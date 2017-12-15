Операція Настусі Абрамчук завершилась, дівчинка жива





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«Операцію завершено!! Настя жива!!! Попереду ще 2 важких доби.. Але наша дівчинка виграла сьогодні ще одну битву за життя... Дякую всім за підтримку!» – йдеться в дописі.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Турецькі лікарі завершили операцію з видалення пухлини у Настусі Абрамчук.Про це йдеться на сторінці Настуся Абрамчук БИТВА ЗА ЖИТТЯ у Facebook.«Операцію завершено!! Настя жива!!! Попереду ще 2 важких доби.. Але наша дівчинка виграла сьогодні ще одну битву за життя... Дякую всім за підтримку!» – йдеться в дописі.

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