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Оприлюднили програму фестивалю «Різдво у Луцьку»

Оприлюднили програму фестивалю «Різдво у Луцьку»
13-14 січня 2018 року відбудеться етно-фестиваль «Різдво у Луцьку».

На сайті Луцької міської ради оприлюднили програму святкових заходів у ці дні.

У програмі:

- Різдвяні обрядові дійства, віншування, колядки, щедрівки від етно-гуртів з Білорусі, Польщі, Литви та України;

- громадська акція «Спільна Коляда»;

- презентація традиційних різдвяних страв, питних медів;

- святковий ярмарок.

Початок фестивалю 13 січня о 12:00 на Театральному майдані.
Оприлюднили програму фестивалю «Різдво у Луцьку»

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Теги: фестиваль, Різдво, Луцьк, свято, відпочинок, Різдво у Луцьку
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