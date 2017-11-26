Українські видавці назвали бестселери 2017 року





Віммельбухи, проза Шкляра, трилогія від Айн Ренд та безсмертна Ліна Костенко – такі бестселери приніс ринку 2017 рік. А ще українці активно купували Гавела та Орвела, намагалися дізнатися «Як писали класики» та гортали комікси DC в українському перекладі.



Унікальну успішність серед читачів зберігає креативний блокнот «Знищ цей щоденник» Керрі Сміт від «Клубу сімейного дозвілля» – цього року проданий наклад сягає 50 тисяч примірників, а з часу виходу блокнота ця цифра майже перетнула рубіж у 200 тисяч проданих примірників.



Звертаємо вашу увагу, що ці дані вдалося зібрати завдяки українським видавцям, саме вони відповідають за точність вказаних цифр. На жаль, не всі видавці забажали поділитися своїми цифрами.



Видавництво Анетти Антоненко



1. «Спустошення», Любко Дереш

2. «Японський коханець», Ісабель Альєнде

3. «№2», Остап Дроздов





Видавництво Жупанського



1. «1984», Джордж Орвелл

2. Повне зібрання прозових творів Говарда Лавкрафта, Том 2

3. «Данина Каталонії» Джордж Орвелл





Видавництво Старого Лева



До беззаперечних лідерів ввійшли саме дитячі видання:



1. «Рік у лісі», Емілія Дзюбак

2. «П’єр і місто лабіринтів. У пошуках викраденого Каменя», Маруяма Чіхіро

3. «Джордж і великий вибух», Стівен Гокінґ, Люсі Гокінґ





А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА



Тут у лідерах – класика видавництва.



1. «Триста поезій», Ліна Костенко

2. «Чарлі і шоколадна фабрика», Роальд Дал

3. «Тореадори з Васюківки», Всеволод Нестайко





ARTBOOKS



1. «Що чує кошеня? Велика книга звуків», Лізелот Верштеєг

2. «Зоопарк! Віммельбух», Каролін Гертлер

3. «Спи міцно, моє будівництво», Шеррі Даскі Рінкер, Том Ліхтенгел





#книголав



1. «Українська мова. Правопис у таблицях, тестові завдання», Олександр Авраменко (10 000 примірників продано)

2. «Маленькі дослідники: Моє дивовижне тіло», Рут Мартін

3. «Наші душі вночі» Кент Гаруф



До списку бестселерів видавництва також потрапила і книжка «Моя бабуся просить їй вибачити», Фредрік Бакман. Як зазначають представники видавництва, вже продано 1 500 примірників, хоча книгу презентували 3 місяці тому.





VIVAT



1. «Моя перша 1000 англійських слів»

2. «Динозаври. Енциклопедія»

3. «Абетка монстрів», Марія Жученко





Discursus



1. «10 успішних українських брендів», Богдан Ославський

2. «Квартира київських гріхів», Маргарита Сурженко

3. «Нам усім пощастило. Розмови з Юрієм Андруховичем»; «Есе: бліц-курс», Ірина Голодюк





Книги XXI



1. «Історія, варта цілого яблуневого саду», Максим Дупешко

2. «Ґалапаґос», Курт Воннеґут

3. «До Галичини», Мартін Поллак





Комора



1. «Промови та есеї», Вацлав Гавел

2. «Після третього дзвінка вхід до зали забороняється. Оповідання та повісті», Оксана Забужко

3. «Листи: 1898–1902», Леся Українка





Смолоскип



1. «Тисяча доріг», Марія Савчин

2. «Василь Стус. Вибрані твори»

3. «УСРР. Повстання», Володимир Тиліщак





Фабула



1. «Кохана», Тоні Моррісон

2. «Паризький архітектор», Чарльз Белфор

3. «Долгота дней», Володимир Рафєєнко





Кальварія



1. Збірка «Ресторан, де виконують побажання», Кендзі Міядзава

2. «Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку»

3. «Усі тварини живі та вільні», Марікен Йонґман

До звання бестселеру цього овидаництва наближається й збірка есеїв Євгенії Кононенко «Поза часом» – 2000 проданих примірників





ArtHuss



1. «Що це взагалі таке? 150 років сучасного мистецтва в одній пілюлі», Вілл Гомперц

2. «Не бійтесь галерей», Грейсон Перрі

3. «Нескучное собирательство», Александр Брей

Останні дві книги у рейтингу вперше презентували у жовтні цього року.





