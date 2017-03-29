ЗМІ: Кварцяний може очолити «Верес»
Сьогодні, 19:46
Рівненський "Верес" планує призначити нового головного тренера до кінця року. Головним претендентом на крісло тренера називають Віталія Кварцяного.
Раніше повідомлялося, що рівненський клуб покинув головний тренер Юрій Вірт. Причини невідомі, - пише Football.ua.
Телеканал Футбол 1 повідомляє, що "Верес" планує призначити нового головного тренера до кінця року.
Кварцяний покинув пост головного тренера "Волині" з Луцька в липні цього року.
Нагадаємо, Вірт очолив "Верес" на початку сезону і зумів підняти новачка Прем'єр-ліги на високе п'яте місце.
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Раніше повідомлялося, що рівненський клуб покинув головний тренер Юрій Вірт. Причини невідомі, - пише Football.ua.
Телеканал Футбол 1 повідомляє, що "Верес" планує призначити нового головного тренера до кінця року.
Кварцяний покинув пост головного тренера "Волині" з Луцька в липні цього року.
Нагадаємо, Вірт очолив "Верес" на початку сезону і зумів підняти новачка Прем'єр-ліги на високе п'яте місце.
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Коментарі 2
Якесь різнотравя - верес з укропом ! То не "Верес" планує призначити, а Кварцяний хоче сам, аж пищить.Спеціально запускають піар-інфу. Він вже "Волинь" добив до ручки, то й таким же успіхом така ж доля чекатиме і на "Верес". А мо нехай тренує, а то жаба душить луцьких фанів. Він і їхню команду, як Сусанін поляків, приведе в другу лігу і тоді заздрість пропаде .
Скоро, набагато скорше, ніж ви собі можете уявити,Кварц знову очолить луцьку "Волинь".
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