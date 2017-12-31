1 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні ВолиньPost вітає усіх волинян з Новим роком!
А особливі вітання цього дня для іменинників, яких на Волині 1 січня немало.
День народження сьогодні святкує народний артист України Валерій Маренич (на фото).
Також особисте свято відзначає журналіст Микола Генсецький, заступник директора обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Віра Ковальська, поет, член Національної спілки письменників України Ігор Павлюк та проректор з навчальної роботи доктор історичних наук, професор СНУ ім. Лесі Українки Світлана Гаврилюк, виконавчий директор Асоціації випускників СНУ імені Лесі Українки Лариса Годик-Понедельник, громадський діяч Володимир Шаповал і письменниця Еля Форманюк.
За православним календарем 1 січня іменини відзначають ті, кого назвали Григорій та Ілля.
ВолиньPost вітає земляків зі святами і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині!
1 січня 1945 року Луцьку педагогічну школу було реорганізовано у Луцьке педагогічне училище (зараз Луцький педагогічний коледж).
20 років тому – 1992-го – газету «Радянська Волинь» перейменували на «Волинь» (зараз «Волинь-нова»).
Цього ж дня жителі Волині отримали можливість переглянути першу передачу місцевого телебачення. З цього часу на першій програмі телебачення щодня по півгодини почали виходити волинські передачі.
1 січня 1994 року вийшов перший номер шацької районної газети «Шацький край».
А у 1997 році - вперше у Нововолинську побачила світ газета «Наше місто».
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А особливі вітання цього дня для іменинників, яких на Волині 1 січня немало.
День народження сьогодні святкує народний артист України Валерій Маренич (на фото).
Також особисте свято відзначає журналіст Микола Генсецький, заступник директора обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Віра Ковальська, поет, член Національної спілки письменників України Ігор Павлюк та проректор з навчальної роботи доктор історичних наук, професор СНУ ім. Лесі Українки Світлана Гаврилюк, виконавчий директор Асоціації випускників СНУ імені Лесі Українки Лариса Годик-Понедельник, громадський діяч Володимир Шаповал і письменниця Еля Форманюк.
За православним календарем 1 січня іменини відзначають ті, кого назвали Григорій та Ілля.
ВолиньPost вітає земляків зі святами і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині!
1 січня 1945 року Луцьку педагогічну школу було реорганізовано у Луцьке педагогічне училище (зараз Луцький педагогічний коледж).
20 років тому – 1992-го – газету «Радянська Волинь» перейменували на «Волинь» (зараз «Волинь-нова»).
Цього ж дня жителі Волині отримали можливість переглянути першу передачу місцевого телебачення. З цього часу на першій програмі телебачення щодня по півгодини почали виходити волинські передачі.
1 січня 1994 року вийшов перший номер шацької районної газети «Шацький край».
А у 1997 році - вперше у Нововолинську побачила світ газета «Наше місто».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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