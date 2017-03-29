У Нововолинську вантажівка врізалася в легковик. Двох дітей забрала швидка





Вантажівка, яка рухалася зі сторони Львова, врізалася у автомобіль “Opel”, у якому знаходилася двоє жінок і двоє дітей віком 4 та 7 років, - пише



За кермом легковика була жінка з села Михалє Іваничівського району. Удар був настільки сильний, що машину протягнуло кілька метрів і перевернуло.



Як розповіла постраждала, водій вантажівки проігнорував червоне світло.



“В салоні було двоє діток та моя мама, і якби я не звернула вліво, він би мене задушив. Машину перевертали люди. Діти перелякалися, їх госпіталізували. Сину зашивали щоку, скло посипалося на нього. Це щастя, що я звернула. Тільки через те ми лишились живі”, - розповідає жінка.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29-го грудня у Нововолинську на перехресті біля автостанції сталася ДТП.Вантажівка, яка рухалася зі сторони Львова, врізалася у автомобіль “Opel”, у якому знаходилася двоє жінок і двоє дітей віком 4 та 7 років, - пише БУГ За кермом легковика була жінка з села Михалє Іваничівського району. Удар був настільки сильний, що машину протягнуло кілька метрів і перевернуло.Як розповіла постраждала, водій вантажівки проігнорував червоне світло.“В салоні було двоє діток та моя мама, і якби я не звернула вліво, він би мене задушив. Машину перевертали люди. Діти перелякалися, їх госпіталізували. Сину зашивали щоку, скло посипалося на нього. Це щастя, що я звернула. Тільки через те ми лишились живі”, - розповідає жінка.

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