Рідна мова



Видавництво презентувало два рейтинги: дитячий та дорослий



1. «Від Миколая до Різдва»

2. «Маленький принц», Антуан де Сент-Екзюпері

3. «Пригоди Пеппі Довгапанчохи», Астрід Ліндгрен



1. «Бетмен. Убивчий жарт»

2. «Небезпечні мандри», Річард Адамс

3. «Ліга Справедливості. Книга 1. Початок»





Pabulum



1. «Як писали класики», Ростислав Семків

2. «В очікуванні копірайт ера», Стаська Падалка

«Пиши сильно», Litosvita

3. У видавництві повідомляють, що «В очікуванні копірайт ера» заслужено опинилася у ТОП – 3, адже з’явилася у продажі всього місяць тому.





Клуб сімейного дозвілля



1. «Троща», Василь Шкляр

2. «Після тебе», Джоджо Мойєс

3. «Мелодія кави в тональності сподівання», Наталія Гурницька



Й поза конкурсом – креативний блокнот «Знищ цей щоденник» – продано у 2017 році близько 50 тисяч примірників. А загальна кількість проданих примірників з моменту початку продажів наближається до 200 тисяч примірників!





Урбіно



1. «Тирамісу з полуницями», Йоанна Ягелло

2. «Велика книга почуттів», Гжегож Касдепке

3. «Магічне дерево. Червоний стілець», Анджей Малешка





Наш формат



1. «Атлант розправив плечі» Айн Ренд

2. «Чому нації занепадають. Походження влади, багатства і бідності» Дарон Аджемоглу, Джеймс Робінсон

3. «Чорний лебідь. Про (не)ймовірне у реальному житті» Насім Ніколас Талеб



У видавництві зазначають, що загальний проданий наклад 2017 року склав 410 000 примірників.





Апріорі



1. «Помста баби Яги», Василь Шкляр

2. «Львів давній», Ілько Лемко

3. «Щемить», Оксана Кузів





Нора-Друк



1. «Бузкові дівчата», Келлі Марта Холл

2. «Майдан. Таємні файли», брати Капранови

3. «Зів’ялі квіти викидають», Ірен Роздобудько





Ніка-Центр



Бестселлерами стали дві книжки, видані «Ніка-Центр» спільно з «Видавництвом Анетти Антоненко»:



1. «Щастя. Відверте і чітке бачення щастя і того, чому у нас його немає», Айраксинен Тимо.

2. «Секс та релігія. Від балу цноти до благословенної гомосексуальності», Д. Е. Ендшьо

3. Та власна книжка видавництва:

«Гібридна війна Росії проти України: історико-політичне дослідження», В. Головченко, М. Дорошко





Самміт-книга



1. «Стежка в долонях», Оксана Щирба

2. «Прогулки по Киеву с газетой “Сегодня”», Леся Кириченко, Олександр Марущак

3. «Кіно народжене Україною», Сергій Тримбач





Дуліби



«Зелені проти синіх», Елліот Акерман





MERIDIAN CZERNOWITZ



1. «Інтернат», Сергій Жадан

2. «Саудаде», Андрій Любка

3. «ПАПІРОСИ», Юрій Іздрик





Чорні вівці



1. «Про малого крота, який хотів дізнатися, хто наклав йому на голову», Вольф Ерльбрух

2. «Манюній. Велика книжка про маленького слоника», Ервін Мозер

3. «День усіх білок», Ірена Карпа





Фонтан казок



1. «28 днів із життя Бурундука» Іван Андрусяк

2. «Піраміда Синтії» Олег Чаклун

3. «Книга рекордів Говорухи», Саша Кочубей





Академія



1. «Родаки», Дмитро Кешеля

2. «Перехідний вік моєї мами», Ірина Мацк

3. «Солоні поцілунки», Ольга Купріян





Nebo Booklab Publishing



1. «Фріда», Ітзіар Міранда, Хорхе Міранда

2. Антологія «Галерея чуття. Частина 1»

3. «Розшукується Зіна», Юлія Лактіонова



У видавництві зазначають, що у січні/лютому згідно з графіками планується друге видання кожної з цих позицій.





