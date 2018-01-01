В УПЦ (МП) відреагували на акцію протесту в Луцьку

У Волинській єпархії УПЦ (МП) прокоментували, яка відбулася вЛуцьку 10 січня.Свою позицію щодо цієї події у Facebook опублікував речник єпархії«Осередки громадських організацій С14 та «Національний альянс», які діють у місті Луцьку, вирішили вшанувати храми УПЦ міста Луцька своєю увагою. На парканах вони, не будучи оригінальними, розташували м'які іграшки, а ще - розвісили листівки з закликами «Геть московського попа» та «Ми мусимо завершити розпочате нашими дідами-прадідами». Дуже цікаво, про яких дідів-прадідів вони говорять? Чи не про тих, які куполи з храмів валили, а віруючих на Колиму засилали. Переконаний, що у виконавців цієї акції, як мінімум один-два діди-комсомольці назбираються. Але то таке...» - йдеться в його дописі.Точинський стверджує, що радий і втішений з того, що молодь має активну громадянську позицію, однак прикро, що наявний потенціал спрямовується на подібні речі.«Якщо вже мова зайшла про дітей (хоча не розумію, до чого храми Волині, коли ситуація трапилась у Запоріжжі), то довідково хотів би повідомити, як Волинська єпархія УПЦ підтримує УКРАЇНСЬКИХ дітлахів, скільки сил та часу на це витрачається і тому подібне», - зазначив він.Речник Волинської єпархії УПЦ (МП) перелічив благодійні заходи, які організовує єпархія.«Отже, щороку, починаючи з глибоких 90-х (коли подібних організацій навіть не існувало), або вже кілька років поспіль за сприяння та безпосередньої участі нашої Церкви відбувається наступне:1) Щорічний благодійний Різдвяний концерт (зібрані в часі фестивалю кошти спрямовуються на потреби УКРАЇНСЬКИХ дітей-сиріт);2) Щорічний благодійний фестиваль «Волинський благовіст» (зібрані в часі фестивалю кошти розподілюються по різнопланових організаціях, серед яких і реабілітаційні центри для дітей з обмеженими можливостями, сиротинці, різноманітні громадські організації, тощо).3) Від початку АТО на Донбасі, Волинська єпархія регулярно підтримує дітей, батьки яких загинули, захищаючи Україну. (Інформацію можуть підтвердити ГО «Меценати для солдата», ГО «Спілка ветеранів АТО Волині» і т.д..).4) З нагоди великих свят (Різдво, Пасха) Волинська єпархія щороку долучається до підтримки дітей, позбавлених батьківського піклування та опіки, дітей-інвалідів, тощо», - йдеться в дописі.«І це все, не говорячи про постійну співпрацю з іншими громадськими організаціями, медичними закладами. І тим більше, не говорячи про те, що за сприяння Волинської єпархії УПЦ було звільнено з полону кількох українських військових, серед якихта інші», - додав Точинський.