Палиця чи Гунчик: хто допоміг розблокувати рахунки «Луцьктепла»
Сьогодні, 08:25
Рахунки ДКП "Луцьктепло" нарешті розблоковані. Хоча ще 8 днів тому радник в.о. міського голови Луцька, укропівець Ігор Поліщук написав про це у Facebook як про доконаний факт.
Так 28 грудня посадовець оголосив: "Після особистої розмови голови Волинської обласної ради Ігоря Петровича Палиці (укропівець, голова Волиньради) з міністром юстиції Павлом Петренком всі рахунки ДКП "Луцьктепло", які були арештовані по справі з ТОВ "Тепелен" станом на даний час повністю розблоковані".
Однак виявилося, що цього не сталося. Про це того ж дня Ігорю Поліщуку повідомила директор ДКП "Луцьктепло" Валентина Малютіна . Виявилося, що керівництву підприємства довелося ці 8 днів відстоювати у столичних кабінетах необхідність розблокування рахунків.
Лише сьогодні, 5 січня, "Луцьктепло" отримало право знову користуватися рахунком.
"З великою радістю повідомляю, що проблема з рахунком Луцьктепла знята! А вирішилося питання завдяки небайдужій та відповідальний позиції нашого обласного керманича Володимира Петровича Гунчика! Від усього колективу дякую за вчасне та дієве втручання!" - написала в Facebook Валентина Малютіна.
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Так 28 грудня посадовець оголосив: "Після особистої розмови голови Волинської обласної ради Ігоря Петровича Палиці (укропівець, голова Волиньради) з міністром юстиції Павлом Петренком всі рахунки ДКП "Луцьктепло", які були арештовані по справі з ТОВ "Тепелен" станом на даний час повністю розблоковані".
Однак виявилося, що цього не сталося. Про це того ж дня Ігорю Поліщуку повідомила директор ДКП "Луцьктепло" Валентина Малютіна . Виявилося, що керівництву підприємства довелося ці 8 днів відстоювати у столичних кабінетах необхідність розблокування рахунків.
Лише сьогодні, 5 січня, "Луцьктепло" отримало право знову користуватися рахунком.
"З великою радістю повідомляю, що проблема з рахунком Луцьктепла знята! А вирішилося питання завдяки небайдужій та відповідальний позиції нашого обласного керманича Володимира Петровича Гунчика! Від усього колективу дякую за вчасне та дієве втручання!" - написала в Facebook Валентина Малютіна.
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Коментарі 7
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які здобутки? в яровиці пентхаус купив з окремим ліфтом, щоб з простими смертними не бачитись, цум спалив, переворот в міськраді замутив, депутатів-іуд скупив, хлопчиків сумнівної орієнтації на крісло мера пхав і пхає?
інвестиції ідуть, правда не в Луцьк, а з Луцька - в Швейцарію.
Розвиватель. чи ви майданчиками будете тикати, які у вигляді "подачки" з вкрадених грошей люмпенам дали?
чи може основне досягнення - скуповування голосів по 500 грн?
мабуть найбільше досягнення - це пересваритись з місцевим бізнесом, який підтримував Романюка і справді допомагав місту, але тихо, без піару, як справжні меценати.
то що ж досягнуто?