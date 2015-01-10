Оприлюднили програму фестивалю «Різдво у Луцьку»





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У програмі:



- Різдвяні обрядові дійства, віншування, колядки, щедрівки від етно-гуртів з Білорусі, Польщі, Литви та України;



- громадська акція «Спільна Коляда»;



- презентація традиційних різдвяних страв, питних медів;



- святковий ярмарок.



Початок фестивалю 13 січня о 12:00 на Театральному майдані.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13-14 січня 2018 року відбудеться етно-фестиваль «Різдво у Луцьку».На сайті Луцької міської ради оприлюднили програму святкових заходів у ці дні.У програмі:- Різдвяні обрядові дійства, віншування, колядки, щедрівки від етно-гуртів з Білорусі, Польщі, Литви та України;- громадська акція «Спільна Коляда»;- презентація традиційних різдвяних страв, питних медів;- святковий ярмарок.Початок фестивалю 13 січня о 12:00 на Театральному майдані.

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