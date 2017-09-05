Палиця чи Гунчик: хто допоміг розблокувати рахунки «Луцьктепла»

Рахунки ДКП "Луцьктепло" нарешті розблоковані. Хоча ще 8 днів тому радник в.о. міського голови Луцька, укропівецьнаписав про це у Facebook як про доконаний факт.Так 28 грудня посадовець оголосив: "Після особистої розмови голови Волинської обласної ради(укропівець, голова Волиньради) з міністром юстиціївсі рахунки ДКП "Луцьктепло", які були арештовані по справі з ТОВ "Тепелен" станом на даний час повністю розблоковані".Однак виявилося, що цього не сталося. Про це того ж дня Ігорю Поліщуку повідомила директор ДКП "Луцьктепло". Виявилося, що керівництву підприємства довелося ці 8 днів відстоювати у столичних кабінетах необхідність розблокування рахунків.Лише сьогодні, 5 січня, "Луцьктепло" отримало право знову користуватися рахунком."З великою радістю повідомляю, що проблема з рахунком Луцьктепла знята! А вирішилося питання завдяки небайдужій та відповідальний позиції нашого обласного керманича! Від усього колективу дякую за вчасне та дієве втручання!" - написала в Facebook Валентина Малютіна.