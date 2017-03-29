З неврозами та без зубів: лікарі розповіли про стан звільнених полонених. ВІДЕО





Військових – до центрального шпиталю, цивільних – до лікарні Держуправління справами та до шпиталю у Феофанії, – йдеться в сюжеті



У військовому шпиталі перебувають 24 бійці, стан їхній задовільний, запевняє лікар-терапевт Сергій Прокопчук.



«18 військових були госпіталізовані у терапевтичне відділення, 6 – у хірургічне. Стан їхній задовільний. Вони проходять повне обстеження. Проблеми, які виявлені найчастіше на зараз, – це стан після полону, стресу перенесеного, невротичні стани. Проблеми, пов’язані зі стоматологією. У більшості внаслідок поганого харчування, на жаль, відсутні зуби. У декого розпочалися хронічні захворювання і загострення хронічних хвороб. Нагального лікування ніхто з них, на даний час, не потребує», – розповідає лікар.



У госпіталі обіцяють за два дні провести обстеження і відпустити військових, які забажають, на святкування Нового року по домівках.



А ось у лікарні Держуправління справами, де перебувають звільнені цивільні, журналістам вдалося поспілкуватися із колишніми заручниками особисто. Вони розповіли, що спричинило погіршення їхнього стану здоров’я.



«Мене взяли в 2015 році. За цей час здоров’я значно погіршилося. Пневмоторакс – віднялась ліва сторона. Через допити...», – розповідає звільнений.



«Стан здоров’я жахливий. Ставились… Я перші місяці три синього кольору ходив. Ребра, спина, все...», – додає інший колишній заручник.



Зараз цивільних також обстежують, їм, за словами лікарів, знадобиться медична і психологічна реабілітація.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після прильоту до Києва колишніх заручників доставили по лікарнях для обстежень і надання допомоги.Військових – до центрального шпиталю, цивільних – до лікарні Держуправління справами та до шпиталю у Феофанії, – йдеться в сюжеті ТСН У військовому шпиталі перебувають 24 бійці, стан їхній задовільний, запевняє лікар-терапевт«18 військових були госпіталізовані у терапевтичне відділення, 6 – у хірургічне. Стан їхній задовільний. Вони проходять повне обстеження. Проблеми, які виявлені найчастіше на зараз, – це стан після полону, стресу перенесеного, невротичні стани. Проблеми, пов’язані зі стоматологією. У більшості внаслідок поганого харчування, на жаль, відсутні зуби. У декого розпочалися хронічні захворювання і загострення хронічних хвороб. Нагального лікування ніхто з них, на даний час, не потребує», – розповідає лікар.У госпіталі обіцяють за два дні провести обстеження і відпустити військових, які забажають, на святкування Нового року по домівках.А ось у лікарні Держуправління справами, де перебувають звільнені цивільні, журналістам вдалося поспілкуватися із колишніми заручниками особисто. Вони розповіли, що спричинило погіршення їхнього стану здоров’я.«Мене взяли в 2015 році. За цей час здоров’я значно погіршилося. Пневмоторакс – віднялась ліва сторона. Через допити...», – розповідає звільнений.«Стан здоров’я жахливий. Ставились… Я перші місяці три синього кольору ходив. Ребра, спина, все...», – додає інший колишній заручник.Зараз цивільних також обстежують, їм, за словами лікарів, знадобиться медична і психологічна реабілітація.

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