Сидор більше не хоче керувати обласною лікарнею

Іван Сидор, в якого нещодавно закінчився контракт, більше не планує бути головним лікарем.



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Нагадаємо, Івана Сидора звільнили з посади головного лікаря з 1 січня 2018 року. Таке рішення ухвалив голова Волинської обласної ради Ігор Палиця через закінчення дії контракту з медиком.



Нині Іван Сидор виконує обов’язки керівника лікарні і, як запевняє, більше свою кандидатуру на призначення головним лікарем не подаватиме.



«Думаю, що не подаватиму свою кандидатуру, тому що мене не затвердять. А, якщо не пройду, це буде ганьбою для мене. Морально буде дуже важко. Скільки виконуватиму обов’язки – ще не знаю, але подавати свою кандидатуру на конкурс не буду», - зауважив очільник Волинської обласної клінічної лікарні.



Лікар розповідає, що на пенсії планує проводити час з внуками, а також допомагати колегам порадами, якщо вони про це попросять.



«Це ж моя Alma mater – другий дім. Я тут сформувався і виріс», - наголошує Іван Сидор.



З його слів, охочих зайняти пост керівника головного медзакладу області буде багато – близько десяти кандидатів.



Зауважимо, Іван Сидор очолює обласну лікарню з 1983 року. Цьогоріч волинський медик потрапив до рейтингу найбагатших в Україні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Багаторічний очільник Волинської обласної клінічної лікарні, в якого нещодавно закінчився контракт, більше не планує бути головним лікарем.Про це повідомляє Волинь24 Нагадаємо, Івана Сидораголовного лікаря з 1 січня 2018 року. Таке рішення ухвалив голова Волинської обласної радичерез закінчення дії контракту з медиком.Нині Іван Сидор виконує обов’язки керівника лікарні і, як запевняє, більше свою кандидатуру на призначення головним лікарем не подаватиме.«Думаю, що не подаватиму свою кандидатуру, тому що мене не затвердять. А, якщо не пройду, це буде ганьбою для мене. Морально буде дуже важко. Скільки виконуватиму обов’язки – ще не знаю, але подавати свою кандидатуру на конкурс не буду», - зауважив очільник Волинської обласної клінічної лікарні.Лікар розповідає, що на пенсії планує проводити час з внуками, а також допомагати колегам порадами, якщо вони про це попросять.«Це ж моя Alma mater – другий дім. Я тут сформувався і виріс», - наголошує Іван Сидор.З його слів, охочих зайняти пост керівника головного медзакладу області буде багато – близько десяти кандидатів.Зауважимо, Іван Сидор очолює обласну лікарню з 1983 року. Цьогоріч волинський медик потрапив до рейтингу найбагатших в Україні.

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