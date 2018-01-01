У Луцьку врятували життя жінці. ВІДЕО
08 січень, 22:06
У Луцьку патрульні на другий день Різдва врятували жінку від можливого падіння з багатоповерхівки.
«На проспекті Соборності, на горищі дев’ятиповерхівки, у вікні сидить невідома особа, яка, можливо, має намір випасти», - таке повідомлення отримав один з нарядів 8 січня, близько 13:40, - повідомили в Управлінні патрульної поліції Волинської області
Екіпаж миттєво прибув на місце події.
Один з інспекторів в лічені секунди вибіг на 9 поверх, де виявив жінку, яка сиділа у вікні, спустивши ноги.
«Вирішив не вести з нею жодних перемовин, адже громадянка вже була за мить від падіння, тож тихенько підійшов і вхопив її за одяг, затягнувши всередину. Усе відбулось за кілька секунд. Потім з колегою намагались заспокоїти жінку», - розповів інспектор Патрульної поліції Волині.
Далі 31-річну жінку передали медикам.
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«На проспекті Соборності, на горищі дев’ятиповерхівки, у вікні сидить невідома особа, яка, можливо, має намір випасти», - таке повідомлення отримав один з нарядів 8 січня, близько 13:40, - повідомили в Управлінні патрульної поліції Волинської області
Екіпаж миттєво прибув на місце події.
Один з інспекторів в лічені секунди вибіг на 9 поверх, де виявив жінку, яка сиділа у вікні, спустивши ноги.
«Вирішив не вести з нею жодних перемовин, адже громадянка вже була за мить від падіння, тож тихенько підійшов і вхопив її за одяг, затягнувши всередину. Усе відбулось за кілька секунд. Потім з колегою намагались заспокоїти жінку», - розповів інспектор Патрульної поліції Волині.
Далі 31-річну жінку передали медикам.
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Коментарі 3
профі, молодці, як у фільмі, а в житті все зовсім по-іншому. Аби тільки та жінка була гідна того, що її життя врятували.
Гляньте що коїться на горищах.... Безлад, хлам, жах... Хто за це відповідає? Це ж суперечить пожежним нормам...
Молодець, не всі у нас поліцейські такі погані. Є дійсно профі своєї справи.
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