Як Гітлер, Тетчер та Бандера святкували Різдво. ФОТО
Сьогодні, 07:15
Різдво люди відзначають в колі сім'ї та друзів.
Світлини, на яких зображені діячі минулого століття під час Різдва, зібрала Gazeta.ua.
На знімках показано традиційні символи свята - прикрашену ялинку, вертеп.
На фото видно, як Адольф Гітлер у це свято виступав із промовою перед своїми наближеними, а Маргарет Тетчер зустрічала біля будинку людей, наряджених в різдвяних оленів. Степан Бандера святкував Різдво у одиночній камері польської в'язниці.
Люди не забували про важливість цього свята навіть у найскрутніші часи, коли була війна чи катаклізми.
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Світлини, на яких зображені діячі минулого століття під час Різдва, зібрала Gazeta.ua.
На знімках показано традиційні символи свята - прикрашену ялинку, вертеп.
На фото видно, як Адольф Гітлер у це свято виступав із промовою перед своїми наближеними, а Маргарет Тетчер зустрічала біля будинку людей, наряджених в різдвяних оленів. Степан Бандера святкував Різдво у одиночній камері польської в'язниці.
Люди не забували про важливість цього свята навіть у найскрутніші часи, коли була війна чи катаклізми.
На Різдво в 1941 році Гітлер сидить з нацистськими функціонерами перед прикрашеною різдвяною ялинкою на вечері в мюнхенському Лёвенбройкеллере
Вертеп у домі Садовських у Львові. Стоять ліворуч: Любомира Попадюк, Василь Стус, Олена Антонів, Ірина Калинець, Марія й Ганна Садовські, Михайло Горинь; сидять - Стефанія Шабатура (
934 року за ґрати потрапив фактично весь Крайовий Провід ОУН на чолі зі Степаном Бандерою, своє перше Різдво вони зустріли в одиночних камерах
Іван Франко серед лікарів та пацієнтів Притулку Українських Січових Стрільців у Львові на Щедрий вечір 1916 р.
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Коментарі 1
А ще Онопрієнко і Чикатіло теж святкували різдво то чого ви їх в цю підбірку не вставили
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