Новорічна еко-ялинка: на Волині для дітей організували конкурс. ФОТО





Усі роботи, що надійшли на розгляд журі, варті уваги. Але у кожному конкурсі мають бути переможці, - інформує



Тож І місце зайняли: Олександр Сасага (Павлівське шкільне лісництво) та Анна Малахова (Губинське шкільне лісництво), срібло завоювали Дарина Щозда (Губинське шкільне лісництво) та Ірина Павляк (Березовичівське шкільне лісництво), ІІІ місце – у Віктора Шарка (Устилузьке шкільне лісництво), Наталії Дуль (Березовичівське шкільне лісництво) та Костянтина Гусара (Павлівське шкільне лісництво).



Усіх учасників конкурсу лісівники відзначили дипломами та заохочувальними призами.



"Робота з дітками завжди дуже приємна. А коли діти ще й реагують так активно, коли старанно працюють і в результаті приносять на конкурс роботи такого рівня, що дорослі дивуються, то тим більше. Останнім часом ми дуже активізували співпрацю зі шкільними лісництвами. Начальник управління Олександр Михайлович Кватирко цей напрямок роботи поставив у пріоритет. І недаремно. Маємо результат.



Діти вже просяться до наших шкільних лісництв, щодалі активніше долучаються до щоденної лісівничої роботи. Самі звертаються з пропозиціями про допомогу. Так само з боку дітей уже йде ініціатива про подібні конкурси. Ми радо підтримуємо. І дуже віримо, що з цих хлопців та дівчат у майбутньому виростуть лісівники, віддані своїй справі", – зазначає головний лісничий ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» Наталія Козій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині провели конкурс на кращу еко-ялинку серед школярів.Усі роботи, що надійшли на розгляд журі, варті уваги. Але у кожному конкурсі мають бути переможці, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.Тож І місце зайняли:(Павлівське шкільне лісництво) та(Губинське шкільне лісництво), срібло завоювали(Губинське шкільне лісництво) та(Березовичівське шкільне лісництво), ІІІ місце – у(Устилузьке шкільне лісництво),(Березовичівське шкільне лісництво) та(Павлівське шкільне лісництво).Усіх учасників конкурсу лісівники відзначили дипломами та заохочувальними призами."Робота з дітками завжди дуже приємна. А коли діти ще й реагують так активно, коли старанно працюють і в результаті приносять на конкурс роботи такого рівня, що дорослі дивуються, то тим більше. Останнім часом ми дуже активізували співпрацю зі шкільними лісництвами. Начальник управлінняцей напрямок роботи поставив у пріоритет. І недаремно. Маємо результат.Діти вже просяться до наших шкільних лісництв, щодалі активніше долучаються до щоденної лісівничої роботи. Самі звертаються з пропозиціями про допомогу. Так само з боку дітей уже йде ініціатива про подібні конкурси. Ми радо підтримуємо. І дуже віримо, що з цих хлопців та дівчат у майбутньому виростуть лісівники, віддані своїй справі", – зазначає головний лісничий ДП «Володимир-Волинське ЛМГ»

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