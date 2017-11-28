У Нововолинську скасували платний проїзд для дітей з багатодітних сімей



На Волині скасували рішення Нововолинської міськради щодо встановлення платного проїзду дітей з багатодітних сімей у міському транспорті.

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Нагадаємо, у листопаді минулого року прокуратура звернулася до Волинського окружного адміністративного суду з позовом до Нововолинської міської ради, аби визнати протиправним та скасувати рішення органу місцевого самоврядування про 10 жовтня 2017 року Нововолинська міська рада прийняла рішення №19/8 «Про перелік категорій громадян, яким додатково надаватимуться пільги при здійсненні перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах в режимі маршрутного таксі».



Цим рішенням було затверджено перелік категорій громадян, яким будуть додатково, окрім держзамовлення на соціально значущі послуги, надаватись безоплатно та бездотаційно послуги при здійсненні перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах (при пред’явленні відповідного посвідчення) в режимі маршрутного таксі.



У підпункті сьомому пункту першого вказано, що діти з багатодітних сімей будуть сплачувати кошти за проїзд, як діти шкільного віку.



Проте статтею 13 Закону України «Про охорону дитинства» визначено, що дітям з багатодітних сімей надається пільга на безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі) за наявності посвідчення встановленого зразка.



Таким чином, підпункт сьомий пункту першого рішення міськради в частині встановлення платного проїзду дітям з багатодітних сімей суперечив вимогам чинного законодавства України й прокурори в суді наполягали на його скасуванні.



Своїм рішенням від 22 грудня 2017 року Нововолинська міська рада внесла зміни в оскаржуване прокуратурою рішення, добровільно виконавши вимоги прокурорів. Відтак провадження в справі судом закрито.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині скасували рішення Нововолинської міськради щодо встановлення платного проїзду дітей з багатодітних сімей у міському транспорті.Про це інформує прес-служба прокуратури Волинської області.Нагадаємо, у листопаді минулого року прокуратура звернулася до Волинського окружного адміністративного суду з позовом до Нововолинської міської ради, аби визнати протиправним та скасувати рішення органу місцевого самоврядування про 10 жовтня 2017 року Нововолинська міська рада прийняла рішення №19/8 «Про перелік категорій громадян, яким додатково надаватимуться пільги при здійсненні перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах в режимі маршрутного таксі».Цим рішенням було затверджено перелік категорій громадян, яким будуть додатково, окрім держзамовлення на соціально значущі послуги, надаватись безоплатно та бездотаційно послуги при здійсненні перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах (при пред’явленні відповідного посвідчення) в режимі маршрутного таксі.У підпункті сьомому пункту першого вказано, що діти з багатодітних сімей будуть сплачувати кошти за проїзд, як діти шкільного віку.Проте статтею 13 Закону України «Про охорону дитинства» визначено, що дітям з багатодітних сімей надається пільга на безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі) за наявності посвідчення встановленого зразка.Таким чином, підпункт сьомий пункту першого рішення міськради в частині встановлення платного проїзду дітям з багатодітних сімей суперечив вимогам чинного законодавства України й прокурори в суді наполягали на його скасуванні.Своїм рішенням від 22 грудня 2017 року Нововолинська міська рада внесла зміни в оскаржуване прокуратурою рішення, добровільно виконавши вимоги прокурорів. Відтак провадження в справі судом закрито.

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