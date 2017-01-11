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Малеча завітала з колядками до волинських бійців

Малеча завітала з колядками до волинських бійців
У третій день Різдва з вертепом та колядками, святковим настроєм та щирими зиченнями у 14 окрему механізовану бригаду завітали вихованці недільної школи храму преподобного Сергія Радонежського, що в селі Галинівка Володимир-Волинського району.

Про це повідомляє прес-служба військової частини.

Для військовослужбовців 14 окремої механізованої бригади маленькі артисти представили різдвяну біблійну історію про новонародженого Ісуса, янголів, пастушків та волхвів, жорстокого царя Ірода й добро, яке завжди перемагає зло. Вітали вони військових колядками, віншували на благополуччя, щастя й мир для кожного з нас, і для нашої країни.

У свою чергу військові подякували за щирі вітання колядникам та отцю Олексію і, як годиться, отримали маленькі колядники за чудові колядки солодкі гостинці.


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Теги: колядники
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