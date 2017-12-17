У Луцькому зоопарку на Різдво народилися ягнята. ФОТО
08 січень, 17:47
У Луцькому зоопарку на другий день Різдва, 8 січня, – поповнення.
На очах у відвідувачів тут народилися ягнички, – пише Волинь 24.
Світлинами зі щойно народженими вівцями поділилася у соцмережах лучанка Ольга Мисковець.
Вівці – тварини, що мають безпосередній стосунок до різдвяних свят. Пастухи, які першими побачили Різдвяну зорю, пасли овець. А Ісус Христос народився «у стайні на сіні», тому вівці – неодмінні герої вертепів.
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На очах у відвідувачів тут народилися ягнички, – пише Волинь 24.
Світлинами зі щойно народженими вівцями поділилася у соцмережах лучанка Ольга Мисковець.
Вівці – тварини, що мають безпосередній стосунок до різдвяних свят. Пастухи, які першими побачили Різдвяну зорю, пасли овець. А Ісус Христос народився «у стайні на сіні», тому вівці – неодмінні герої вертепів.
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