В Україні створили ялинку із 24 тисяч олівців. ФОТО
Сьогодні, 04:01
У селищі Доброслав Одеської області зібрали ялинку із 24 тисяч олівців.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала очільниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.
"У Доброславі перед Новим Роком у магазинах люди масово купували не шампанське чи набори для олів'є, а кольорові олівці! Для того, щоб створити найкреативнішу в Україні ялинку, їх знадобилося майже 24 000 штук! Ялинка визнана рекордом України", - йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала очільниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.
"У Доброславі перед Новим Роком у магазинах люди масово купували не шампанське чи набори для олів'є, а кольорові олівці! Для того, щоб створити найкреативнішу в Україні ялинку, їх знадобилося майже 24 000 штук! Ялинка визнана рекордом України", - йдеться у дописі.
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