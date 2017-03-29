вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З неврозами та без зубів: лікарі розповіли про стан звільнених полонених. ВІДЕО

З неврозами та без зубів: лікарі розповіли про стан звільнених полонених. ВІДЕО
Після прильоту до Києва колишніх заручників доставили по лікарнях для обстежень і надання допомоги.

Військових – до центрального шпиталю, цивільних – до лікарні Держуправління справами та до шпиталю у Феофанії, – йдеться в сюжеті ТСН.

У військовому шпиталі перебувають 24 бійці, стан їхній задовільний, запевняє лікар-терапевт Сергій Прокопчук.

«18 військових були госпіталізовані у терапевтичне відділення, 6 – у хірургічне. Стан їхній задовільний. Вони проходять повне обстеження. Проблеми, які виявлені найчастіше на зараз, – це стан після полону, стресу перенесеного, невротичні стани. Проблеми, пов’язані зі стоматологією. У більшості внаслідок поганого харчування, на жаль, відсутні зуби. У декого розпочалися хронічні захворювання і загострення хронічних хвороб. Нагального лікування ніхто з них, на даний час, не потребує», – розповідає лікар.

У госпіталі обіцяють за два дні провести обстеження і відпустити військових, які забажають, на святкування Нового року по домівках.

А ось у лікарні Держуправління справами, де перебувають звільнені цивільні, журналістам вдалося поспілкуватися із колишніми заручниками особисто. Вони розповіли, що спричинило погіршення їхнього стану здоров’я.

«Мене взяли в 2015 році. За цей час здоров’я значно погіршилося. Пневмоторакс – віднялась ліва сторона. Через допити...», – розповідає звільнений.

«Стан здоров’я жахливий. Ставились… Я перші місяці три синього кольору ходив. Ребра, спина, все...», – додає інший колишній заручник.

Зараз цивільних також обстежують, їм, за словами лікарів, знадобиться медична і психологічна реабілітація.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: війна з Росією, АТО, полонені
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку вночі не буде гарячої води
«Дякую всім волонтерам, всій Волині»: звільнений Артем Віндюк звернувся до земляків. ВІДЕО
«Це справжнє диво»: із полону звільнили ще одного волинянина
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нічні фото «космічної» багатоповерхівки у Луцьку
Сьогодні, 17:06
Вдень і вночі: як навчаються волинські військові. ФОТО
Сьогодні, 16:46
З неврозами та без зубів: лікарі розповіли про стан звільнених полонених. ВІДЕО
Сьогодні, 16:34
У Луцьку вночі не буде гарячої води
Сьогодні, 16:13
З’явилися подробиці «викрадення» дітей в Луцьку
Сьогодні, 16:10
Схожі новини
Звільненим полоненим хочуть виплатити по 100 тисяч Звільненим полоненим хочуть виплатити по 100 тисяч
Сьогодні, 15:23
«Дякую всім волонтерам, всій Волині»: звільнений Артем Віндюк звернувся до земляків. ВІДЕО «Дякую всім волонтерам, всій Волині»: звільнений Артем Віндюк звернувся до земляків. ВІДЕО
Сьогодні, 09:34
Фото зустрічі звільненого з полону волинянина Фото зустрічі звільненого з полону волинянина
Сьогодні, 09:06
Звільненого з полону волинянина зустрічають в аеропорту Звільненого з полону волинянина зустрічають в аеропорту
27 грудень, 21:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Кіборги» зібрали понад 19 мільйонів в прокаті
27 грудень, 11:48
 3
Із полону бойовиків вдалося визволити волинянина
27 грудень, 15:14
 2
Нічні фото «космічної» багатоповерхівки у Луцьку
Сьогодні, 17:06
 1
«Абетка» Дениса П'ятигорця
Сьогодні, 16:01
 1
«Викрадення» дітей в Луцьку виявилося операцією поліції. ДОПОВНЕНО
Сьогодні, 14:04
 1
Медіа
відео
1/8