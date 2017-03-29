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ЗМІ: Кварцяний може очолити «Верес»

ЗМІ: Кварцяний може очолити «Верес»
Рівненський "Верес" планує призначити нового головного тренера до кінця року. Головним претендентом на крісло тренера називають Віталія Кварцяного.

Раніше повідомлялося, що рівненський клуб покинув головний тренер Юрій Вірт. Причини невідомі, - пише Football.ua.

Телеканал Футбол 1 повідомляє, що "Верес" планує призначити нового головного тренера до кінця року.

Кварцяний покинув пост головного тренера "Волині" з Луцька в липні цього року.

Нагадаємо, Вірт очолив "Верес" на початку сезону і зумів підняти новачка Прем'єр-ліги на високе п'яте місце.

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Теги: Віталій Кварцяний, спорт, футбол, Верес
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Коментарі 2
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Якесь різнотравя - верес з укропом ! То не "Верес" планує призначити, а Кварцяний хоче сам, аж пищить.Спеціально запускають піар-інфу. Він вже "Волинь" добив до ручки, то й таким же успіхом така ж доля чекатиме і на "Верес". А мо нехай тренує, а то жаба душить луцьких фанів. Він і їхню команду, як Сусанін поляків, приведе в другу лігу і тоді заздрість пропаде .
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Скоро, набагато скорше, ніж ви собі можете уявити,Кварц знову очолить луцьку "Волинь".
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