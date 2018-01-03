Пустовіт дав посаду луцькій активістці

Громадську активісткупризначили штатним радником Луцького міського голови.Про це йдеться у розпорядженні виконувача обов’язків мера, секретаря міськрадиСорочук працює радником мера із 3 січня. Її призначили на посаду із посадовим окладом згідно зі штатним розписом та присвоїли тринадцятий ранг посадової особи місцевого самоврядування.Окрім того, Мар’яні Сорочук призначили надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 45% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.