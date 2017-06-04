вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українська тенісистка виграла перший турнір у 2018-му

Українська тенісистка виграла перший турнір у 2018-му
Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла білоруску Олександру Саснович в турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier в Брісбені Австралія.

Світоліна дуже впевнено розпочала фінальний матч і виграла перші три гейми, - пише Новое Время.

Взявши дві подачі суперниці, українка виграла перший сет 6:2. У другому сеті перевага Світоліни була навіть більш очевидною, вона перемогла з рахунком 6:1.

Призовий фонд становив 894,7 тис. доларів.

Відзначимо, що це десятий титул в кар’єрі Еліни Світоліної. Дебютний успіх на змаганнях категорії Premier приніс українці більше 190 тисяч доларів призових і 470 рейтингових очок, що дозволить їй 8 січня піднятися на четвертий рядок у світовому рейтингу WTA.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Еліна Світоліна, спорт, теніс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Палиця чи Гунчик: хто допоміг розблокувати рахунки «Луцьктепла»
Доля пам’ятки у Старому місті оповита туманом, - ЗМІ
Завтра у Луцьку передадуть Вифлеємський вогонь миру
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Ігор Лапін Ігор
Лапін вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Українська тенісистка виграла перший турнір у 2018-му
Сьогодні, 13:16
Погода в Луцьку та у Волинській області на Різдво
Сьогодні, 13:03
Концерт «Бумбоксу» у Луцьку відбудеться навесні
Сьогодні, 12:41
Як діти відпочивали у резиденції Санта-Клауса під Луцьком. ФОТО
Сьогодні, 11:36
У МОЗ заявили про спалах гепатиту А
Сьогодні, 11:08
Схожі новини
Українська тенісистка - в 1/8 фіналу Roland Garros Українська тенісистка - в 1/8 фіналу Roland Garros
04 червень, 2017, 20:32
Найкращого українського тенісиста підозрюють в договірному матчі Найкращого українського тенісиста підозрюють в договірному матчі
22 серпень, 2017, 00:25
Українка виграла престижний турнір у Торонто Українка виграла престижний турнір у Торонто
14 серпень, 2017, 06:44
Українська тенісистка виграла престижний турнір в Австралії Українська тенісистка виграла престижний турнір в Австралії
15 січень, 2017, 06:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Новорічний Луцьк із висоти пташиного польоту: зворушливе відео
05 січень, 11:40
 2
Фантастичні фото передріздвяного Луцька
05 січень, 18:39
 1
Українська тенісистка виграла перший турнір у 2018-му
Сьогодні, 13:16
 0
Погода в Луцьку та у Волинській області на Різдво
Сьогодні, 13:03
 0
Концерт «Бумбоксу» у Луцьку відбудеться навесні
Сьогодні, 12:41
 0
Медіа
відео
1/8