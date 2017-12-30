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Як Гітлер, Тетчер та Бандера святкували Різдво. ФОТО

Як Гітлер, Тетчер та Бандера святкували Різдво. ФОТО
Різдво люди відзначають в колі сім'ї та друзів.

Світлини, на яких зображені діячі минулого століття під час Різдва, зібрала Gazeta.ua.

На знімках показано традиційні символи свята - прикрашену ялинку, вертеп.

На фото видно, як Адольф Гітлер у це свято виступав із промовою перед своїми наближеними, а Маргарет Тетчер зустрічала біля будинку людей, наряджених в різдвяних оленів. Степан Бандера святкував Різдво у одиночній камері польської в'язниці.

Люди не забували про важливість цього свята навіть у найскрутніші часи, коли була війна чи катаклізми.
Маргарет Тетчер на Різдво 1986 року, Велика Британія
Маргарет Тетчер на Різдво 1986 року, Велика Британія
Джон та Жаклін Кеннеді на Різдво, США
Джон та Жаклін Кеннеді на Різдво, США
льфред Хічкок на Різдво у 1950-ті, США
льфред Хічкок на Різдво у 1950-ті, США
Ненсі Рейган та пан Т. на Різдво, США
Ненсі Рейган та пан Т. на Різдво, США
Адольф Гітлер відзначає Різдво. 1941 рік, Німеччин
Адольф Гітлер відзначає Різдво. 1941 рік, Німеччин
На Різдво в 1941 році Гітлер сидить з нацистськими функціонерами перед прикрашеною різдвяною ялинкою на вечері в мюнхенському Лёвенбройкеллере
На Різдво в 1941 році Гітлер сидить з нацистськими функціонерами перед прикрашеною різдвяною ялинкою на вечері в мюнхенському Лёвенбройкеллере
Солдати Вермахту відзначають Різдво в сільському будинку. Україна, 1941 рік
Солдати Вермахту відзначають Різдво в сільському будинку. Україна, 1941 рік
Різдво у субмарині під час Другої світової війни
Різдво у субмарині під час Другої світової війни
Вертеп дисидентів у Львові 1972 році
Вертеп дисидентів у Львові 1972 році
Вертеп у домі Садовських у Львові. Стоять ліворуч: Любомира Попадюк, Василь Стус, Олена Антонів, Ірина Калинець, Марія й Ганна Садовські, Михайло Горинь; сидять - Стефанія Шабатура (
Вертеп у домі Садовських у Львові. Стоять ліворуч: Любомира Попадюк, Василь Стус, Олена Антонів, Ірина Калинець, Марія й Ганна Садовські, Михайло Горинь; сидять - Стефанія Шабатура (
934 року за ґрати потрапив фактично весь Крайовий Провід ОУН на чолі зі Степаном Бандерою, своє перше Різдво вони зустріли в одиночних камерах
934 року за ґрати потрапив фактично весь Крайовий Провід ОУН на чолі зі Степаном Бандерою, своє перше Різдво вони зустріли в одиночних камерах
Різдво в Золочівській тюрмі, 1932-й рік
Різдво в Золочівській тюрмі, 1932-й рік
Іван Франко серед лікарів та пацієнтів Притулку Українських Січових Стрільців у Львові на Щедрий вечір 1916 р.
Іван Франко серед лікарів та пацієнтів Притулку Українських Січових Стрільців у Львові на Щедрий вечір 1916 р.
Королева Сільвія, Наслідна Принцеса Вікторія, Король Карл Густав. Різдво 1977 рік, Швеція
Королева Сільвія, Наслідна Принцеса Вікторія, Король Карл Густав. Різдво 1977 рік, Швеція
Люди святкують Різдво в 1920-ті, Швеція
Люди святкують Різдво в 1920-ті, Швеція
Різдво в 1960-ті, США
Різдво в 1960-ті, США
Співробітники Армії Порятунку. Вашингтон, США, 1921-й
Співробітники Армії Порятунку. Вашингтон, США, 1921-й
В'язниця в Вашингтоні, США. Грудень 1919-го
В'язниця в Вашингтоні, США. Грудень 1919-го


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Теги: Різдво, історія, цікаво, Степан Бандера, Маргарет Тетчер, Адольф Гітлер
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
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А ще Онопрієнко і Чикатіло теж святкували різдво то чого ви їх в цю підбірку не вставили
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