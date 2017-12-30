Як Гітлер, Тетчер та Бандера святкували Різдво. ФОТО

Маргарет Тетчер на Різдво 1986 року, Велика Британія

Джон та Жаклін Кеннеді на Різдво, США

льфред Хічкок на Різдво у 1950-ті, США

Ненсі Рейган та пан Т. на Різдво, США

Адольф Гітлер відзначає Різдво. 1941 рік, Німеччин

На Різдво в 1941 році Гітлер сидить з нацистськими функціонерами перед прикрашеною різдвяною ялинкою на вечері в мюнхенському Лёвенбройкеллере

Солдати Вермахту відзначають Різдво в сільському будинку. Україна, 1941 рік

Різдво у субмарині під час Другої світової війни

Вертеп дисидентів у Львові 1972 році

Вертеп у домі Садовських у Львові. Стоять ліворуч: Любомира Попадюк, Василь Стус, Олена Антонів, Ірина Калинець, Марія й Ганна Садовські, Михайло Горинь; сидять - Стефанія Шабатура (

934 року за ґрати потрапив фактично весь Крайовий Провід ОУН на чолі зі Степаном Бандерою, своє перше Різдво вони зустріли в одиночних камерах

Різдво в Золочівській тюрмі, 1932-й рік

Іван Франко серед лікарів та пацієнтів Притулку Українських Січових Стрільців у Львові на Щедрий вечір 1916 р.

Королева Сільвія, Наслідна Принцеса Вікторія, Король Карл Густав. Різдво 1977 рік, Швеція

Люди святкують Різдво в 1920-ті, Швеція

Різдво в 1960-ті, США

Співробітники Армії Порятунку. Вашингтон, США, 1921-й

В'язниця в Вашингтоні, США. Грудень 1919-го