З неврозами та без зубів: лікарі розповіли про стан звільнених полонених. ВІДЕО
Сьогодні, 16:34
Після прильоту до Києва колишніх заручників доставили по лікарнях для обстежень і надання допомоги.
Військових – до центрального шпиталю, цивільних – до лікарні Держуправління справами та до шпиталю у Феофанії, – йдеться в сюжеті ТСН.
У військовому шпиталі перебувають 24 бійці, стан їхній задовільний, запевняє лікар-терапевт Сергій Прокопчук.
«18 військових були госпіталізовані у терапевтичне відділення, 6 – у хірургічне. Стан їхній задовільний. Вони проходять повне обстеження. Проблеми, які виявлені найчастіше на зараз, – це стан після полону, стресу перенесеного, невротичні стани. Проблеми, пов’язані зі стоматологією. У більшості внаслідок поганого харчування, на жаль, відсутні зуби. У декого розпочалися хронічні захворювання і загострення хронічних хвороб. Нагального лікування ніхто з них, на даний час, не потребує», – розповідає лікар.
У госпіталі обіцяють за два дні провести обстеження і відпустити військових, які забажають, на святкування Нового року по домівках.
А ось у лікарні Держуправління справами, де перебувають звільнені цивільні, журналістам вдалося поспілкуватися із колишніми заручниками особисто. Вони розповіли, що спричинило погіршення їхнього стану здоров’я.
«Мене взяли в 2015 році. За цей час здоров’я значно погіршилося. Пневмоторакс – віднялась ліва сторона. Через допити...», – розповідає звільнений.
«Стан здоров’я жахливий. Ставились… Я перші місяці три синього кольору ходив. Ребра, спина, все...», – додає інший колишній заручник.
Зараз цивільних також обстежують, їм, за словами лікарів, знадобиться медична і психологічна реабілітація.
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Військових – до центрального шпиталю, цивільних – до лікарні Держуправління справами та до шпиталю у Феофанії, – йдеться в сюжеті ТСН.
У військовому шпиталі перебувають 24 бійці, стан їхній задовільний, запевняє лікар-терапевт Сергій Прокопчук.
«18 військових були госпіталізовані у терапевтичне відділення, 6 – у хірургічне. Стан їхній задовільний. Вони проходять повне обстеження. Проблеми, які виявлені найчастіше на зараз, – це стан після полону, стресу перенесеного, невротичні стани. Проблеми, пов’язані зі стоматологією. У більшості внаслідок поганого харчування, на жаль, відсутні зуби. У декого розпочалися хронічні захворювання і загострення хронічних хвороб. Нагального лікування ніхто з них, на даний час, не потребує», – розповідає лікар.
У госпіталі обіцяють за два дні провести обстеження і відпустити військових, які забажають, на святкування Нового року по домівках.
А ось у лікарні Держуправління справами, де перебувають звільнені цивільні, журналістам вдалося поспілкуватися із колишніми заручниками особисто. Вони розповіли, що спричинило погіршення їхнього стану здоров’я.
«Мене взяли в 2015 році. За цей час здоров’я значно погіршилося. Пневмоторакс – віднялась ліва сторона. Через допити...», – розповідає звільнений.
«Стан здоров’я жахливий. Ставились… Я перші місяці три синього кольору ходив. Ребра, спина, все...», – додає інший колишній заручник.
Зараз цивільних також обстежують, їм, за словами лікарів, знадобиться медична і психологічна реабілітація.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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