейських, яких п’яними зловили у Львові, покарають

Волинських поліцейських, яких п’яними зловили у Львові, покарають
Щодо працівників волинської поліції, яких п’яними затримали у центрі Львові, розпочали службове розслідування.

Про це пишуть Волинські новини.

Як повідомлялося, у Львові очевидці помітили поліцейське авто, яке тривалий час стояло на паркінгу, а водія запідозрили у вживанні спиртного, зрештою викликали поліцію. Львівська поліція зупинила автомобіль, у водія, який разом з пасажиром заявив, що вони з поліції Луцька, при перевірці драгером показало 0,69 проміле.

Як повідомили у ГУНП у Волинській області, двоє співробітників поліції перебували у відрядженні у Львові, водія поліцейського авто затримали у стані алкогольного сп’яніння.

Наразі щодо водія і пасажира розпочато службове розслідування. Як заявили у ГУНП, позиція керівництва жорстка і залежно від його результатів працівникам ГУНП загрожує покарання від дисциплінарного стягнення до звільнення.

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Теги: поліція, Львів
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