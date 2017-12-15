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Операція Настусі Абрамчук завершилась, дівчинка жива

Операція Настусі Абрамчук завершилась, дівчинка жива
Турецькі лікарі завершили операцію з видалення пухлини у Настусі Абрамчук.

Про це йдеться на сторінці Настуся Абрамчук БИТВА ЗА ЖИТТЯ у Facebook.

«Операцію завершено!! Настя жива!!! Попереду ще 2 важких доби.. Але наша дівчинка виграла сьогодні ще одну битву за життя... Дякую всім за підтримку!» – йдеться в дописі.

Операція Настусі Абрамчук завершилась, дівчинка жива




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Теги: Настуся Абрамчук, збір коштів, благодійність, вибір редактора, варте уваги
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