Час майстрів



1. «Молочний зуб дракона Тишка», Алла Потапова

2. «Комп і компанія», Анна Коршунова

3. «Самійло», Ярослав Яріш





Фоліо



1. «Королі Молдаванки» (рос.), Ірина Лобусова

2. «Шенгенська історія. Литовський роман», Андрій Курков

3. «Лютеція», Юрій Винничук





Критика



1. «У пошуках Нового неба: Життя і тексти Йоаникія Ґалятовського» проф. Наталі Яковенко

2. «Турбота як робота: материнство у фокусі соціології», Олена Стрельник

3. «За Віру, Царя і Кобзаря. Малоросійські монархісти і український національний рух (1905–1917 роки)» батька та сина Федевичів





Родовід



1. Малевич. Автобіографічні записки 1918–1933

2. Чисте мистецтво / Pure Art

3. Олекса Грищенко. Динамоколір





КМ-Букс



1. «Скандинавська міфологія», Ніл Ґейман

2.«Гра Престолів», Дж. Р.Р. Мартін

3. «Американські боги», Ніл Ґейман



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українські видавці назвали Читомо книжкові бестселери 2017 року.Віммельбухи, проза Шкляра, трилогія від Айн Ренд та безсмертна Ліна Костенко – такі бестселери приніс ринку 2017 рік. А ще українці активно купували Гавела та Орвела, намагалися дізнатися «Як писали класики» та гортали комікси DC в українському перекладі.Унікальну успішність серед читачів зберігає креативний блокнот «Знищ цей щоденник» Керрі Сміт від «Клубу сімейного дозвілля» – цього року проданий наклад сягає 50 тисяч примірників, а з часу виходу блокнота ця цифра майже перетнула рубіж у 200 тисяч проданих примірників.Звертаємо вашу увагу, що ці дані вдалося зібрати завдяки українським видавцям, саме вони відповідають за точність вказаних цифр. На жаль, не всі видавці забажали поділитися своїми цифрами.1. «Спустошення», Любко Дереш2. «Японський коханець», Ісабель Альєнде3. «№2», Остап Дроздов1. «1984», Джордж Орвелл2. Повне зібрання прозових творів Говарда Лавкрафта, Том 23. «Данина Каталонії» Джордж ОрвеллДо беззаперечних лідерів ввійшли саме дитячі видання:1. «Рік у лісі», Емілія Дзюбак2. «П’єр і місто лабіринтів. У пошуках викраденого Каменя», Маруяма Чіхіро3. «Джордж і великий вибух», Стівен Гокінґ, Люсі ГокінґТут у лідерах – класика видавництва.1. «Триста поезій», Ліна Костенко2. «Чарлі і шоколадна фабрика», Роальд Дал3. «Тореадори з Васюківки», Всеволод Нестайко1. «Що чує кошеня? Велика книга звуків», Лізелот Верштеєг2. «Зоопарк! Віммельбух», Каролін Гертлер3. «Спи міцно, моє будівництво», Шеррі Даскі Рінкер, Том Ліхтенгел1. «Українська мова. Правопис у таблицях, тестові завдання», Олександр Авраменко (10 000 примірників продано)2. «Маленькі дослідники: Моє дивовижне тіло», Рут Мартін3. «Наші душі вночі» Кент ГаруфДо списку бестселерів видавництва також потрапила і книжка «Моя бабуся просить їй вибачити», Фредрік Бакман. Як зазначають представники видавництва, вже продано 1 500 примірників, хоча книгу презентували 3 місяці тому.1. «Моя перша 1000 англійських слів»2. «Динозаври. Енциклопедія»3. «Абетка монстрів», Марія Жученко1. «10 успішних українських брендів», Богдан Ославський2. «Квартира київських гріхів», Маргарита Сурженко3. «Нам усім пощастило. Розмови з Юрієм Андруховичем»; «Есе: бліц-курс», Ірина Голодюк1. «Історія, варта цілого яблуневого саду», Максим Дупешко2. «Ґалапаґос», Курт Воннеґут3. «До Галичини», Мартін Поллак1. «Промови та есеї», Вацлав Гавел2. «Після третього дзвінка вхід до зали забороняється. Оповідання та повісті», Оксана Забужко3. «Листи: 1898–1902», Леся Українка1. «Тисяча доріг», Марія Савчин2. «Василь Стус. Вибрані твори»3. «УСРР. Повстання», Володимир Тиліщак1. «Кохана», Тоні Моррісон2. «Паризький архітектор», Чарльз Белфор3. «Долгота дней», Володимир Рафєєнко1. Збірка «Ресторан, де виконують побажання», Кендзі Міядзава2. «Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку»3. «Усі тварини живі та вільні», Марікен ЙонґманДо звання бестселеру цього овидаництва наближається й збірка есеїв Євгенії Кононенко «Поза часом» – 2000 проданих примірників1. «Що це взагалі таке? 150 років сучасного мистецтва в одній пілюлі», Вілл Гомперц2. «Не бійтесь галерей», Грейсон Перрі3. «Нескучное собирательство», Александр БрейОстанні дві книги у рейтингу вперше презентували у жовтні цього року.