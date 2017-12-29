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Лучан навчали виготовляти різдвяні вінки

Лучан навчали виготовляти різдвяні вінки
Надзвичайна атмосфера панувала у центральній міській бібліотеці для дорослих у Луцьку. Тут відбувся святковий майстер-клас «Різдвяний вінок».

Про це повідомили у департаменті культури Луцької міськради.

Усі учасники заходу навчилися мистецтву виготовлення цього різдвяного атрибуту.

Працівники бібліотеки розповіли цікаві факти та історію виникнення різдвяного вінка.

Кожен виріб вийшов неповторним і індивідуальним. Вінки прикрасять оселі читачів та створять святковий настрій.


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Теги: відпочинок
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