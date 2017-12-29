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Звільнили керівника Волинської обласної клінічної лікарні

Звільнили керівника Волинської обласної клінічної лікарні
Звільнили головного лікаря Волинської обласної клінічної лікарні Івана Сидора.

Розпорядження про це підписав очільник Волинської обласної ради Ігор Палиця.

Згідно з документом, звільнення з посади відбулось через закінчення терміну дії контракту.

"Звільнити Сидора Івана Миколайовича з посади головного лікаря Волинської обласної клінічної лікарні, з 01 січня 2018 року, у зв’язку із закінченням терміну дії контракту, відповідно до підпункту «а» пункту 20 контракту, укладеного 02 січня 2005 року, та пункту 2 статті 36 Кодексу законів про працю України", - йдеться у розпорядженні.

Відповідно до іншого документу, Івана Миколайовича з 2 січня і до призначення нового головного лікаря Волинської обласної клінічної лікарні призначили тимчасово виконувачем обов’язків головного лікаря медзакладу.


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Теги: Іван Сидор, лікарня, звільнення
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Коментарі 7
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Не дали і покерувати чоловіку, ні копійки не нажив..
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Великий грішник обклався іконами, як монах в келії.
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А хто замість нього вже буде?
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А ХТО ВЖЕ ЗАМІСТЬ НЬОГО БУДЕ?
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а палиця 29.12.2017 в швейцарії документ підписував?
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Більше, як на 5років контракт не укладається ! ?
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Це обласної клінічної трупарня
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