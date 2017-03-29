Волинська майстриня «вдягла» новорічну ялинку у вишиванку

Галина Лосєва цьогоріч вразила своєю ідеєю одягнути новорічну ялинку у вишиванку.



Іграшки на ялинку вона виготовила із натуральних матеріалів та оздобила їх вишивкою, - повідомляє



«Такі прикраси на новорічне дерево, як на мене, і оригінальні, і досить практичні. Перш за все вони цілком безпечні для малечі. Ну і, звичайно, довговічні, бо не б’ються», – говорить майстриня.



Насправді, одягнути ялинку у стильні вишиті декорації – досить цікава ідея. І для поціновувачів ексклюзиву може пригодитися. Тут, звичайно, у нагоді може стати і колекція пані Галини. Деякі іграшки вона вже виставила на продаж у Луцьку в Галереї мистецтв.



«Шию я прикраси різних форм: кульки, сердечка, чобітки, тваринки… Ретельно прогладжую, щоб вони мали охайний вигляд. Принт запозичую із різних вишивок, в інтернеті», - зазначила майстриня.



Варто зазначити, що допомагає Лосєвій у цій справі її мама.



«Без матусиної допомоги я б ніяк не обійшлася. Адже саме її чарвіні хрестики додають колориту цим новорічним прикрасам», – зізнається вона.



Є ще у Галини Лосєвої і композиційна диво-ялинка. Виготовили її у місцевій школі. Майстриня та творчі учні створили цю еко-ялинку на заняттях гуртка «Соломоплетіння» спеціально на районний конкурс.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянкацьогоріч вразила своєю ідеєю одягнути новорічну ялинку у вишиванку.Іграшки на ялинку вона виготовила із натуральних матеріалів та оздобила їх вишивкою, - повідомляє Район. Камінь-Каширський «Такі прикраси на новорічне дерево, як на мене, і оригінальні, і досить практичні. Перш за все вони цілком безпечні для малечі. Ну і, звичайно, довговічні, бо не б’ються», – говорить майстриня.Насправді, одягнути ялинку у стильні вишиті декорації – досить цікава ідея. І для поціновувачів ексклюзиву може пригодитися. Тут, звичайно, у нагоді може стати і колекція пані Галини. Деякі іграшки вона вже виставила на продаж у Луцьку в Галереї мистецтв.«Шию я прикраси різних форм: кульки, сердечка, чобітки, тваринки… Ретельно прогладжую, щоб вони мали охайний вигляд. Принт запозичую із різних вишивок, в інтернеті», - зазначила майстриня.Варто зазначити, що допомагає Лосєвій у цій справі її мама.«Без матусиної допомоги я б ніяк не обійшлася. Адже саме її чарвіні хрестики додають колориту цим новорічним прикрасам», – зізнається вона.Є ще у Галини Лосєвої і композиційна диво-ялинка. Виготовили її у місцевій школі. Майстриня та творчі учні створили цю еко-ялинку на заняттях гуртка «Соломоплетіння» спеціально на районний конкурс.

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