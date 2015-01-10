Оприлюднили програму фестивалю «Різдво у Луцьку»
29 грудень, 18:03
13-14 січня 2018 року відбудеться етно-фестиваль «Різдво у Луцьку».
На сайті Луцької міської ради оприлюднили програму святкових заходів у ці дні.
У програмі:
- Різдвяні обрядові дійства, віншування, колядки, щедрівки від етно-гуртів з Білорусі, Польщі, Литви та України;
- громадська акція «Спільна Коляда»;
- презентація традиційних різдвяних страв, питних медів;
- святковий ярмарок.
Початок фестивалю 13 січня о 12:00 на Театральному майдані.
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На сайті Луцької міської ради оприлюднили програму святкових заходів у ці дні.
У програмі:
- Різдвяні обрядові дійства, віншування, колядки, щедрівки від етно-гуртів з Білорусі, Польщі, Литви та України;
- громадська акція «Спільна Коляда»;
- презентація традиційних різдвяних страв, питних медів;
- святковий ярмарок.
Початок фестивалю 13 січня о 12:00 на Театральному майдані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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