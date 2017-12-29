Лучан навчали виготовляти різдвяні вінки





Про це повідомили у департаменті культури Луцької міськради.



Усі учасники заходу навчилися мистецтву виготовлення цього різдвяного атрибуту.



Працівники бібліотеки розповіли цікаві факти та історію виникнення різдвяного вінка.



Кожен виріб вийшов неповторним і індивідуальним. Вінки прикрасять оселі читачів та створять святковий настрій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Надзвичайна атмосфера панувала у центральній міській бібліотеці для дорослих у Луцьку. Тут відбувся святковий майстер-клас «Різдвяний вінок».Про це повідомили у департаменті культури Луцької міськради.Усі учасники заходу навчилися мистецтву виготовлення цього різдвяного атрибуту.Працівники бібліотеки розповіли цікаві факти та історію виникнення різдвяного вінка.Кожен виріб вийшов неповторним і індивідуальним. Вінки прикрасять оселі читачів та створять святковий настрій.

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