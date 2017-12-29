Звільнили керівника Волинської обласної клінічної лікарні
07 січень, 17:40
Звільнили головного лікаря Волинської обласної клінічної лікарні Івана Сидора.
Розпорядження про це підписав очільник Волинської обласної ради Ігор Палиця.
Згідно з документом, звільнення з посади відбулось через закінчення терміну дії контракту.
"Звільнити Сидора Івана Миколайовича з посади головного лікаря Волинської обласної клінічної лікарні, з 01 січня 2018 року, у зв’язку із закінченням терміну дії контракту, відповідно до підпункту «а» пункту 20 контракту, укладеного 02 січня 2005 року, та пункту 2 статті 36 Кодексу законів про працю України", - йдеться у розпорядженні.
Відповідно до іншого документу, Івана Миколайовича з 2 січня і до призначення нового головного лікаря Волинської обласної клінічної лікарні призначили тимчасово виконувачем обов’язків головного лікаря медзакладу.
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Розпорядження про це підписав очільник Волинської обласної ради Ігор Палиця.
Згідно з документом, звільнення з посади відбулось через закінчення терміну дії контракту.
"Звільнити Сидора Івана Миколайовича з посади головного лікаря Волинської обласної клінічної лікарні, з 01 січня 2018 року, у зв’язку із закінченням терміну дії контракту, відповідно до підпункту «а» пункту 20 контракту, укладеного 02 січня 2005 року, та пункту 2 статті 36 Кодексу законів про працю України", - йдеться у розпорядженні.
Відповідно до іншого документу, Івана Миколайовича з 2 січня і до призначення нового головного лікаря Волинської обласної клінічної лікарні призначили тимчасово виконувачем обов’язків головного лікаря медзакладу.
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Коментарі 7
Не дали і покерувати чоловіку, ні копійки не нажив..
Великий грішник обклався іконами, як монах в келії.
А хто замість нього вже буде?
А ХТО ВЖЕ ЗАМІСТЬ НЬОГО БУДЕ?
а палиця 29.12.2017 в швейцарії документ підписував?
Більше, як на 5років контракт не укладається ! ?
Це обласної клінічної трупарня
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