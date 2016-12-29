Ялинка, цукерки та ельфи: у Луцьку дітям влаштували новорічне свято. ФОТО
05 січень, 22:05
Для майже шестисот дітей з усіх районів Волині влаштували свято новорічної ялинки. Дійство відбулося сьогодні, 5 січня, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г. Шевченка.
Свято зі святим Миколаєм, Дідом Морозом, Санта Клаусом, ельфами та іншими персонажами, колядками та хороводами влаштували сиротам, діткам із багатодітних сімей, дітям АТОвців тощо, - пише Волинська правда.
«Від щирого серця вітаємо усіх вас із новорічними святами! Щоб ви завжди були щасливі і усміхнені. Допомагайте один одному, вірте один одному, і все у буде гаразд! Гарних вам оцінок, гарних вам товаришів! Христос рождається», – звернулася до дітей заступник голови Волинської облдержадміністрації Світлана Мишковець. До вітальних слів приєднався і заступник голови Волиньради Олександр Пирожик.
Опісля ж для дітей соціально вразливих категорій показали виставу про Кота Леопольда та почастували всіх за святковим столом.
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Свято зі святим Миколаєм, Дідом Морозом, Санта Клаусом, ельфами та іншими персонажами, колядками та хороводами влаштували сиротам, діткам із багатодітних сімей, дітям АТОвців тощо, - пише Волинська правда.
«Від щирого серця вітаємо усіх вас із новорічними святами! Щоб ви завжди були щасливі і усміхнені. Допомагайте один одному, вірте один одному, і все у буде гаразд! Гарних вам оцінок, гарних вам товаришів! Христос рождається», – звернулася до дітей заступник голови Волинської облдержадміністрації Світлана Мишковець. До вітальних слів приєднався і заступник голови Волиньради Олександр Пирожик.
Опісля ж для дітей соціально вразливих категорій показали виставу про Кота Леопольда та почастували всіх за святковим столом.
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