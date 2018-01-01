У Луцьку врятували життя жінці. ВІДЕО

У Луцьку патрульні на другий день Різдва врятували жінку від можливого падіння з багатоповерхівки.«На проспекті Соборності, на горищі дев’ятиповерхівки, у вікні сидить невідома особа, яка, можливо, має намір випасти», - таке повідомлення отримав один з нарядів 8 січня, близько 13:40, - повідомили в Управлінні патрульної поліції Волинської областіЕкіпаж миттєво прибув на місце події.Один з інспекторів в лічені секунди вибіг на 9 поверх, де виявив жінку, яка сиділа у вікні, спустивши ноги.«Вирішив не вести з нею жодних перемовин, адже громадянка вже була за мить від падіння, тож тихенько підійшов і вхопив її за одяг, затягнувши всередину. Усе відбулось за кілька секунд. Потім з колегою намагались заспокоїти жінку», - розповів інспектор Патрульної поліції Волині.Далі 31-річну жінку передали медикам.