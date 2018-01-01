Дідуся, який блукав Луцьком, поліція доставила додому





Про це повідомила лучанка Галина, яка перебувала з дідусем, -

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Нагадаємо, у середу, 10 січня, у Facebook поширилась інформація, що Луцьком блукає дідусь і не пам'ятає, де він живе.



Як розповіла Галина, згодом вдалось дізнатись, що чоловік проживає на вулиці Задворецькій. Поліція доставила його додому.



"Він не перший раз пропадає. Можливо, йому варто зробити нашивки якісь. Він казав, що мав сумку, проте ми її не бачили. Може вона була, може ні. Він навіть не міг точно сказати з ким живе і на якому поверсі", - зазначає лучанка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дідусь, який блукав Луцьком і не пам'ятав дороги додому, потрапив у таку ситуацію не вперше. Поліція доставила його додому.Про це повідомила лучанка, яка перебувала з дідусем, -пише Волинь24 Нагадаємо, у середу, 10 січня, у Facebook поширилась інформація, що Луцьком блукає дідусь і не пам'ятає, де він живе.Як розповіла Галина, згодом вдалось дізнатись, що чоловік проживає на вулиці Задворецькій. Поліція доставила його додому."Він не перший раз пропадає. Можливо, йому варто зробити нашивки якісь. Він казав, що мав сумку, проте ми її не бачили. Може вона була, може ні. Він навіть не міг точно сказати з ким живе і на якому поверсі", - зазначає лучанка.

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