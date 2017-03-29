ЗМІ: Кварцяний може очолити «Верес»

Віталія Кварцяного.



Раніше повідомлялося, що рівненський клуб покинув головний тренер Юрій Вірт. Причини невідомі, - пише



Телеканал Футбол 1 повідомляє, що "Верес" планує призначити нового головного тренера до кінця року.



Кварцяний покинув пост головного тренера "Волині" з Луцька в липні цього року.



Нагадаємо, Вірт очолив "Верес" на початку сезону і зумів підняти новачка Прем'єр-ліги на високе п'яте місце.

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