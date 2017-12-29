Звільнили керівника Волинської обласної клінічної лікарні

Івана Сидора.







Згідно з документом, звільнення з посади відбулось через закінчення терміну дії контракту.



"Звільнити Сидора Івана Миколайовича з посади головного лікаря Волинської обласної клінічної лікарні, з 01 січня 2018 року, у зв’язку із закінченням терміну дії контракту, відповідно до підпункту «а» пункту 20 контракту, укладеного 02 січня 2005 року, та пункту 2 статті 36 Кодексу законів про працю України", - йдеться у розпорядженні.



Відповідно до іншого





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Звільнили головного лікаря Волинської обласної клінічної лікарні Розпорядження про це підписав очільник Волинської обласної ради Ігор Палиця.Згідно з документом, звільнення з посади відбулось через закінчення терміну дії контракту."Звільнити Сидора Івана Миколайовича з посади головного лікаря Волинської обласної клінічної лікарні, з 01 січня 2018 року, у зв’язку із закінченням терміну дії контракту, відповідно до підпункту «а» пункту 20 контракту, укладеного 02 січня 2005 року, та пункту 2 статті 36 Кодексу законів про працю України", - йдеться у розпорядженні.Відповідно до іншого документу , Івана Миколайовича з 2 січня і до призначення нового головного лікаря Волинської обласної клінічної лікарні призначили тимчасово виконувачем обов’язків головного лікаря медзакладу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію