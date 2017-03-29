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У ковельській лікарні відкрили оновлене кардіологічне відділення. ФОТО

У ковельській лікарні відкрили оновлене кардіологічне відділення. ФОТО
Завдяки тісній співпраці адміністрації, колективу Ковельського МТМО та Ковельської міської ради 29 грудня заустили стратегічні об’єкти для медицини Ковельщини - кисневу станцію та електронно-оптичний перетворювач (ЕОП).

Відкрили оновлене кардіологічне відділення ЦРЛ та автостоянку на подвір’ї лікарні. Про це повідомляє прес-служба Ковельського МТМО.

Завдяки встановленню сучасної кисневої станції відтепер подача кисню здійснюється безпосередньо до пацієнта в операційні, відділення та палати. З придбанням ЕОП хірургія виходить на новий, сучасніший рівень. Як працює медичне обладнання головний лікар МТМО Олег Самчук разом зі своїми колегами показали та розповіли міському голові Олегу Кіндеру та його заступнику Ігорю Прокопіву.

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Теги: Ковель, лікарня
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