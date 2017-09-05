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Палиця чи Гунчик: хто допоміг розблокувати рахунки «Луцьктепла»

Палиця чи Гунчик: хто допоміг розблокувати рахунки «Луцьктепла»
Рахунки ДКП "Луцьктепло" нарешті розблоковані. Хоча ще 8 днів тому радник в.о. міського голови Луцька, укропівець Ігор Поліщук написав про це у Facebook як про доконаний факт.

Так 28 грудня посадовець оголосив: "Після особистої розмови голови Волинської обласної ради Ігоря Петровича Палиці (укропівець, голова Волиньради) з міністром юстиції Павлом Петренком всі рахунки ДКП "Луцьктепло", які були арештовані по справі з ТОВ "Тепелен" станом на даний час повністю розблоковані".

Однак виявилося, що цього не сталося. Про це того ж дня Ігорю Поліщуку повідомила директор ДКП "Луцьктепло" Валентина Малютіна . Виявилося, що керівництву підприємства довелося ці 8 днів відстоювати у столичних кабінетах необхідність розблокування рахунків.

Лише сьогодні, 5 січня, "Луцьктепло" отримало право знову користуватися рахунком.

"З великою радістю повідомляю, що проблема з рахунком Луцьктепла знята! А вирішилося питання завдяки небайдужій та відповідальний позиції нашого обласного керманича Володимира Петровича Гунчика! Від усього колективу дякую за вчасне та дієве втручання!" - написала в Facebook Валентина Малютіна.

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Теги: Ігор Поліщук, ДКП Луцьктепло, Валентина Малютіна, вибір редактора
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Коментарі 7
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Так звані "Волинські новини" занурили себе в помийну яму до неможливого. Соромно за таку "пресу". Недаремно редактор Альона Трохимчук одумалась і втекла з цього бруду, з фабрики брехні.
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Шановні журналісти, лучанам нас***и хто з них що там порішав, головне аби тепло було в оселях.
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У Палиці все засновано на брехні, хамстві, підступності, залякуванні. І на брехливій газетці для сільського нужника. Для інших цілей вона не годиться.
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Вау! А в нас Палиця і Ко. білі і пухнасті?! Не смішіть людей!
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так чим палиця розвинув місто???
які здобутки? в яровиці пентхаус купив з окремим ліфтом, щоб з простими смертними не бачитись, цум спалив, переворот в міськраді замутив, депутатів-іуд скупив, хлопчиків сумнівної орієнтації на крісло мера пхав і пхає?
інвестиції ідуть, правда не в Луцьк, а з Луцька - в Швейцарію.
Розвиватель. чи ви майданчиками будете тикати, які у вигляді "подачки" з вкрадених грошей люмпенам дали?
чи може основне досягнення - скуповування голосів по 500 грн?
мабуть найбільше досягнення - це пересваритись з місцевим бізнесом, який підтримував Романюка і справді допомагав місту, але тихо, без піару, як справжні меценати.
то що ж досягнуто?
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Яка різниця між бандами Пороха і Коломойського?
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Боголюбов або Коломойський. А раніше Литвин. Пацан і дід нічого не вирішують)))
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