Операція Настусі Абрамчук завершилась, дівчинка жива
09 січень, 17:23
Турецькі лікарі завершили операцію з видалення пухлини у Настусі Абрамчук.
Про це йдеться на сторінці Настуся Абрамчук БИТВА ЗА ЖИТТЯ у Facebook.
«Операцію завершено!! Настя жива!!! Попереду ще 2 важких доби.. Але наша дівчинка виграла сьогодні ще одну битву за життя... Дякую всім за підтримку!» – йдеться в дописі.
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Про це йдеться на сторінці Настуся Абрамчук БИТВА ЗА ЖИТТЯ у Facebook.
«Операцію завершено!! Настя жива!!! Попереду ще 2 важких доби.. Але наша дівчинка виграла сьогодні ще одну битву за життя... Дякую всім за підтримку!» – йдеться в дописі.
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