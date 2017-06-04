Українська тенісистка виграла перший турнір у 2018-му
Сьогодні, 13:16
Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла білоруску Олександру Саснович в турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier в Брісбені Австралія.
Світоліна дуже впевнено розпочала фінальний матч і виграла перші три гейми, - пише Новое Время.
Взявши дві подачі суперниці, українка виграла перший сет 6:2. У другому сеті перевага Світоліни була навіть більш очевидною, вона перемогла з рахунком 6:1.
Призовий фонд становив 894,7 тис. доларів.
Відзначимо, що це десятий титул в кар’єрі Еліни Світоліної. Дебютний успіх на змаганнях категорії Premier приніс українці більше 190 тисяч доларів призових і 470 рейтингових очок, що дозволить їй 8 січня піднятися на четвертий рядок у світовому рейтингу WTA.
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Світоліна дуже впевнено розпочала фінальний матч і виграла перші три гейми, - пише Новое Время.
Взявши дві подачі суперниці, українка виграла перший сет 6:2. У другому сеті перевага Світоліни була навіть більш очевидною, вона перемогла з рахунком 6:1.
Призовий фонд становив 894,7 тис. доларів.
Відзначимо, що це десятий титул в кар’єрі Еліни Світоліної. Дебютний успіх на змаганнях категорії Premier приніс українці більше 190 тисяч доларів призових і 470 рейтингових очок, що дозволить їй 8 січня піднятися на четвертий рядок у світовому рейтингу WTA.
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