вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцькому зоопарку на Різдво народилися ягнята. ФОТО

У Луцькому зоопарку на Різдво народилися ягнята. ФОТО
У Луцькому зоопарку на другий день Різдва, 8 січня, – поповнення.

На очах у відвідувачів тут народилися ягнички, – пише Волинь 24.

Світлинами зі щойно народженими вівцями поділилася у соцмережах лучанка Ольга Мисковець.

Вівці – тварини, що мають безпосередній стосунок до різдвяних свят. Пастухи, які першими побачили Різдвяну зорю, пасли овець. А Ісус Христос народився «у стайні на сіні», тому вівці – неодмінні герої вертепів.
У Луцькому зоопарку на Різдво народилися ягнята. ФОТО
У Луцькому зоопарку на Різдво народилися ягнята. ФОТО
У Луцькому зоопарку на Різдво народилися ягнята. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зоопарк, добро
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Операцію Настусі Абрамчук перенесли
Листівки від янголят та одруження «військової» пари. Добрі новини Волині
Створили премію імені відомого волинського письменника і благодійника
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Олег Кіндер Олег
Кіндер вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Вечірня аварія в Луцьку: Dacia «наздогнала» Nissan. ФОТО
08 січень, 19:09
Побили керівника фан-руху «Шахтаря»
08 січень, 18:23
У Луцькому зоопарку на Різдво народилися ягнята. ФОТО
08 січень, 17:47
Водійка «під кайфом» збила патрульного та прокатала його на капоті
08 січень, 16:13
Вперше в Луцьку – балет «Лускунчик» у виконанні дітей
08 січень, 15:41
Схожі новини
Луцький зоопарк співпрацює з Ризьким і Варшавським Луцький зоопарк співпрацює з Ризьким і Варшавським
17 грудень, 2017, 14:50
Луцькому зоопарку затвердили програму розвитку Луцькому зоопарку затвердили програму розвитку
15 грудень, 2017, 10:08
Засніжений Луцький зоопарк. ФОТО Засніжений Луцький зоопарк. ФОТО
11 грудень, 2017, 09:11
Ремонти, укріплення та нові тварини: Луцький зоопарк представив програму розвитку Ремонти, укріплення та нові тварини: Луцький зоопарк представив програму розвитку
06 грудень, 2017, 11:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вперше в Луцьку – балет «Лускунчик» у виконанні дітей
08 січень, 15:41
 1
Луцькі патрульні роздавали цукерки та катали у службових автівках. ФОТО
08 січень, 14:30
 1
Листівки від янголят та одруження «військової» пари. Добрі новини Волині
08 січень, 13:00
 1
Сьогодні стартує реєстрація на пробне ЗНО
Сьогодні, 01:01
 0
У стриптиз-клубі в Києві - стрілянина
Сьогодні, 00:48
 0
Медіа
відео
1/8