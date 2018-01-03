Пустовіт дав посаду луцькій активістці
Сьогодні, 10:20
Громадську активістку Мар’яну Сорочук призначили штатним радником Луцького міського голови.
Про це йдеться у розпорядженні виконувача обов’язків мера, секретаря міськради Григорія Пустовіта.
Сорочук працює радником мера із 3 січня. Її призначили на посаду із посадовим окладом згідно зі штатним розписом та присвоїли тринадцятий ранг посадової особи місцевого самоврядування.
Окрім того, Мар’яні Сорочук призначили надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 45% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.
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Про це йдеться у розпорядженні виконувача обов’язків мера, секретаря міськради Григорія Пустовіта.
Сорочук працює радником мера із 3 січня. Її призначили на посаду із посадовим окладом згідно зі штатним розписом та присвоїли тринадцятий ранг посадової особи місцевого самоврядування.
Окрім того, Мар’яні Сорочук призначили надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 45% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.
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Коментарі 3
Люди продаються за посади, за гроші...
Скажіть, коли особа призначена на посаду 03.01.18 р., за які високі досягнення чи особливо тяжку роботу призначено премію?
Так всім відомо, що вона його коханка. Зрозуміло що пристроїти потрібно.
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