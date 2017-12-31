Як у Луцьку працює Фабрика Святого Миколая. ВІДЕО





Про те, як безкорисливо робити добро та навчати цьому інших, йдеться в сюжеті



Саме небайдужі люди напередодні свят згуртовуються для того, щоб зігріти серця найменших лучан, які як ніхто інші потребують уваги та любові. На базі Наукової бібліотеки імені Олени Пчілки працює Фабрика Святого Миколая, де усі охочі долучаються до благодійності.



Тут не лише готують подарунки, а й проводять розважальні заходи: читають казки, співають новорічні пісні та навчають дітей самостійно виготовляти подарунки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від початку новорічних свят у Луцьку працює Фабрика Святого Миколая.Про те, як безкорисливо робити добро та навчати цьому інших, йдеться в сюжеті ВДР НСТКУ Саме небайдужі люди напередодні свят згуртовуються для того, щоб зігріти серця найменших лучан, які як ніхто інші потребують уваги та любові. На базі Наукової бібліотеки імені Олени Пчілки працює Фабрика Святого Миколая, де усі охочі долучаються до благодійності.Тут не лише готують подарунки, а й проводять розважальні заходи: читають казки, співають новорічні пісні та навчають дітей самостійно виготовляти подарунки.

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