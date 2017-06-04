Українська тенісистка виграла перший турнір у 2018-му

Українська тенісисткаперемогла білорускув турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier в Брісбені Австралія.Світоліна дуже впевнено розпочала фінальний матч і виграла перші три гейми, - пише Новое Время.Взявши дві подачі суперниці, українка виграла перший сет 6:2. У другому сеті перевага Світоліни була навіть більш очевидною, вона перемогла з рахунком 6:1.Призовий фонд становив 894,7 тис. доларів.Відзначимо, що це десятий титул в кар’єрі Еліни Світоліної. Дебютний успіх на змаганнях категорії Premier приніс українці більше 190 тисяч доларів призових і 470 рейтингових очок, що дозволить їй 8 січня піднятися на четвертий рядок у світовому рейтингу WTA.