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Пустовіт дав посаду луцькій активістці

Пустовіт дав посаду луцькій активістці
Громадську активістку Мар’яну Сорочук призначили штатним радником Луцького міського голови.

Про це йдеться у розпорядженні виконувача обов’язків мера, секретаря міськради Григорія Пустовіта.

Сорочук працює радником мера із 3 січня. Її призначили на посаду із посадовим окладом згідно зі штатним розписом та присвоїли тринадцятий ранг посадової особи місцевого самоврядування.

Окрім того, Мар’яні Сорочук призначили надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 45% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.


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Теги: посада, Луцьк
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Коментарі 3
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Люди продаються за посади, за гроші...
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Скажіть, коли особа призначена на посаду 03.01.18 р., за які високі досягнення чи особливо тяжку роботу призначено премію?
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Так всім відомо, що вона його коханка. Зрозуміло що пристроїти потрібно.
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