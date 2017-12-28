В Україні створили ялинку із 24 тисяч олівців. ФОТО





Про це на своїй Лана Вєтрова.



"У Доброславі перед Новим Роком у магазинах люди масово купували не шампанське чи набори для олів'є, а кольорові олівці! Для того, щоб створити найкреативнішу в Україні ялинку, їх знадобилося майже 24 000 штук! Ялинка визнана рекордом України", - йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Доброслав Одеської області зібрали ялинку із 24 тисяч олівців.Про це на своїй сторінці у Facebook написала очільниця Національного реєстру рекордів України"У Доброславі перед Новим Роком у магазинах люди масово купували не шампанське чи набори для олів'є, а кольорові олівці! Для того, щоб створити найкреативнішу в Україні ялинку, їх знадобилося майже 24 000 штук! Ялинка визнана рекордом України", - йдеться у дописі.

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