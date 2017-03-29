Турецькі медики відмовилися від гонорарів за операцію Насті Абрамчук
Сьогодні, 12:06
3 січня 2018 року Настуся Абрамчук летить в Стамбул в клініку MEDICALPARK на операцію.
Про це йдеться на сторінці «Настуся Абрамчук БИТВА ЗА ЖИТТЯ» у Facebook.
«Наш постійний партнер авіакомпанія МАУ по програмі «ПІД КРИЛОМ» дарує всій сім'ї квитки на літак до Стамбулу!!Нейрохірург та колеги-медики в клініці MEDICALPARK відмовилися від своїх гонорарів і рахунок на операцію зменшився на 7 000$!!! Щиро дякуємо всім за допомогу і підтримку!!!» - йдеться у дописі.
Також у повідомленні зазначається, що на хірургічне втручання та реабілітацію Настусі зібрали 32 842 доларів, з яких 14000 доларів - кошти сім'ї, 373 523 грн. надійшло на картку тата, 47 617 грн. та 300 доларів зібрали ковельські школи, 53 250 грн. зібрало Інформаційне агентство ВолиньPost, 1 600 доларів - передали валютою.
Нагадаємо, спочатку турецька клініка виставила родині рахунок за операцію у розмірі 25000 доларів. Необхідну суму завдяки підтримці небайдужих людей вдалося зібрати за півтора місяці.
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Про це йдеться на сторінці «Настуся Абрамчук БИТВА ЗА ЖИТТЯ» у Facebook.
«Наш постійний партнер авіакомпанія МАУ по програмі «ПІД КРИЛОМ» дарує всій сім'ї квитки на літак до Стамбулу!!Нейрохірург та колеги-медики в клініці MEDICALPARK відмовилися від своїх гонорарів і рахунок на операцію зменшився на 7 000$!!! Щиро дякуємо всім за допомогу і підтримку!!!» - йдеться у дописі.
Також у повідомленні зазначається, що на хірургічне втручання та реабілітацію Настусі зібрали 32 842 доларів, з яких 14000 доларів - кошти сім'ї, 373 523 грн. надійшло на картку тата, 47 617 грн. та 300 доларів зібрали ковельські школи, 53 250 грн. зібрало Інформаційне агентство ВолиньPost, 1 600 доларів - передали валютою.
Нагадаємо, спочатку турецька клініка виставила родині рахунок за операцію у розмірі 25000 доларів. Необхідну суму завдяки підтримці небайдужих людей вдалося зібрати за півтора місяці.
ЧИТАТИ ІСТОРІЮ НАСТУСІ АБРАМЧУК
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
це ж не Україна де вдавляться за 2 гривні
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