Видавництво презентувало два рейтинги: дитячий та дорослий1. «Від Миколая до Різдва»2. «Маленький принц», Антуан де Сент-Екзюпері3. «Пригоди Пеппі Довгапанчохи», Астрід Ліндгрен1. «Бетмен. Убивчий жарт»2. «Небезпечні мандри», Річард Адамс3. «Ліга Справедливості. Книга 1. Початок»1. «Як писали класики», Ростислав Семків2. «В очікуванні копірайт ера», Стаська Падалка«Пиши сильно», Litosvita3. У видавництві повідомляють, що «В очікуванні копірайт ера» заслужено опинилася у ТОП – 3, адже з’явилася у продажі всього місяць тому.1. «Троща», Василь Шкляр2. «Після тебе», Джоджо Мойєс3. «Мелодія кави в тональності сподівання», Наталія ГурницькаЙ поза конкурсом – креативний блокнот «Знищ цей щоденник» – продано у 2017 році близько 50 тисяч примірників. А загальна кількість проданих примірників з моменту початку продажів наближається до 200 тисяч примірників!1. «Тирамісу з полуницями», Йоанна Ягелло2. «Велика книга почуттів», Гжегож Касдепке3. «Магічне дерево. Червоний стілець», Анджей Малешка1. «Атлант розправив плечі» Айн Ренд2. «Чому нації занепадають. Походження влади, багатства і бідності» Дарон Аджемоглу, Джеймс Робінсон3. «Чорний лебідь. Про (не)ймовірне у реальному житті» Насім Ніколас ТалебУ видавництві зазначають, що загальний проданий наклад 2017 року склав 410 000 примірників.1. «Помста баби Яги», Василь Шкляр2. «Львів давній», Ілько Лемко3. «Щемить», Оксана Кузів1. «Бузкові дівчата», Келлі Марта Холл2. «Майдан. Таємні файли», брати Капранови3. «Зів’ялі квіти викидають», Ірен РоздобудькоБестселлерами стали дві книжки, видані «Ніка-Центр» спільно з «Видавництвом Анетти Антоненко»:1. «Щастя. Відверте і чітке бачення щастя і того, чому у нас його немає», Айраксинен Тимо.2. «Секс та релігія. Від балу цноти до благословенної гомосексуальності», Д. Е. Ендшьо3. Та власна книжка видавництва:«Гібридна війна Росії проти України: історико-політичне дослідження», В. Головченко, М. Дорошко1. «Стежка в долонях», Оксана Щирба2. «Прогулки по Киеву с газетой “Сегодня”», Леся Кириченко, Олександр Марущак3. «Кіно народжене Україною», Сергій Тримбач«Зелені проти синіх», Елліот Акерман1. «Інтернат», Сергій Жадан2. «Саудаде», Андрій Любка3. «ПАПІРОСИ», Юрій Іздрик1. «Про малого крота, який хотів дізнатися, хто наклав йому на голову», Вольф Ерльбрух2. «Манюній. Велика книжка про маленького слоника», Ервін Мозер3. «День усіх білок», Ірена Карпа1. «28 днів із життя Бурундука» Іван Андрусяк2. «Піраміда Синтії» Олег Чаклун3. «Книга рекордів Говорухи», Саша Кочубей1. «Родаки», Дмитро Кешеля2. «Перехідний вік моєї мами», Ірина Мацк3. «Солоні поцілунки», Ольга Купріян1. «Фріда», Ітзіар Міранда, Хорхе Міранда2. Антологія «Галерея чуття. Частина 1»3. «Розшукується Зіна», Юлія ЛактіоноваУ видавництві зазначають, що у січні/лютому згідно з графіками планується друге видання кожної з цих позицій.1. «Молочний зуб дракона Тишка», Алла Потапова2. «Комп і компанія», Анна Коршунова3. «Самійло», Ярослав Яріш1. «Королі Молдаванки» (рос.), Ірина Лобусова2. «Шенгенська історія. Литовський роман», Андрій Курков3. «Лютеція», Юрій Винничук1. «У пошуках Нового неба: Життя і тексти Йоаникія Ґалятовського» проф. Наталі Яковенко2. «Турбота як робота: материнство у фокусі соціології», Олена Стрельник3. «За Віру, Царя і Кобзаря. Малоросійські монархісти і український національний рух (1905–1917 роки)» батька та сина Федевичів1. Малевич. Автобіографічні записки 1918–19332. Чисте мистецтво / Pure Art3. Олекса Грищенко. Динамоколір1. «Скандинавська міфологія», Ніл Ґейман2.«Гра Престолів», Дж. Р.Р. Мартін3. «Американські боги», Ніл Ґейман

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